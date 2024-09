Ce qu’il faut savoir sur Jeff, Sandy et son défunt frère Craig

Tim Walz a trois frères et sœurs : les frères Jeff et Craig, et sa sœur Sandy Dietrich.

Le gouverneur du Minnesota est le colistier de la vice-présidente Kamala Harris sur le ticket démocrate pour l’élection présidentielle de 2024.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a deux frères et une sœur.

Le gouverneur, qui a exercé deux mandats, a déjà siégé pendant 12 ans au Congrès et se trouve désormais sous les feux des projecteurs nationaux.

Alors qu’une photo d’un groupe de personnes portant des « Nebraska Walz’s » [sic] Les t-shirts « pour Trump » ont fait le tour des réseaux sociaux la première semaine de septembre, la sœur de Walz a déclaré qu’elle ne les avait pas reconnus, Selon l’Associated PressLes deux personnes sont des cousins ​​éloignés, a rapporté l’AP.

Voici ce qu’il faut savoir sur ses trois frères et sœurs.

La famille de Tim Walz

Tim Walz, 60 ans, est l’un des quatre enfants de Darlene et James F. Walz. Son père était enseignant et directeur d’école. est décédé quand Tim Walz était adolescent.

« Les parents de Tim lui ont inculqué les valeurs du service public, de la générosité envers ses voisins et du travail pour le bien commun », sa biographie officielle d’État le dit.

Les frères et la sœur de Tim Walz

Tim Walz, son frère Jeff Walz et sa sœur Sandy Dietrich sont tous diplômés du Chadron State College dans le Nebraska, l’État où ils ont grandi. Dans un article de 2019 sur le État de Chadron site webJeff Walz est répertorié comme vivant en Floride, tandis que Dietrich est à Alliance, dans le Nebraska.

Son jeune frère, Craig Walz, est décédé tragiquement à l’âge de 43 ans en 2016 alors qu’il campait avec sa famille au bord d’un lac du Minnesota.

Craig Walz a été tué lorsqu’un arbre est tombé sur son camping lors d’une puissante tempête près du lac Duncan dans la zone de canoë des eaux frontalières, selon KARE, filiale de NBC MinnesotaIl était professeur de chimie, de calcul et de géométrie et auparavant entraîneur de football au lycée St. Charles dans le Minnesota.

« C’est un homme très altruiste et chaleureux. Il a toujours le sourire aux lèvres », a confié l’un de ses anciens élèves à KARE.

« L’enseignement était la passion de Craig et il se souciait profondément de la réussite de ses élèves. Il arrivait souvent tôt et partait tard pour donner des cours particuliers aux élèves qui avaient besoin d’un peu d’aide supplémentaire », a-t-il déclaré. la nécrologie dans le Norfolk Daily News a déclaré« En s’appuyant sur ce qu’il avait appris en grandissant, il s’est également efforcé d’inculquer un sens de responsabilité civique à ses élèves. Le Jour de la Terre, il organisait une compétition amicale pour voir quelle équipe d’élèves pouvait ramasser le plus de déchets en une période de cours de 90 minutes. Et en 2007, lorsque des inondations ont frappé la région de St. Charles, Craig, alors entraîneur principal de football de St. Charles, a donné le choix à son équipe de football : soit continuer à s’entraîner, soit aller aider la communauté à se rétablir et à reconstruire. Les joueurs ont choisi la deuxième option. »

