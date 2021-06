Ce qu’il faut savoir si vous visitez en été

Après avoir été enfermé pendant la pandémie, se diriger vers un endroit où les horizons sont vos seuls murs pourrait être juste le tonique. Et il n’y a pas d’endroit avec des horizons plus lointains et impressionnants que l’Alaska.

Mais la saison touristique estivale de l’Alaska 2021 est très différente, d’autant plus que les navires de croisière n’y navigueront pas avant au moins juillet. Cela signifie que la plupart des visiteurs viendront seuls.

Choses à savoir avant de partir

N’oubliez pas la fermeture de la frontière canadienne. Vous pouvez éviter les barrages routiers en faisant un peu de recherche à l’avance. Gardez à l’esprit qu’il y a très peu de routes en Alaska et que la partie sud-est de l’État est coupée du continent par le Canada, dont la frontière reste interdite aux vacanciers jusqu’au 21 juin.

Les compagnies aériennes exhortent le Premier ministre Justin Trudeau à commencer à préparer le terrain pour la rouvrir d’ici la fin du mois et les maires des villes frontalières ont tenu une réunion virtuelle avec le ministre canadien de la Sécurité publique Bill Blair le 28 mai sur l’assouplissement des politiques transfrontalières COVID-19 une fois les restrictions actuelles expirent le 21 juin à Niagara Falls, a déclaré le maire de l’Ontario, Jim Diodati, à USA TODAY.

Cependant, le gouvernement fédéral canadien n’a pas encore confirmé de plans fermes pour assouplir les restrictions aux frontières avec les États-Unis. Pour le moment, les Américains ont donc besoin d’une raison impérieuse de visiter, d’un test COVID négatif et ils doivent se mettre en quarantaine dans un hôtel pendant 14 jours – même s’ils sont complètement vaccinés.

Vous devrez peut-être faire preuve de créativité pour trouver une voiture de location. Parce que tant d’agences ont vendu leurs flottes pendant la pandémie, la situation des voitures de location en Alaska est tendue – si tendue que les gardes du parc national Denali voient des gens se présenter dans des U-hauls loués.

De toutes les villes d’Alaska, Anchorage est votre meilleur choix pour trouver une voiture de location. Mais si vous êtes vide, regardez les sites de location de voitures peer-to-peer tels que Turo, qui met en relation les personnes avec des voitures qu’elles n’utilisent pas avec les personnes qui en ont besoin à court terme. L’entreprise a des exigences de sécurité pour les voitures participantes, vous pouvez choisir le niveau d’assurance dont vous avez besoin et les locations sont accompagnées d’une assistance routière. Vous pouvez annuler et obtenir un remboursement complet jusqu’à 24 heures à l’avance et ils pourront vous livrer la voiture à l’aéroport.

Deux oiseaux, une pierre

Si vous avez du mal à trouver une chambre d’hôtel et une voiture de location, pensez à louer un petit camping-car près de l’aéroport d’Anchorage. Une autre option consiste à utiliser un site de location peer-to-peer comme Outdoorsy, une sorte d’Airbnb pour les camping-cars, camping-cars et autres véhicules récréatifs.

Quoi porter

Il y a un dicton de l’Alaska à propos de l’été : allez au nord jusqu’à Fairbanks pour vous réchauffer et au sud jusqu’à Anchorage pour vous rafraîchir. Fairbanks oscille autour des années 80 en été tandis qu’Anchorage a tendance à être dans les années 70.

Denali : un endroit incontournable

Vous vous tromperez si vous ne profitez pas de l’occasion pour voir Denali, le plus haut sommet d’Amérique du Nord à 20 310 pieds. Si vous n’êtes pas en mesure d’obtenir une location, un billet de train sur l’Alaska Railroad jusqu’au parc national Denali depuis Anchorage coûte 176 $, 325 $ si le wagon-restaurant est inclus.

« Venez avec flexibilité », conseille Sharon Stiteler, responsable des affaires publiques au parc national Denali.

Bien que Denali Park Road s’étende sur 92 miles dans le parc, la plupart des bus touristiques ne vont que jusqu’au Eielson Visitor Center, situé à 66 miles dans le parc. Les bus touristiques sont exploités par Doyon Aramark, qui vend des billets en ligne. Le tarif adulte de 162 $ comprend l’entrée au parc. Le trajet traverse le pays des ours avec de nombreux orignaux et caribous. Denali lui-même peut être vu à divers points d’avantage et est spectaculaire.

Les permis d’arrière-pays (disponibles maintenant jusqu’au 22 septembre) sont gratuits, mais vous devrez payer les frais d’entrée (15 $) et le prix du bus de transport en commun (tarifs Doyon Aramark). Vous devrez également assister à une séance d’orientation dans l’arrière-pays et réserver votre passe au moins deux jours à l’avance mais pas plus de 14 jours avant la date de début prévue.

Fairbanks : la « vraie Alaska »

Comment aller là: De Denali, Fairbanks est à 4 heures de train et environ 2 ½ en voiture. De nombreux Alaskiens décrivent Fairbanks comme « la vraie Alaska ». La ruée vers l’or ne s’est jamais terminée ici avec les mines d’or en activité des entreprises et des particuliers. C’est une ville de construction, d’or et de pétrole, ainsi que la principale université d’Alaska.

Que faire: Le musée du Nord de l’université possède une vaste collection d’expositions autochtones et naturelles, dont Blue Babe, un bison préservé vieux de 36 000 ans. Vous pouvez également naviguer sur la rivière en pédalo à l’ancienne et visiter Gold Dredge 8, en apprenant comment l’or est extrait dans l’intérieur de l’Alaska qui diffère d’ailleurs. Pour les réducteurs, il y a le Fountainhead Antique Auto Museum, qui compte 70 voitures anciennes en état de marche.

Où manger et boire : Les endroits recommandés pour manger comprennent le Turtle Club, la brasserie et le restaurant Silver Gulch, l’Ivory Jack’s et le Chatanika Lodge avec ses 1956 Thunderbirds. Ils sont tous situés juste à l’extérieur de la ville.

Les points d’eau de Fairbanks peuvent être intimidants, mais deux qui devraient être expérimentés sont le Howling Dog Saloon et le Skinny Dick’s Halfway Inn, tous deux juste à l’extérieur de la ville.

Anchorage : les meilleurs plats d’Alaska

Meilleures brasseries, sans exception : Anchorage abrite une multitude de brasseries tout en offrant des points d’eau comme Chilkoot Charlie’s (alias Koot’s), le Peanut Farm Sports Bar & Grill, Humpy’s, F Street Station, McGinley’s Pub et le bar de plongée ultime d’Alaska, Darwin’s Theory.

Gastronomie à la dernière frontière des États-Unis : Pour les gourmets à la recherche de restaurants haut de gamme, la ville propose Jen’s, Simon & Seafort’s, Glacier Brewhouse et Kincaid Grill avec des offres décontractées au Moose’s Tooth, au Snow City Café’, au Bear Tooth Theatrepub et au Gwennie’s Old Alaska Restaurant.

Arrêts de fruits de mer incontournables : Girdwood, au sud, abrite l’éclectique Double Musky Inn, servant des fruits de mer de l’Alaska à la Nouvelle-Orléans, et Seven Glaciers, perché au sommet des sommets des montagnes environnantes, où le tramway aérien dépose les passagers.

Détendez-vous et admirez la vue : Le salon Fancy Moose du Millennium Hotel’s Lakefront offre aux clients une vue panoramique sur le lac Hood, le point d’atterrissage des hydravions au retour de la brousse de l’Alaska.

Arrêt souvenir : Anchorage est une ville unique dans un endroit unique offrant des boutiques uniques. Un endroit est le centre-ville d’Oomingnak. Coopérative appartenant à 250 femmes autochtones, le magasin vend des produits qiviut. La laine intérieure du bœuf musqué, et environ huit fois plus chaude que la laine, le qiviut léger est offert sous forme de chandails, d’écharpes, etc.

Juneau : explorez pas cher

Se déplacer : Juneau est la porte d’entrée du sud-est de l’Alaska avec la plupart des endroits ouverts, à l’exception de quelques restaurants le long du front de mer, qui sont fermés en attendant le retour du trafic des navires de croisière. Si vous ne trouvez pas de roues, Juneau est un bon endroit pour explorer sans voiture. Le système de bus de la ville, Capital Transit, est excellent. Vous pouvez aller pratiquement n’importe où pour 2 $.

Endroit instagrammable : Juneau est divisé en plus d’une ville. L’Université d’Alaska Sud-Est est située dans la ville pittoresque d’Auke Bay, l’un des endroits les plus dignes d’être photographiés en Alaska.

Randonnée à travers l’histoire : Douglas est de l’autre côté du pont de Juneau. Vous pouvez faire une randonnée dans les ruines de la mine Treadmill, autrefois la mine d’or la plus productive des États-Unis

Hospitalité hantée : L’Imperial Saloon du centre-ville de Juneau était l’endroit où le poète Robert Service a été témoin d’une fusillade, inspirant son « The Shooting of Dan McGrew ». Le Red Dog Saloon a le pistolet de Wyatt Earp. L’Alaskan Hotel est censé être hanté, mais avec un excellent bar du XIXe siècle.

Nourriture avec vue : Hangar on the Wharf offre certaines des meilleures vues d’Alaska pendant que vous mangez. Le Douglas’ Island Pub est réputé pour ses pizzas raffinées faites à la main. Et le Sand Bar and Grill près d’Auke Bay a le meilleur flétan de l’État.

Partout entre les deux

À partir de Juneau, les services d’hydravions sont impatients de vous survoler les fjords du sud-est de l’Alaska tandis que le système de ferry de l’Alaska peut vous envoyer vers les petits ports de pêche à bottes en caoutchouc qui parsèment la région. Si vous allez à Skagway, ne manquez pas le Red Onion Saloon, qui a fonctionné comme un ancien bordel pendant la ruée vers l’or du Klondike.

Pour les paysages, la route entre Anchorage et Valdez est la meilleure de l’Alaska, entre les montagnes volcaniques de Wrangell. Valdez propose plusieurs excursions en bateau dans le détroit du Prince William. Vous pouvez également admirer le glacier Columbia et les échoueries de phoques. Le Lu-Lu Belle du capitaine Freddie est recommandé, une petite embarcation qui vous permettra de vous rapprocher des glaciers et des phoques pour 150 $ par personne.

La seule chose que vous ne pouvez pas faire en été

Malheureusement, une vue indisponible pendant l’été en Alaska est les aurores boréales. Les lumières s’allument toute l’année, mais avec la lumière du jour d’été de 20 heures de l’Alaska, elles sont presque impossibles à voir.