Ce qu’il faut savoir pour la Coupe du monde féminine

Ceci est un extrait de The Buzzer, qui est le bulletin électronique quotidien de CBC Sports. Restez au courant de l’actualité sportive en vous inscrivant ici.

Voici quelques choses à savoir alors que l’événement le plus prestigieux du football féminin s’apprête à s’ouvrir jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande :

C’est plus grand que jamais.

Ce qui a commencé comme un tournoi de 12 équipes en 1991 avant de s’étendre à 16 équipes en 1999 et 24 en 2015 est maintenant passé à 32. Ils ont été divisés en huit groupes de quatre pour le tournoi à la ronde. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe, à partir du 5 août. La finale aura lieu le 20 août à Sydney.

La phase de groupes débutera jeudi à 3 h HE avec la Nouvelle-Zélande co-hôte face à la Norvège à Auckland. L’autre co-hôte, l’Australie, affrontera l’Irlande à 6 h HE devant une foule attendue de plus de 80 000 personnes à Sydney. Ensuite, le Canada rencontrera le Nigéria à 22 h 30 HE à Melbourne pour terminer la première journée.

Le prix en argent a également augmenté.

Une poussée menée par les joueurs pour que la FIFA égalise les paiements pour les Coupes du monde masculines et féminines n’a pas atteint ce noble objectif. Mais l’instance dirigeante mondiale du football a tout de même augmenté son fonds pour la Coupe du monde féminine – couvrant les prix en argent, la préparation des équipes et la rémunération des clubs de joueurs – d’un total de 40 millions de dollars US en 2019 à 152 millions de dollars.

La FIFA a également répondu à la demande des joueurs pour qu’une partie du prix en argent leur soit directement versée, plutôt que d’aller tous à leurs fédérations nationales pour les distribuer. Chacun des 732 joueurs du tournoi recevra au moins 30 000 $, avec la possibilité de gagner plus en fonction de l’avancement de leurs équipes. Par exemple, les joueurs atteignant les quarts de finale recevront 90 000 $, les demi-finalistes 165 000 $ et les champions 270 000 $.

REGARDER | Shireen Ahmed, de CBC Sports, explore le parcours de l’équipe féminine canadienne :

Essai vidéo : L’équipe canadienne de soccer féminin prête pour la Coupe du monde Shireen Ahmed, de CBC, nous raconte le parcours de l’équipe nationale féminine de soccer du Canada, de sa victoire olympique au défi auquel elle est confrontée à la Coupe du monde.

Les États-Unis sont favorisés pour un triplé sans précédent.

Aucun pays n’a jamais remporté la Coupe du monde féminine ou masculine trois fois de suite. Mais les États-Unis, qui ont remporté la moitié des huit Coupes du monde féminines, sont les favoris pour les paris consécutifs après avoir soulevé le trophée en 2015 au Canada et en 2019 en France.

L’équipe américaine la mieux classée est chargée de vétérans de renom comme Megan Rapinoe, vainqueur du Golden Boot (meilleur buteur) et du Golden Ball (MVP du tournoi) à la Coupe du monde 2019; et Alex Morgan, dont les 121 buts internationaux en carrière la placent derrière la Canadienne Christine Sinclair (un record de tous les temps de 190) parmi les joueuses actives. Ce sera leur dernière Coupe du monde ensemble puisque Rapinoe, 38 ans, a annoncé qu’elle prendrait sa retraite à la fin de la saison. Morgan, 34 ans, semble en avoir au moins un de plus après avoir mené la Ligue nationale de soccer féminin en marquant la saison dernière avec 15 buts en 17 matchs.

Quoi qu’il en soit, la grosse machine rouge, blanche et bleue continuera probablement à rouler avec des stars montantes comme Sophia Smith, une attaquante de 22 ans qui est devenue la saison dernière la plus jeune MVP de la NWSL; et l’attaquant Trinity Rodman, la fille de 21 ans du grand basketteur Dennis Rodman.

Mais les Américains ne sont pas des favoris prohibitifs.

Les cotes des paris suggèrent une bataille compétitive pour le trophée, les chances implicites de victoire des États-Unis (environ 30%) n’étant pas terriblement supérieures à celles de l’Angleterre et de l’Espagne (environ 18%). L’Allemagne (environ 11 %), l’Australie (9 %) et la France (8 %) sont les autres équipes ayant au moins 5 % de chances de remporter le titre, selon les marchés des paris.

Conclusion : les Américains sont toujours l’équipe à battre. Mais ils peuvent être battus. Et leur façade d’invincibilité a été brisée par leur défaite bouleversée en demi-finale olympique de 2021 contre le Canada, une équipe contre laquelle ils n’avaient pas perdu depuis 20 ans.

Les stars non américaines qui pourraient faire pencher la balance en faveur de leur équipe incluent le brillant attaquant australien Sam Kerr ; les milieux de terrain espagnols Alexia Putellas (double joueuse mondiale en titre de l’année) et Aitana Bonmati (MVP de la Ligue des champions féminine 2022-23) ; et Debinha et Marta du Brésil.

Ce sera la dernière Coupe du monde pour Marta, 37 ans, six fois joueuse mondiale de l’année qui n’a jamais remporté la Coupe du monde en cinq apparitions précédentes. Elle tentera de réaliser sa propre version de la victoire de la star argentine Lionel Messi, qui souffre depuis longtemps, lors de la Coupe du monde masculine de l’année dernière.

Le Canada est loin.

L’équipe classée au septième rang mondial fait partie du top 10 marginal sur les marchés des paris. Le Canada est répertorié à environ 30-1, ce qui implique un peu plus de 3% de chances de gagner le tournoi.

Cela peut sembler irrespectueux envers les champions olympiques en titre (et les médaillés de bronze de 2012 et 2016). Mais les performances du Canada à la Coupe du monde féminine ont été relativement peu impressionnantes. En cinq voyages, le pays n’a atteint les demi-finales qu’une seule fois, en 2003, lorsqu’il a perdu le match de bronze face aux Américains. Plus récemment, les Canadiens ont été éliminés en quart de finale en tant qu’hôtes en 2015 avant d’être éliminés en huitièmes de finale il y a quatre ans en France.

De plus, le Canada devra travailler pour sortir du groupe B, que certains ont qualifié de groupe de la mort. Après le match de jeudi soir contre le Nigéria, classé 40e, le Canada affrontera l’Irlande, 22e, le 26 juillet à 8 h HE et l’Australie, hôte classé 10e, le 31 juillet à 6 h HE.

Si les Canadiens, comme prévu, se classent deuxièmes du groupe, leur adversaire en huitièmes de finale sera probablement l’Angleterre, quatrième au classement, que beaucoup considèrent comme la deuxième meilleure équipe du tournoi derrière les États-Unis.

Pour que l’équipe de l’entraîneur Bev Priestman aille en profondeur, elle devra puiser dans l’esprit d’équipe nourrissant qui l’a menée à cette surprenante médaille d’or olympique en 2021. Une attitude «nous contre tout le monde» pourrait être encore plus ancrée maintenant que l’équipe mène son âpre combat de travail avec Canada Soccer, la fédération délabrée qui n’a pas fourni aux champions olympiques une préparation de première classe pour la Coupe du monde.

Les blessures ont déjà mis un frein au tournoi.

La cascade quelque peu mystérieuse de genoux cassés dans le football féminin a éliminé certaines joueuses clés de la Coupe du monde. Il s’agit notamment de l’attaquante canadienne Janine Beckie, de l’étoile montante américaine Catarina Macario, de l’attaquante néerlandaise Vivianne Miedema et des Britanniques Leah Williamson, Fran Kirby et Beth Mead.

D’autres joueurs hors concours sont revenus des ACL déchirés mais pourraient être diminués. Marta pourrait quitter le banc pour le Brésil, tandis que Putellas a émis des doutes sur sa santé en quittant l’entraînement de l’Espagne tôt dans la journée, mettant en question son statut pour le match de vendredi contre le Costa Rica.