Ce qu’il faut savoir sur Chris Deffenbaugh – Hollywood Life

Crédit d’image : Sipa/Shutterstock

Jo Dee Messina est une artiste de musique country nominée aux Grammy Awards.

Elle est originaire du Massachusetts.

Jo Dee est mariée à Chris Deffenbaugh depuis 2007.

Jo Dee Messine revient aux ACM Awards le jeudi 11 mai, et ce sera l’aboutissement d’une carrière remarquable. Le phénomène country, aujourd’hui âgé de 52 ans, a fait irruption sur la scène au milieu des années 1990 avec des tubes irrépressibles comme « Do You Wanna Make Something of It » et « You’re Not in Kansas Anymore ». Elle a classé pas moins de six singles numéro un sur le palmarès de la musique country Billboard et a été nominée pour deux Grammys.

L’Académie de musique country l’a honorée du prix de la meilleure nouvelle chanteuse en 1998, et lors de l’événement de cette année, elle sera en duo avec Cole Swindell, interprétant « She Had Me at Heads Carolina (Remix) ». Mais même avec toutes les distinctions, Jo Dee a également une vie impressionnante dans les coulisses. Le chanteur est marié à Chris Deffenbaugh et ils ont des enfants ensemble.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Voici tout ce qu’il faut savoir sur leur mariage.

Quand Chris et Jo Dee se sont-ils mariés ?

L’homme d’affaires Chris et Jo Dee se sont fiancés en juin 2007 et se sont mariés plus tard cette année-là en octobre à… où d’autre ? Nashville. Et comment s’est-il adapté à sa vie sur la route. « Mon mari voyage avec moi », a-t-elle déclaré en 2008. « Il s’entraîne sur la route quand nous sommes sur la route. Il a sa propre entreprise, donc il peut sortir sur la route ou travailler quand nous sommes à la maison, donc ça n’a pas beaucoup changé pour moi. Notre relation est la même qu’avant notre mariage.

Quant à leur lien spécial en tant que mari et femme, elle a également partagé qu’ils aimaient rire ensemble. « Nous traînons toujours et rions », a-t-elle déclaré à l’époque. « Combien de jours passent sans que les gens n’aient un de ces gros rires ? Nous les avons tous les jours, alors c’est amusant.

Plus Nouvelles des célébrités

Ont-ils des enfants ?

Ils font! Jo Dee et Chris ont deux fils – ils ont accueilli leur premier fils en janvier 2009, Noé Roger. Leur deuxième fils, Jonas Christophe, est née en janvier 2012. En octobre 2008, alors qu’elle attendait la naissance de son premier enfant, elle a partagé comment elle et son mari se préparaient pour la grande arrivée. «Nous avons peint la pièce – brun chocolat, avec un mur vert pâle et un autre avec un motif carré dessus. Nous avons un nouveau tapis », a-t-elle dit PERSONNES à l’époque. « Nous n’avons pas encore commencé le tout, ‘Allons au magasin et achetons des tonnes de choses’. Chaque fois que j’y pense, je suis submergé.

Après la naissance de leur deuxième enfant, Jo Dee s’est extasié dans un communiqué : « Noah avait hâte de tenir son petit frère dans ses bras. Il est si bien avec lui. Dieu nous a tellement bénis.

Lien connexe En rapport: Lainey Wilson: 5 choses à savoir sur l’interprète et la nominée des ACM Awards

Ils se sont séparés temporairement.

En septembre 2017, Jo Dee a annoncé qu’elle luttait contre le cancer. Selon Culture pop, la chanteuse et son mari se sont même séparés au milieu de ses problèmes de santé persistants. Bien que l’on sache peu de choses sur sa relation actuelle avec Chris, ils semblent toujours être, du moins officiellement, mariés.

Jo Dee partage régulièrement des photos de ses deux fils via son compte Instagram.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.