Ce qu’il faut savoir sur Bills safety Damar Hamlin

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, est dans un état critique dans un hôpital de Cincinnati après avoir fait un arrêt cardiaque lors du match de son équipe contre les Bengals lundi soir.

Le personnel médical sur place s’est immédiatement occupé de Hamlin, qui avait besoin de RCR sur le terrain. Son rythme cardiaque a été restauré. Une ambulance a ensuite transporté Hamlin au centre médical de l’UC où il a été mis sous sédation pour subir d’autres tests et poursuivre le traitement.

Suite à l’incident, les joueurs des Bills et des Bengals ont quitté le terrain – beaucoup d’entre eux submergés par l’émotion. La NFL a reporté le match plus tard lundi soir et les Bills sont rentrés à Buffalo, arrivant tôt mardi matin.

Voici quelques informations sur Hamlin, un joueur de 24 ans à sa deuxième saison avec Buffalo.

Où a-t-il grandi?

Hamlin a grandi à McKees Rocks, en Pennsylvanie, une ville située à 15 minutes en voiture du centre-ville de Pittsburgh. Il a fréquenté le Central Catholic High School de Pittsburgh.

Hamlin a récemment discuté de l’importance de sa famille, y compris son jeune frère, Damir, et ses parents, Mario et Nina.

“Je suis grand dans mon unité familiale. Ma mère, mon père, mon petit frère – c’est à peu près tout mon monde. … Toute autre chose qui se passe dans ma vie tourne autour d’eux”, Hamlin a déclaré au journaliste de l’équipe Bills Maddy Glab en décembre . “Je ne fais pas grand-chose sans l’opinion de ma mère et de mon père, que je l’accepte ou non. Mais je veux juste l’entendre. C’est comme ça que j’ai été élevé.”

Hamlin et sa famille ont dû faire face à une énorme quantité d’adversité à McKees Rocks. Pour en savoir plus sur leur histoire, lisez ceci du démocrate et de la chronique.

Comment pouvez-vous montrer votre soutien à sa famille?

Hamlin a un organisme de bienfaisance, et à la suite de son effondrement sur le terrain, sa famille et ses représentants ont encouragé les gens à contribuer à sa collecte de jouets communautaire qui a levé plus de 4 millions de dollars au moment de la publication.

“Cette campagne vous donne l’opportunité de contribuer à notre première initiative et d’avoir un impact positif sur les enfants les plus durement touchés par la pandémie. 100% des fonds collectés iront à l’achat de jouets pour les enfants dans le besoin”, lit-on dans une déclaration sur la page Go Fund Me.

Où est-il allé à l’université ?

Hamlin a fréquenté l’Université de Pittsburgh, où il a obtenu son baccalauréat en communication et a poursuivi une deuxième majeure en sociologie.

Hamlin s’est inscrit à Pitt en 2016 et a disputé 13 matchs au cours de ses deux premières saisons avec les Panthers. Des blessures l’ont éloigné du terrain. Au cours de sa première année, il a subi trois interventions chirurgicales différentes.

En 2018, sa saison d’évasion, il a commencé les 14 matchs en toute sécurité. Il a enregistré un record d’équipe de 90 plaqués et a égalé l’équipe pour les interceptions avec deux. Il est resté un joueur clé de la défense jusqu’en 2020 lorsqu’il a de nouveau enregistré le plus de plaqués de l’équipe (67) et a ajouté deux autres interceptions avec sept ruptures de passes.

Il était un artiste de la deuxième équipe All-ACC en tant que senior, a été élu capitaine d’équipe et choisi pour jouer dans le Senior Bowl.

Il a suscité l’intérêt des Bills lors du processus de pré-draft malgré le fait que l’équipe ait déjà des sécurités au Pro Bowl à Micah Hyde et Jordan Poyer.

“Moi et ma famille, nous avons tous vu cela comme l’occasion idéale de [land with the Bills]”, a déclaré Hamlin. “Pour pouvoir entrer et apprendre – parce que certaines recrues ont la pression de devoir sortir tout de suite, et elles pourraient brûler leur mèche parce qu’elles pourraient ne pas être prêtes pour leur moment – ​​donc c’est comme … pour pouvoir avoir l’opportunité de s’asseoir derrière deux sécurités All-Pro, apprendre le système, voir ce qu’ils font bien et voir pourquoi ils le font bien, je l’ai vu comme quelque chose qui peut me propulser encore plus loin que là où je j’aurais pu me voir partir.”

Quel a été son parcours dans la NFL?

Buffalo a repêché Hamlin au sixième tour en 2021. Et bien qu’il ne soit pas certain que les choix de fin de tour fassent partie de la liste, il a passé sa saison recrue à travailler dans des équipes spéciales et à se rendre occasionnellement sur le terrain pour des clichés défensifs.

Cette saison, Hyde a subi une blessure au cou lors de la semaine 2, ce qui a élevé Hamlin au rang de titulaire. Il a joué 86% des snaps défensifs de l’équipe et a 91 plaqués, le deuxième de l’équipe, et 1,5 sacs, deux ruptures de passes et un échappé forcé.

Hamlin a été un choix naturel dans l’unité supérieure des Bills.

“Mon objectif principal avant un match est de faire confiance à mon instinct”, a déclaré Hamlin en décembre. “Je regarde un film toute la semaine. J’ai eu mes représentants à l’entraînement toute la semaine. Je l’ai vu. Je sais ce qui s’en vient. Et c’est mon style de jeu. J’aime jouer aux échecs. J’utilise mon instinct pour faire des jeux et être dans le bon endroit, donc c’est mon objectif. J’utilise mon instinct pour essayer de jouer gratuitement.

Il aime la mode et a lancé sa propre marque de vêtements

Au cours de sa première année à Pitt, Hamlin a été découragé par les blessures et les chirurgies et a eu l’impression qu’il n’aurait peut-être pas d’avenir dans le football.

Alors, il a commencé à poursuivre d’autres passions, dont la mode. C’est alors qu’il lance sa propre marque de vêtements : Chasin M.

“Les choses se sont retournées, et j’ai continué jusqu’aux vêtements, donc c’est quelque chose qui m’éloigne du jeu”, a déclaré Hamlin. “Vous savez comment le jeu vous donne cette place heureuse sur le terrain ? [My clothing brand] est quelque chose d’autre qui me permet juste de me désintoxiquer du football, mais qui m’emmène aussi dans cet endroit heureux où je suis toujours concentré et toujours enfermé.”

