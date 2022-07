Ce qu’il faut savoir sur BA.5 (et toutes les autres sous-variantes COVID)

Pour les dernières nouvelles et informations sur la pandémie de coronavirus, visitez le OMS et CDC sites Internet.

Que ce passe-t-il La variante omicron de COVID-19 ne cesse de changer, créant de nouvelles variantes plus contagieuses. Les scientifiques sont particulièrement préoccupés par BA.5. Pourquoi est-ce important Les sous-variantes d’omicron les plus contagieuses semblent échapper à l’immunité contre les infections antérieures. Cela est particulièrement vrai pour BA.5, qui représente actuellement la plupart des cas de COVID-19 aux États-Unis. Ce que cela signifie pour vous Le COVID-19 est toujours très vivant et se propage. De nombreuses personnes ne présentent que des symptômes légers, semblables à ceux du rhume, vous devez donc tester si vous ne vous sentez pas bien.

Comme prévu, le virus qui cause le COVID-19 est toujours en train de muter, et de nouvelles versions ou sous-variantes d’omicron ont circulé ces derniers mois, maintenant les cas de COVID-19 à un niveau élevé par rapport à la baisse des cas en mars et avril.

La première sous-variante d’omicron (l’original s’appelle BA.1) à susciter des inquiétudes était BA.2, ou “stealth omicron”, qui a rapidement cédé la place à BA.2.12.1. Les deux sous-variantes étaient légèrement différentes de l’original et plus contagieuses. Maintenant, omicron a évolué vers BA.5, qui est rapidement devenu la version dominante de COVID-19 aux États-Unis – il est responsable de plus de la moitié des cas de COVID-19, selon une estimation des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Plus de recherches et de temps sont nécessaires pour voir comment BA.5 agit aux États-Unis, mais les analyses indiquent maintenant que BA.5 est la version la plus contagieuse du virus à ce jour, et celle qui éliminera davantage l’immunité antérieure contre les infections passées et la vaccination probable. . Dans un effort pour cibler la souche de virus la plus pertinente à l’origine de la COVID-19, les vaccins basés sur la sous-variante BA.5 (avec BA.4) seront le premier choix pour Des rappels COVID-19 cet automne.

Voici ce que nous savons de BA.5 et des nouvelles versions d’omicron.

Qu’est-ce que BA.5 ? Est-ce plus contagieux ou plus grave ?

BA.5 est une sous-variante d’omicron, ce qui signifie qu’il est différent de l’omicron “d’origine”, mais pas suffisamment différent pour constituer son propre statut de variante. (Delta est une variante différente d’omicron et de bêta, par exemple.) BA.5 est cependant considéré comme la version la plus contagieuse du virus à ce jour, et il échappe à l’immunité. Cela signifie que davantage de personnes seront réinfectées par le COVID-19, ce qui peut les exposent à des risques de complications et de longs symptômes de COVID, même si l’infection elle-même était bénigne.

Les experts sont particulièrement préoccupés par BA.5. Dans un une analyse d’un préliminaire rapport du Kirby Institute en Australie, le Dr Eric Topol, professeur de médecine moléculaire à Scrips Research, a écrit que la capacité de BA.5 à infecter les cellules pourrait être plus similaire à la variante delta que les autres versions d’omicron. Il écrit également que les changements dans BA.5 pourraient expliquer les rapports de personnes prenant plus de temps pour tester négatif par rapport aux maladies avec des sous-variantes omicron antérieures.

Comme d’autres versions d’omicron qui ont réduit notre immunité, on s’attend toujours à ce que les vaccins et les rappels disponibles fournir une protection contre les maladies graves et la mort. Les boosters – y compris un deuxième booster – ont été particulièrement importants pour protéger les personnes âgées et les autres personnes plus vulnérables aux maladies graves à l’âge d’omicron. Mais plus de recherche et de temps sont nécessaires pour voir comment la sous-variante agira dans la population américaine.

Paxlovid, un médicament antiviral efficace, est toujours prescrit pour traiter le COVID-19 chez les personnes à haut risque de maladie grave dans le paysage actuel des variantes. Une thérapie par anticorps monoclonaux, le bebtélovimab d’Eli Lilly, est toujours autorisée pour traiter le COVID-19 causé par les variants de l’omicron.

Cependant, à mesure que les variantes qui causent le COVID-19 évoluent et changent, la FDA peut retirer son autorisation de certains traitements si la recherche montre qu’ils ne sont plus efficaces.

Quels sont les symptômes?

Il n’y a pas d’informations disponibles actuellement pour suggérer une différence dans les symptômes du COVID-19 entre les différents types d’omicron – y compris BA.5. Pour de nombreuses personnes qui tombent malades avec le COVID-19 ces jours-ci (en particulier celles qui sont complètement vaccinées et boostées), les symptômes ressemblent à des symptômes de rhume tels que mal de gorge, nez qui coule et fatigue. Mal au dos est un particulier nouveau symptôme de COVID-19 que certaines personnes atteintes d’omicron ont signalé, et la perte de goût ou d’odeur autrefois courante semble être beaucoup moins fréquente avec les variantes d’omicron qu’avec les souches plus anciennes.

Si vous présentez des symptômes et que vous vous demandez s’il s’agit de la COVID-19, passer un test et rester à la maison pendant que vous êtes malade aidera à protéger les personnes les plus vulnérables à la maladie grave de la COVID-19.

Sarah Tew / Crumpe



Comprendre omicron, variantes et sous-variantes

Les variantes sont composées de plusieurs lignées et sous-lignées. Chaque variante a une lignée “parentale”, D’après le CDC, suivi d’autres lignées, que vous pouvez considérer comme un arbre généalogique. Au fur et à mesure que le virus se propage entre les personnes, des mutations se produisent, mais elles ne modifient pas toutes les caractéristiques du virus de manière significative.

La variante omicron et ses sous-lignées ont rendu le virus beaucoup plus contagieux et capable d’infecter plus de personnes, mais il a conduit à une maladie moins grave, en moyenne, que la variante delta.

La surveillance génomique peut détecter des variants et des sous-lignées. Des scientifiques d’Afrique du Sud ont pu identifier rapidement l’omicron comme une nouvelle variante en raison de la façon dont il se présente à travers les tests PCR. L’omicron d’origine provoque une perte de signal ou de marqueur sur le test qui le distingue du delta, qui était la variante dominante avant l’omicron. BA.2, cependant, n’avait pas le même signal, appelé échec de la cible du gène S. Cela l’a rendu plus “furtif” et lui a donné son nom. Mais le séquençage génomique détectera toutes les sous-variantes d’omicron et les variantes de coronavirus en général.

Cependant, la détection de nouvelles variantes ou sous-variantes peut devenir plus difficile car le nombre de séquences partagées à travers le monde a “chuté précipitamment”, a déclaré le Dr Maria Van Kerkhove, spécialiste des maladies infectieuses à l’Organisation mondiale de la santé. dit en juin. Bien que l’impact soit encore énorme, le fait de disposer de données du monde réel rapidement après que les scientifiques ont détecté l’omicron a été un avantage lors de la poussée mondiale de l’hiver dernier.

