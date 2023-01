Ce qu’il faut savoir sur Gautam Adani et la déroute des stocks après le rapport Hindenberg

Commentez cette histoire Commenter

Le milliardaire indien Gautam Adani, qui s’est brièvement catapulté l’année dernière pour devenir la deuxième personne la plus riche du monde, a eu une semaine difficile. Mardi, il a été accusé de fraude et de manipulation du marché par des vendeurs à découvert basés aux États-Unis chez Hindenburg Research, ce qui a conduit les sociétés qu’il contrôle à perdre des dizaines de milliards de dollars.

La fortune d’Adani, qui avait jusqu’à récemment une valeur nette supérieure à celle de Bill Gates et Warren Buffett, a diminué de plus de 22 milliards de dollars vendredi, selon Forbes, qui suit en temps réel les fortunes des milliardaires. Les sept sociétés Adani cotées en bourse, qui sont impliquées dans tout, y compris l’énergie et les infrastructures, ont perdu plus de 50 milliards de dollars en valeur marchande cette semaine, a rapporté Bloomberg News.

Hindenburg, qui est surtout connu pour un rapport de 2020 sur les fausses déclarations de la société de véhicules électriques Nikola, a déclaré dans une recherche publiée après une enquête de deux ans qu’Adani avait tiré la “plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise”.

Adani Group, la société faîtière du milliardaire, a appelé les charges de Hindenburg “sans fondement et discrédité”, et a suggéré que le rapport avait une intention malveillante et chronométré pour saboter un secondaire vente d’actions d’une de ses sociétés.

Voici ce qu’il faut savoir sur les allégations concernant le baron indien de l’énergie qui est la personne la plus riche d’Asie.

Adani, 60 ans, a connu des débuts modestes. Né d’un marchand de textile dans l’État occidental du Gujarat, Adani a passé son début de carrière en tant que petit commerçant de plastique qui voyageait en scooter.

Sa grande percée est survenue après que l’Inde a commencé à libéraliser son économie au début des années 1990, et il a été chargé de développer un port en eau profonde à Mundra, qui abrite désormais le plus grand port commercial du pays. À partir de là, son entreprise s’est rapidement développée dans les infrastructures, la logistique et l’énergie, les entreprises liées au charbon alimentant son ascension.

James Crabtree, un spécialiste de l’Inde qui a écrit un livre sur les milliardaires du pays, a qualifié Adani de “modeste” dans un article de 2018 de l’Australian Financial Review.

“Tant chez lui qu’à l’étranger, il a également montré une approche débonnaire de la dette … dans un processus qui le positionnait comme peut-être le plus agressif financièrement de la nouvelle génération de milliardaires indiens”, a écrit Crabtree, qui a également noté que le magnat travaillait dans un bureau sans prétention. dans son état d’origine. (Adani est également un proche allié du Premier ministre indien Narendra Modi, qui dirigeait auparavant le Gujarat.)

La valeur nette d’Adani a augmenté rapidement, passant de 9 milliards de dollars en 2020 à 127 milliards de dollars en décembre, lors d’un boom plus large des marchés de capitaux indiens. Forbes a déclaré vendredi qu’il valait un peu moins de 97 milliards de dollars.

Quelle est la taille de l’empire Adani ?

Très, très grand. Les sociétés d’Adani exploitent les principaux ports maritimes indiens, produisent du ciment et vendent de l’huile de cuisson. Il a également récemment acquis New Delhi Television, une importante chaîne d’information en anglais qui était l’une des dernières chaînes considérées comme indépendantes sur le plan journalistique.

Mais le charbon reste au cœur de son empire, et il est le plus grand développeur privé de centrales et de mines de charbon au monde, selon Global Energy Monitor. Plus de 60% des revenus de sa société holding provenaient des activités liées au charbon, a rapporté le Washington Post en décembre.

Son empire s’étend désormais à des secteurs tels que la défense, les énergies renouvelables, la transmission et les infrastructures.

Quels sont les liens d’Adani avec Narendra Modi ?

L’ascension vertigineuse d’Adani est étroitement parallèle à la carrière politique de Modi. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois dans les années 1990 dans leur État d’origine, le Gujarat, alors qu’Adani était un homme d’affaires prometteur et Modi, un responsable prometteur de niveau intermédiaire du parti Bharatiya Janata.

Au cours des décennies qui ont suivi, Adani a jonglé avec des dirigeants politiques de toute l’Inde, mais les deux semblaient s’accorder, ont précédemment déclaré des associés des deux hommes au Post. Le politicien a supervisé un boom des infrastructures lorsqu’il a dirigé le Gujarat et en est venu à respecter Adani en tant qu’opérateur compétent, a déclaré un ancien conseiller de Modi.

Comment la volonté politique favorise souvent un milliardaire du charbon et son combustible fossile sale

Après que Modi ait été élu Premier ministre pour la première fois en 2014, il s’est envolé pour New Delhi depuis le Gujarat dans un jet privé. Un Modi souriant a fait un signe de la main depuis les marches, avec le logo violet d’Adani qui se profile dans l’avion. (Adani a déclaré dans une interview accordée en 2016 au journal Economic Times que l’avion n’était pas utilisé par Modi “gratuitement”.)

Le Post a rapporté en décembre que le gouvernement indien avait révisé à au moins trois reprises des lois pour aider ses entreprises charbonnières, lui faisant économiser au moins 1 milliard de dollars. Des critiques comme Adani Watch, une organisation à but non lucratif basée en Australie, ont déclaré que les allégations de Hindenburg, si elles s’avèrent vraies, “ne sont qu’un autre exemple de ce qui se passe lorsque le capitalisme de copinage et le favoritisme du régime créent une culture perçue d’impunité”.

Un porte-parole d’Adani a refusé d’aborder les relations politiques du milliardaire lorsqu’il a reçu une liste de questions avant le rapport de décembre du Post. Un associé d’Adani, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à commenter publiquement, a déclaré au Post que le succès du milliardaire était dû à sa capacité à soutenir les priorités économiques de Delhi, telles que le développement de ports pour transporter le charbon lorsque l’Inde faisait face à des pénuries et construire des centrales au charbon alors que le pays avait besoin d’électricité.

Quelles sont les allégations de fraude portées par Hindenburg ?

Hindenburg a publié un rapport accusant le groupe Adani d’avoir, entre autres, augmenté artificiellement le cours des actions de ses entreprises sur plusieurs décennies en utilisant un réseau de sociétés écrans étrangères liées aux membres de la famille d’Adani. Hindenburg a fait valoir que les sociétés d’Adani étaient collectivement surévaluées sur le marché boursier indien de plus de 80%.

L’investisseur milliardaire Bill Ackman dans un tweeter Jeudi a qualifié le rapport de Hindenburg de “hautement crédible” et “extrêmement bien documenté”.

Les marchés indiens ont interrompu vendredi les échanges de certaines filiales d’Adani après une vente massive.

Adani a déclaré qu’il chercherait à engager une action en justice contre Hindenburg, qui a déclaré qu’il accueillerait favorablement la Challenge.

La vente a mis en doute le sort de la vente secondaire d’actions de 2,45 milliards de dollars d’une société Adani, qui s’est ouverte vendredi. Un analyste du marché a déclaré qu’il regardait pour voir si l’entreprise retirerait son offre ou abaisserait son prix demandé.

La forte baisse des cours des actions signifie que “les marchés ont pris au sérieux le contenu du rapport”, a déclaré Hemindra Hazari, analyste de recherche indépendant.

Les allégations mettent en doute l’intégrité des marchés de capitaux indiens, a déclaré Andy Mukherjee, un commentateur économique indien qui écrit pour Bloomberg Opinion.

“Cela place le régulateur indien dans une position difficile quant à ce qu’il devrait faire ensuite : chercher à restaurer la confiance des investisseurs en sondant de manière approfondie les allégations de manipulation du marché, ou les rejeter comme l’œuvre d’étrangers jaloux de la montée de l’Inde ?” dit-il dans un e-mail.

L’affaire a également soulevé des questions sur les montants que la banque publique indienne a prêtés à Adani. Les banques du secteur public détiennent environ 30% de la dette du groupe Adani, selon le courtier hongkongais CLSA. La société a déclaré que l’exposition était gérable même si la dette détenue par les cinq plus grandes sociétés du groupe avait doublé au cours des quatre dernières années pour atteindre 25,7 milliards de dollars en mars.