Ce qu’il faut savoir sur ETIAS, le programme européen d’autorisation de voyage

Les voyageurs en Europe en provenance de nombreux pays, dont les États-Unis, seront bientôt tenus de demander une autorisation de voyage connue sous le nom d’ETIAS, ou le système européen d’information et d’autorisation de voyage, pour visiter des destinations comme la France, l’Italie et l’Espagne, ainsi que 27 autres pays européens.

Pendant des années, les citoyens américains ont pu se rendre dans de nombreux pays européens pour de courtes visites sans autorisation de voyage préalable, mais cela changera lorsque la nouvelle politique entrera en vigueur – probablement en 2024. L’UE a tenté pendant des années d’obtenir une certaine manière d’autorisation de voyage dans les livres pour les voyageurs en provenance de pays où un visa n’est pas requis pour entrer dans les pays de l’UE, sans succès.

Le nouveau système est mieux conçu comme une base de données pour savoir qui est autorisé à entrer dans les pays européens, plutôt que comme un visa. L’autorisation, une fois accordée, est valable trois ans et permet de courts trajets – 90 jours ou moins à un moment donné. Les séjours plus longs, comme pour l’école ou le travail, nécessitent déjà des visas.

Bien que cela puisse sembler un changement majeur pour les Américains et les citoyens d’autres pays qui ont actuellement une entrée sans visa dans les pays européens, les États-Unis ont leur propre système d’autorisation, le système électronique d’autorisation de voyage ou ESTA. Les citoyens et les résidents éligibles de certains pays – principalement en Europe, mais aussi en Corée du Sud, au Brunei, au Chili et au Japon – n’ont pas besoin de visa pour des séjours plus courts aux États-Unis, mais ils ont besoin d’une autorisation ESTA. Les titulaires de visa n’ont pas besoin d’autorisation ESTA, car l’obtention d’un visa nécessite beaucoup plus d’informations de la part des voyageurs et un entretien dans un consulat.

Pourquoi ETIAS entre-t-il en vigueur ?

Selon une note publiée par la Commission européenne, « ETIAS sera un système informatique largement automatisé créé pour identifier tout risque de sécurité ou de migration irrégulière posé par les visiteurs exemptés de visa voyageant dans l’espace Schengen, tout en facilitant le franchissement des frontières pour les grande majorité des voyageurs qui ne présentent pas de tels risques. L’espace Schengen est un groupe de 27 pays européens – 23 des 27 pays de l’UE plus l’Islande, la Suède, la Norvège et le Lichtenstein – qui autorisent les déplacements entre eux sans contrôle aux frontières intérieures.

Le système est en préparation depuis plusieurs années, selon NPR — la Commission européenne a introduit l’idée en 2016. La version américaine, ESTA, est entré en vigueur en 2008.

L’ESTA a pour mandat de prévenir les crimes terroristes grâce à son lien avec la loi de 2015 sur l’amélioration du programme d’exemption de visa et la prévention des voyages terroristes. Cette législation interdisait aux ressortissants de la Corée du Nord, de l’Irak, du Soudan et de l’Iran qui possédaient également la nationalité d’un pays éligible le programme; toute personne ayant voyagé dans ces pays, la Libye, la Somalie ou le Yémen après le 1er mars 2011 n’est pas non plus éligible à l’ESTA, même si elle répondrait autrement aux critères d’éligibilité.

ETIAS est également ostensiblement un outil pour aider à prévenir la criminalité, la migration irrégulière et les menaces pour la santé publique, selon FRONTEX, la force de sécurité des frontières européennes. La migration irrégulière vers l’Europe en provenance de pays tels que l’Égypte, le Pakistan, la Syrie et la Tunisie a connu une tendance à la hausse au cours des deux dernières années, notamment en raison de l’instabilité politique, de la crise économique et environnementale et des conflits. Les cas de migration irrégulière les plus médiatisés se produisent par le biais d’opérations de traite des êtres humains et de petits navires, mais d’autres méthodes de migration irrégulière, notamment par avion et par voie terrestre, se produisent également.

ETIAS vise à réduire ou à prévenir les crimes graves, qui, selon EUROPOL, comprennent la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la contrebande d’armes, ainsi que les crimes terroristes. La législation du Parlement européen de 2018 instituant ETIAS propose de créer une liste de surveillance qui « comprendra des données relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis ou participé à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave ou des personnes concernant lesquelles il existe des indices factuels ou des motifs raisonnables, sur la base d’une évaluation globale de la personne, de croire qu’elle commettra une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave ». Essentiellement, sur la base des paramètres établis en vertu de la législation, une personne peut se voir refuser l’autorisation si les autorités compétentes — EUROPOL et les États membres — pensent qu’un demandeur pourrait commettre un acte terroriste ou un autre crime grave.

Une note officielle de l’UE indique que les demandes ETIAS seront vérifiées par rapport aux « systèmes d’information de l’UE pour les frontières et la sécurité », bien qu’elle ne précise pas quels systèmes. Un communiqué de presse de l’UE de 2016 identifie « le système d’information sur les visas (VIS), les données d’Europol, le système d’information Schengen (SIS), Eurodac et le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) » comme bases de données à utiliser dans le processus de vérification ETIAS.

Bien que l’idée d’ETIAS ait été introduite il y a des années, il était difficile de faire en sorte que tous les membres du Parlement européen trouvent un système sur lequel ils pourraient s’entendre, a déclaré à NPR Dan Hamilton, chercheur principal non résident en politique étrangère à la Brookings Institution.

« Une autre partie de cela est simplement le rythme de fonctionnement de ce parlement et de la Commission européenne », a-t-il déclaré. « Ils mettent fin à leur mandat et font passer bon nombre de ces directives parce que les élections législatives auront lieu en juin prochain. »

Qu’est-ce que cela signifie pour les voyageurs ?

Le site Web ETIAS n’est pas encore actif, il est donc impossible de connaître les conditions d’autorisation ou de voir le formulaire que les voyageurs devront remplir. Cependant, selon une note officielle sur le programme ETIAS, la seule documentation dont les voyageurs auront besoin est un passeport valide qui expire au moins trois mois après la date prévue de votre voyage. Seuls les voyageurs âgés de 18 à 70 ans doivent présenter une demande.

Comme l’indique la note de service, l’autorisation ETIAS n’est pas la même chose qu’un visa :

Une autorisation de voyage ETIAS ne réintroduit pas d’obligations de type visa. Il n’est pas nécessaire de se rendre dans un consulat pour faire une demande, aucune donnée biométrique n’est collectée et beaucoup moins d’informations sont collectées que lors d’une procédure de demande de visa. Alors qu’en règle générale, une procédure de visa Schengen peut prendre jusqu’à 15 jours, et peut dans certains cas être prolongée jusqu’à 30 ou 60 jours, la demande ETIAS en ligne ne prend que quelques minutes à remplir.

L’application coûtera 7 euros – environ 7,70 $ par taux de change typique – et s’appliquera aux voyageurs de dizaines de pays différents, dont Singapour, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, Israël, l’Australie, le Japon et le Royaume-Uni.

Bien qu’il soit recommandé de faire la demande au moins un mois avant le voyage, toutes les informations consultatives de l’UE affirment que le processus de demande et d’approbation ne prendra que quelques minutes, il est donc toujours possible de faire fonctionner les voyages d’urgence avec le nouveau système. « Ce n’est que dans des cas très exceptionnels que la procédure ETIAS pourrait prendre jusqu’à 30 jours », selon la note officielle sur le système.

L’autorisation est valable pour une période de trois ans – « nettement plus longue que la validité d’un visa Schengen », comme le souligne la note, et « sera valable pour un nombre illimité d’entrées ».

Bien que le mémo officiel estime que 95% des candidatures seront approuvées, les candidats rejetés seront informés de la raison de leur rejet et pourront faire appel ou postuler à nouveau. Cependant, l’approbation ETIAS n’est pas une entrée garantie dans un pays donné ; les gardes-frontières ont toujours le dernier mot.