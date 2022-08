Ce qu’il faut savoir si vous annulez votre retraite

Une combinaison de prix record et d’un nombre record d’offres d’emploi a encouragé davantage de retraités à retourner au travail. La tendance, appelée «non-retraite», a rebondi ce printemps à des niveaux pré-pandémiques.

Environ les deux tiers, soit 68%, des retraités envisageraient de retourner au travail, selon une récente enquête CNBC All-America Workforce Survey. La pandémie a incité de nombreuses personnes à accélérer leur départ à la retraite, 62 % des retraités déclarant avoir quitté le marché du travail plus tôt que prévu et 67 % indiquant avoir quitté le marché du travail au moins deux ans plus tôt.

De plus, 42% des répondants à une enquête du National Retirement Institute ont déclaré qu’ils prévoyaient de déposer une demande de prestations de sécurité sociale plus tôt et de continuer à travailler, contre 36% en 2021.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Les opportunités de travail sont là : Même si les offres d’emploi ont diminué en juin, il y avait encore 1,8 emplois ouverts par travailleur disponible.

Mais si vous percevez déjà des prestations de retraite de la sécurité sociale, vous devez savoir certaines choses avant de recommencer à gagner des chèques de paie.

Les bénéficiaires de la sécurité sociale qui retournent au travail peuvent gagner plus à court terme et peuvent finalement augmenter leurs chèques de prestations mensuels, selon Joe Elsasser, fondateur et président de Covisum, un fournisseur de logiciels de réclamation de la sécurité sociale.