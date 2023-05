Ce qu’il faut savoir sur Justin Long et son ex-mari – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Kate Bosworth est une actrice acclamée surtout connue pour son rôle dans « Blue Crush ».

Elle a été mariée au réalisateur Michael Polish pendant près d’une décennie.

En mai 2023, Justin Long a apparemment confirmé qu’il était maintenant marié à Kate.

Kate Bosworth40 ans, est devenu célèbre avec un rôle clé dans le succès au box-office de 2022 Coup de cœur bleu et a surfé sur la vague pour un succès continu, jouant finalement Lois Lane en face Brandon Routhde Clark Kent 2006 Le retour de Superman. Rôles dans Au-delà de la mer, Gagnez un rendez-vous avec Tad Hamilton, Pays des Merveilles, La Fille du Parc, et plus encore n’a fait qu’accroître sa popularité et a finalement fait d’elle un nom familier avec une marque de beauté inimitable. L’actrice blonde entièrement américaine est également apparue dans des campagnes publicitaires pour Calvin Klein et Coach en cours de route.

Au fil des ans, Kate a également connu des romances très médiatisées, notamment une relation avec le Seigneur des Anneaux coup de coeur Orlando Bloom. Finalement, elle a épousé le directeur Michel Polonaiset le duo s’est séparé en 2021, laissant place à une adorable parade nuptiale avec un autre acteur Justin Long. Alors que des rumeurs émergent selon lesquelles Kate est maintenant mariée à Justin, voici ce qu’il faut savoir sur son ex-mari, ses romances passées et sa relation actuelle.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Michel Polonais

Kate et Michel Polonaisqui l’a dirigée en 2013 Grand Suront annoncé leurs fiançailles en août 2012, l’actrice confirmant la nouvelle via Twitter le mois de septembre suivant. « Merci pour tous les merveilleux souhaits de fiançailles… Nous nous sentons vraiment bénis », a-t-elle écrit.

Un an plus tard, le 31 août 2013, ils se sont mariés lors d’une cérémonie en plein air au Ranch at Rock Creek à Philipsburg, Montana, via PERSONNES, avec Kate portant deux robes Oscar De La Renta pour la célébration de plusieurs jours. Le couple a finalement résidé également dans le Montana et Kate a eu une belle-fille, Jaspe, qu’elle a appelé « de loin le plus grand cadeau inattendu de [her] vie. »

Kate était ouverte sur la façon dont la famille a géré l’éducation de Jasper dans une dynamique de famille recomposée avec l’ex de Michael Jo Strettell. « Quand je suis entrée en scène, il était très important pour moi d’avoir une relation avec Jo », a-t-elle dit un jour, par Vogue. « Dès le départ, nous savions que pour élever une jeune femme en bonne santé dans le monde, il était important pour nous tous de diriger avec amour et de vraiment l’élever avec l’unité dans la famille. »

Plus à propos Kate Bosworth

Cependant, le mariage avec Michael n’était pas censé être, et après près de 10 ans ensemble, Michael et Kate ont annoncé leur séparation en 2021. « Nos cœurs sont pleins, car nous n’avons jamais été aussi amoureux et profondément reconnaissants l’un pour l’autre que nous faire dans cette décision de se séparer », a-t-elle écrit en partie via Instagram le 5 août 2021. « Ensemble, au cours des dix dernières années, Michael et moi avons choisi l’amour, à chaque fois. Nous nous tenons la main aussi étroitement aujourd’hui que nous nous sommes emmêlés les doigts le jour de notre mariage. Nos yeux se regardent plus profondément, avec plus de courage maintenant. Dans le processus de lâcher prise, nous en sommes venus à reconnaître que notre amour ne finira jamais. La connexion ne disparaît pas simplement. L’amour s’approfondit, le cœur s’élargit.

Ils ont finalisé leur divorce en mars 2023. Kate continue d’être une « co-maman » pour Jasper et présente régulièrement sa belle-fille sur son compte Instagram. « Ma plus grande joie est d’être la co-maman de cette jeune femme brillante, brillante, gentille, intelligente, drôle et réfléchie », a-t-elle écrit à côté de quelques photos avec Jasper le 14 mai 2023. « Jasper, tu t’engages à vous- une fidélité à vous-même qui vous guidera tout au long de vos journées. Je vous serai éternellement reconnaissante d’être votre mère.

Lien connexe En rapport: Le petit ami de Taylor Swift : tout ce qu’il faut savoir sur la romance de Matty Healy, Joe Alwyn Split et plus

Justin Long

Rapports d’une romance irrésistiblement attrayante avec balle au prisonnier La star Justin Long est apparue alors que Kate finalisait son divorce avec Michael en 2022. Le duo s’est rencontré en 2021 lors d’un tournage ensemble dans l’Arkansas et, à la mi-2022, avait confirmé la relation avec de nombreuses sessions PDA et commentaires publics.

« J’étais arrivé à un endroit où j’étais à l’aise avec moi-même. Je ne le savais pas à l’époque, mais j’étais prêt pour celui-là », a déclaré Justin lors d’une apparition sur Les dossiers Vaill. « Et celui que j’ai rencontré. J’ai trouvé. » Bien qu’il n’ait pas mentionné Kate à l’époque, il était évident que la relation était devenue sérieuse. « Je veux [talk about it], mais je veux aussi être protecteur. Je veux le crier sur les toits, mais je veux aussi être protecteur. C’est sacré », a-t-il déclaré.

Lors de l’épisode du 4 avril 2023 de son podcast La vie est courte avec Justin Long, Justin a confirmé qu’ils étaient fiancés depuis des mois. Et le mois suivant, les fans ont failli le perdre quand ils ont vu des photos de Kate et Justin portant ce qui semblait être des alliances dans les histoires Instagram de Kate le 15 mai. En peu de temps, il a apparemment confirmé qu’ils étaient mariés en secret, tout en discutant du tournage. Barbare.

« J’étais là-bas alors que j’étais vraiment tombé amoureux de ma femme », a déclaré Justin. Kyra Sedgwick lors de l’épisode du 9 mai de son podcast La vie est courte avec Justin Long. « Elle est venue me rendre visite, et je n’avais jamais été à l’aise avec… des visites fixes. J’aime séparer la relation… Mais, oui, j’ai adoré l’avoir là et nous avons juste passé le moment le plus magique. Ça m’a aidé de l’avoir là. Elle m’aidait pour les scènes. C’était le meilleur. »

Kate est ouvertement, tout aussi amoureuse de son homme. « Si la vie est courte, trouvez celui qui vous apporte une paix sans fin et un émerveillement radical. @justinlong Je suis tellement reconnaissant que ce soit toi. xo », Kate a gentiment sous-titré un carrousel de photos avec Justin en partie le 4 avril 2023.

Orlando Bloom

Kate est sortie avec son compatriote Orlando Bloom au milieu des années 2000. Adorablement, ils se sont rencontrés lors du tournage d’une publicité pour Gap en 2002, puis se sont regardés trouver un succès majeur dans l’industrie du divertissement avant de se séparer en 2005. «Je connaissais Orlando avant qu’il ne soit célèbre. Alors nous avons commencé à sortir ensemble, il y a bien longtemps. Et puis ça a frappé quand nous étions ensemble », a-t-elle déclaré lors d’une apparition sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen, par E ! Nouvelles.

Avec ce niveau de renommée, sont venus des défis à leur relation. « Je pense que lorsque vous vivez quelque chose comme ça avec quelqu’un, c’est comme si vous aviez l’impression que c’était une véritable ancre à bien des égards parce que c’était juste fou », a-t-elle déclaré. «Nous atterririons dans les aéroports, et il aurait, comme, des filles, comme, soulevant leurs chemises… C’était juste sauvage. Je veux dire, si vous n’êtes que deux personnes normales qui traînent ensemble, et que tout d’un coup ça explose en quelque chose de vraiment surréaliste, alors vous considérez la personne avec qui vous êtes comme un rocher à bien des égards. Et je pense que nous avons ressenti cela l’un pour l’autre pendant une période folle.

Kate a dit plus tard Vogue lors d’une interview émouvante qu’Orlando était son premier chagrin majeur. « Orlando et moi nous sommes rencontrés quand nous étions enfants », a-t-elle déclaré au magazine, via Dans le style. « Coup de cœur bleu n’était pas sorti. le Seigneur des Anneaux n’était pas sorti. Il a été le premier grand chagrin d’amour. Premier amour – vous avez l’impression que c’est l’alpha et l’oméga. Mettre le moins de pression possible sur la relation dans laquelle vous êtes est très important. Je regrette que ce soit trop intense pour nous deux.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.