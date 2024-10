Ce qu’il faut savoir sur Han Kang, lauréat du prix Nobel de littérature 2024

Il serait difficile de trouver ici quelqu’un qui aurait imaginé que Han Kang recevrait le prix Nobel de littérature 2024, la plus haute distinction littéraire au monde.

Même si la romancière sud-coréenne a déjà accumulé plusieurs autres distinctions internationales prestigieuses et est largement lue ici, elle a 53 ans et ce prix récompense traditionnellement les écrivains au crépuscule de leur carrière.

« Je pensais qu’elle pourrait le gagner un jour, mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit si tôt », a déclaré Jeong Kwa-ri, critique littéraire et ancien professeur de littérature coréenne à l’Université Yonsei, l’alma mater de Han. « La plupart des écrivains sud-coréens considérés comme les meilleurs prétendants ont entre 70 et 80 ans. »

Han Kang apparaît à la télévision lors d’un programme d’information à la gare de Séoul le 10 octobre. (Ahn Young-joon / Associated Press)

Reconnue la semaine dernière par l’Académie suédoise « pour sa prose poétique intense qui confronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine », Han est la première femme asiatique à remporter le Nobel de littérature au cours de ses 123 ans d’histoire et la deuxième sud-coréenne. Lauréat du prix Nobel. Le président Kim Dae-jung a reçu le prix Nobel de la paix en 2000 pour sa diplomatie avec la Corée du Nord.

Han est restée discrète après la victoire, refusant apparemment une célébration prévue par son père, citant les guerres qui font toujours rage. Gaza et Ukraine . Mais le reste du pays est en proie au « syndrome de Han Kang ».

Mardi, les libraires du pays ont rapporté plus de 800 000 ventes d’ouvrages de Han et s’attendent à atteindre la barre du million d’ici la fin de la semaine. Les magasins, confrontés à de longues files d’attente, se vendent rapidement et les presses à imprimer travaillent 24 heures sur 24 pour produire davantage.

Han, né en 1970 dans la ville de Gwangju, est issu d’une famille littéraire. Son père est Han Sung-won, un célèbre romancier qui a joyeusement noté que la stature de sa fille avait éclipsé la sienne.

« Auparavant, Han Kang était connue comme la fille de Han Sung-won, mais maintenant je suis devenu Han Sung-won, le père de Han Kang », a-t-il déclaré dans une interview en 2016.

De nombreux romans de Han sont des portraits intimes de la violence infligée aux vies ordinaires, couvrant à la fois la longue histoire de régime autoritaire de la Corée du Sud et la luttes féministes du présent.

La police anti-émeute sud-coréenne utilise des gaz lacrymogènes pour disperser des étudiants à Séoul en mai 1993. Les étudiants s’étaient rassemblés pour protester contre l’implication présumée des anciens présidents Roh Tae-woo et Chun Doo-hwan dans le massacre de Gwangju en 1980. (Kim Jae-Hwan / AFP/Getty Images)

Parmi ses œuvres les plus connues en Corée du Sud figurent « Actes humains » un roman sur Chun Doo-hwan massacre de civils par la dictature militaire en 1980 à la suite de manifestations en faveur de la démocratie dans la ville de Gwangju.

Le débat public sur le massacre a longtemps été un irritant pour les conservateurs sud-coréens, qui ont parfois cherché à minimiser le rôle du gouvernement ou promu des théories du complot selon lesquelles les manifestations étaient un acte de subterfuge nord-coréen.

Sous l’administration conservatrice de l’ancien président Park Geun Hye fille d’un autre dictateur militaire, Han a été inscrite sur une liste noire en 2014, lui interdisant de recevoir le soutien du gouvernement, ainsi que d’autres créatifs jugés idéologiquement indésirables.

Raconté à travers de multiples perspectives, « Human Acts » s’inspire de personnages réels, notamment Moon Jae-hak, un lycéen qui a été abattu par les forces de la junte déployées à Gwangju.

« J’étais si heureuse que je pensais que mon cœur allait s’arrêter », a déclaré Kim Kil-ja, la mère de Moon, à propos du Nobel de Han dans une interview avec les médias locaux. « Son livre a réussi à répandre la vérité sur cet incident dans le monde entier. »

La propre recommandation de Han à ceux qui se lancent dans son travail est « We Do Not Part », un roman qui explore un massacre de civils commis par le gouvernement sud-coréen sur l’île de Jeju en 1948, une période de paranoïa anticommuniste. La traduction anglaise du roman, qui a remporté le Prix Médicis l’année dernière, est attendue pour janvier 2025.

Mais l’œuvre la plus célèbre – et la plus notoire – de Han est «Le végétarien» une histoire sombre et surréaliste sur une femme qui sombre dans la folie après avoir juré d’abandonner la viande. Considéré comme une parabole sur la résistance des femmes contre la société patriarcale sud-coréenne, le roman a remporté le prix international Man Booker 2016, un honneur partagé par Han et sa traductrice britannique, Deborah Smith.

Mais ce prix a placé le livre au centre d’un débat acharné sur les traductions littéraires. Les critiques ont déclaré que la traduction anglaise primée de Smith, qui avait seulement commencé à apprendre le coréen quelques années plus tôt, avait non seulement commis des erreurs fondamentales – comme confondre le mot coréen pour « pied » avec « bras » – mais avait également modifié le texte bien au-delà du paramètres de traduction acceptables.

« Les traductions de la littérature coréenne ont longtemps souffert de nombreux obstacles, les traductions plus ‘pures’ n’ayant pas réussi à trouver le succès », a déclaré Jeong, le critique littéraire.

La question préoccupe depuis longtemps la scène littéraire du pays, qui a vu les industries du cinéma et de la télévision sud-coréennes produire des succès mondiaux comme « Parasite » ou « Jeu du calmar » tout en se demandant pourquoi les livres sud-coréens n’ont pas réussi à susciter le même niveau d’intérêt mondial.

« En conséquence, il y a eu une tendance croissante dans la traduction à négliger les défigurations du texte original pour se conformer aux goûts des lecteurs étrangers », a déclaré Jeong. « Le végétarien en est un excellent exemple. »

En écrivant pour le Times en 2016, Charse Yun, un traducteur littéraire coréen-américain, a reconnu les phrases « exquises » de Smith, mais a déclaré que la traduction s’était « transformée en une « nouvelle création » ».

« J’ai du mal à trouver une analogie adéquate, mais imaginez que le style simple et contemporain de Raymond Carver soit agrémenté de la diction élaborée de Charles Dickens », écrit-il.

Défendant son travail dans un essai pour la Los Angeles Review of Books en 2018, Smith, qui a traduit deux autres livres de Han, a soutenu que, étant donné les différences entre deux langues, « il ne peut y avoir de traduction qui soit pas « créatif ».

Pour de nombreux critiques, la question de la traduction reste ouverte. Mais pour le meilleur ou pour le pire, la dernière et la plus prestigieuse distinction décernée à Han a désormais cimenté le modèle du succès mondial de la littérature coréenne.

Malgré ses doutes sur la traduction de Smith, Yun voit aujourd’hui de nombreuses raisons d’être optimiste.

« Le domaine s’est grandement ouvert et davantage de personnes ont pu accéder à la littérature coréenne », a déclaré Yun à propos de l’ascension mondiale de Han.

«Je suis simplement heureux pour mes anciens étudiants et autres traducteurs talentueux qui ont désormais l’opportunité de faire entendre d’autres voix coréennes sur le terrain.»