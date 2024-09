Ce qu’il faut savoir sur Arch Manning alors qu’il fait son premier départ pour le Texas

Arch Manning, le quarterback remplaçant le plus célèbre du football, fera son premier départ universitaire samedi soir pour le numéro 1 du Texas contre Louisiana-Monroe, remplaçant Quinn Ewers, blessé.

Fils de Cooper Manning, Arch Manning, âgé de 19 ans, représente la prochaine génération de la famille Manning. Son grand-père, Archie, a brillé à Ole Miss dans les années 1960 et a joué pour les Saints de la Nouvelle-Orléans dans la NFL. Ses oncles, Peyton et Eli, ont remporté deux Super Bowls chacun dans la NFL après des carrières universitaires brillantes à Tennessee et Ole Miss, respectivement.

Comment Arch est-il arrivé ici et quelle est la suite ? Voici un guide de ce qu’il faut savoir avant le match des Longhorns contre les Warhawks, qui aura lieu Diffusion en continu sur ESPN+ à 20h HE samedi.

Qu’a fait Manning au Texas jusqu’à présent ?

L’existence de Manning à Texas a été un retour à la façon dont le développement des quarterbacks se déroulait avant le portail de transfert. Manning s’est inscrit à Texas en 2023, a été redshirté et a vu un temps minimal en tant que quarterback de troisième rang derrière Ewers et le remplaçant Maalik Murphy. Il a fait ses débuts en carrière au quatrième quart-temps de la finale de la saison régulière des Longhorns, une victoire 57-7 contre Texas Tech, et a mené deux attaques.

Manning n’a joué que 27 matchs en deux matchs l’an dernier (il est arrivé la semaine suivante pour s’agenouiller et tuer le temps lors de la victoire des Longhorns en finale du Big 12 contre Oklahoma State), mais Murphy a été transféré à Duke après la saison. Ewers a choisi de rester à Texas une saison de plus plutôt que de participer à la draft, ce qui lui a permis de devenir le titulaire des Longhorns pour une troisième saison consécutive.

Manning a été le principal remplaçant d’Ewers et a déjà plus de temps de jeu en 2024, avec 55 snaps combinés lors des victoires contre Colorado State et UTSA. Au cours des 12 drives menés par Manning cette saison, les Longhorns ont marqué sept touchdowns. Pour la saison, Manning a réussi 14 passes sur 18 pour 318 yards et cinq touchdowns et a réussi deux touchdowns.

Il a réussi ses cinq premières tentatives de passe lors d’une victoire 52-0 contre Colorado State lors de la première semaine, marquant ses premiers touchdowns en carrière. Contre UTSA, Manning a remplacé Ewers blessé au deuxième quart-temps et a lancé quatre touchdowns et couru pour un score de 67 yards. Il a terminé 9 passes sur 12 pour 223 yards lors d’une victoire 56-7 contre les Roadrunners. — Sam Khan Jr.

Pourquoi Manning fait-il son premier départ maintenant ?

Ewers a quitté le match contre l’UTSA au début du deuxième quart-temps en raison d’une déchirure oblique et n’est pas revenu. L’entraîneur du Texas, Steve Sarkisian, a déclaré lundi qu’Ewers était « incertain » pour le match de samedi contre l’ULM et que les Longhorns surveilleraient ses progrès tout au long de la semaine. Jeudi, Sarkisian a déclaré qu’Ewers avait fait de « grands progrès » dans sa récupération, mais que dans l’intérêt de sa santé et de sa carrière à long terme, ainsi que pour le remettre en forme pour le jeu en SEC, il a décidé de faire jouer Manning.

« J’attends avec impatience son avenir en tant que joueur, mais aussi l’avenir de la saison pour nous et sa longévité », a déclaré Sarkisian. « Le fait de le remettre en forme une semaine de plus sur le long terme, je pense que c’est une bonne chose pour nous, car nous nous préparons pour le match SEC. »

Sarkisian a ajouté que les objectifs d’Ewers – mener le Texas au championnat national, être dans la course au trophée Heisman et devenir l’un des cinq meilleurs choix de la draft NFL – ne seront pas perturbés par l’absence du match de samedi. Et Sarkisian veut voir comment Manning dirige l’attaque et opère en tant que titulaire.

« Il a eu une très bonne semaine de travail, il comprend le plan », a déclaré Sarkisian à propos de Manning. « Mais c’est différent quand vous êtes le quarterback titulaire par rapport à quand vous arrivez sur le banc en tant que remplaçant. Donc, c’est un défi différent pour lui. Mais je sais qu’il sera plus que prêt à sortir et à jouer au football à un niveau élevé pour nous. » — Khan

Le Texas aura-t-il une controverse au niveau du QB lorsque Ewers reviendra ?

Non, Ewers est titulaire. Lorsqu’il sera en assez bonne santé pour revenir, il sera QB1.

Manning est un talent exceptionnel et il semble qu’il sera une star quand son heure viendra. Il est suffisamment bon pour être titulaire dans la plupart des autres programmes aujourd’hui. Mais Ewers a su se montrer à la hauteur dans les grands moments pour le Texas à maintes reprises et se trouve également être un talent d’élite. Comme Manning en 2023, Ewers a été la première recrue de la classe 2021. Il est un choix potentiel de premier tour de la draft NFL 2025. Il a battu l’Alabama à Tuscaloosa et a emmené les Longhorns en séries éliminatoires l’année dernière et a battu le Michigan à Ann Arbor cette année. Il a 25 départs à son actif et trois ans d’expérience dans cette attaque. Il n’y a pas de controverse au poste de quarterback au Texas. — Khan

Le match Louisiane-Monroe représente-t-il un défi samedi ?

Les Warhawks ont été choisis pour finir derniers de leur division et ont obtenu le moins de votes dans le sondage médiatique de pré-saison de la Sun Belt Conference, bien qu’ils aient connu un bon début de saison 2-0 sous la direction du nouvel entraîneur Bryant Vincent. Ils ont dominé UAB, 32-6, le 7 septembre. L’ULM compte 73 nouveaux joueurs dans son effectif, avec en tête le quarterback transféré d’Oklahoma, General Booty, qui a un lien avec Manning, même s’ils ne se sont jamais rencontrés.

Malgré le bon début de saison de l’ULM, ne vous attendez pas à ce que les Warhawks soient dans le coup jusqu’à la fin de la seconde moitié. Ils sont classés 100e L’AthlétiqueLes Longhorns sont classés parmi les 134 équipes de la Football Bowl Subdivision et sont outsiders avec 44,5 points d’avance samedi selon BetMGM, car l’écart de talents entre les programmes est important. ULM espère participer à un match de bowl pour la première fois depuis 2012, tandis que les Longhorns ont les yeux rivés sur les éliminatoires et un parcours au championnat national. — Khan

Comment Manning s’est-il retrouvé au Texas ?

Aucune recrue de l’ère moderne n’a suscité autant d’intérêt général que Manning, qui a été classé comme le meilleur espoir du pays dans la classe de 2023. Manning avait le choix entre toutes les écoles du pays comme l’un des prospects les plus convoités de l’histoire du recrutement, mais il a effectué des visites officielles dans trois écoles en juin 2022 : la Géorgie, l’Alabama et le Texas.

Il s’est engagé avec les Longhorns six jours seulement après sa visite officielle à Austin et environ 11 mois après l’annonce que le Texas quitterait la Big 12 pour la SEC. La décision du Texas était tout à fait logique pour Manning, qui pouvait passer ses premiers jours avec le programme à se développer et à apprendre derrière Ewers avant de prendre lui-même en charge l’attaque une fois qu’Ewers se dirigerait vers la NFL.

Sarkisian est depuis longtemps considéré comme l’un des cerveaux offensifs les plus en vue du sport et a passé sa carrière à entraîner des quarterbacks. Après que Manning se soit engagé, ses entraîneurs du lycée Isidore Newman de la Nouvelle-Orléans, où son père et ses oncles ont joué, ont pu sentir à quel point il se sentait en paix.

« Il est tout simplement dans un très bon état d’esprit », a déclaré l’entraîneur de Manning au lycée, Nelson Stewart, en octobre 2022. « Il s’amuse… et il joue si librement. » —Grace Raynor

Comment était Manning en tant que recrue ?

Les experts ont critiqué Manning pour le niveau de concurrence auquel il a été confronté à Newman, une école de classe 2A, mais il a été capable de combattre cette stigmatisation lorsque Newman a joué l’un des calendriers les plus difficiles de l’histoire du programme au cours de sa dernière année et il a ouvert la saison avec une victoire de 21 points à l’extérieur contre la classe 5A Hahnville. Parmi les traits les plus impressionnants de Manning, il y avait sa capacité à prolonger les jeux lorsque les choses se dégradaient et la patience de passer par plusieurs lectures dans sa progression – marquant même des touchdowns sur sa cinquième lecture à certains moments. Manning a battu le record scolaire d’Eli de 7 268 verges de passe en carrière et le record scolaire de Peyton de 93 touchdowns de passe en carrière. Il a terminé sa carrière au lycée avec 8 599 verges de passe en carrière et 115 touchdowns contre 20 interceptions, lançant seulement deux interceptions au cours de sa dernière année.

Mais malgré les décorations qu’il a reçues sur le terrain, Manning a été l’une des recrues les plus faciles à entretenir de l’histoire récente en dehors du terrain. Il est resté le plus loin possible des projecteurs et a annoncé son engagement envers le Texas en envoyant son premier et unique tweet à l’époque sur sa page Twitter personnelle. Une fois qu’il s’est engagé avec les Longhorns, il n’y a jamais eu de buzz concernant un éventuel échange et il a signé les papiers lors d’une cérémonie dans son lycée. —Raynor

Quel est l’avenir de Manning lors de la Draft NFL ?

Manning, 19 ans, sera éligible à la draft NFL 2026 après sa première année de cours, même s’il lui restera trois ans d’éligibilité pour le football universitaire après cette saison car il a été redshirté en tant qu’étudiant de première année en 2023.

Physiquement, avec ses 1,93 m et ses 102 kg, sa vitesse, son dynamisme athlétique et son talent de premier tour au bras, Manning semble être un quart-arrière idéal. Il est possible qu’il gagne en force, améliorant seulement son dynamisme et son agilité dans la poche et sa durabilité générale à long terme. Franchement, nous n’avons pas assez de données pour le moment pour lui donner une projection de draft appropriée. Le rôle de relève de la semaine dernière contre l’UTSA était le plus important que nous ayons vu de Manning, et même s’il comprenait beaucoup de grandes qualités — à la fois avec ses pieds et son bras — il a également montré un passeur inexpérimenté qui a raté quelques lectures et n’était pas toujours en rythme.

Cependant, les instincts naturels de Manning en tant que quarterback – jeu de jambes et traitement des mouvements – sont d’élite. Il joue généralement le jeu avec un rythme et montre une compréhension d’une attaque complexe. Le plus important : il est patient. Le fait qu’il n’ait pas eu peur d’aller dans une école comme le Texas et de travailler sans drame – simplement parce qu’il veut apprendre de Sarkisian dans un environnement stable – montre un type de maturité que l’on ne voit pas souvent chez les recrues de quarterback de premier ordre d’aujourd’hui. —Nick Baumgardner

(Photo : Tim Warner / Getty Images)