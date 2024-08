Ce qu’il faut savoir pour 2024-25

DOVER — Les vacances d’été touchent à leur fin dans tout le New Hampshire, même si les étudiants de Dover ont un peu de temps supplémentaire au soleil.

Contrairement à la plupart des autres écoles de la région de Seacoast et du comté de Strafford, les élèves de Dover commencent l’année scolaire 2024-25 après le long week-end de la fête du Travail. Avant les vacances, les enseignants reviendront pour commencer leur développement professionnel.

Le surintendant William Harbron en est à sa dernière année de service avant de prendre sa retraite l’été prochain, couronnant plus de 50 ans dans l’éducation publique dans les districts scolaires du Midwest à Garrison City. Les membres du conseil scolaire de Dover ont voté la semaine dernière pour promouvoir Christine Boston, la surintendante adjointe, pour remplacer Harbron en juillet prochain.

« Je suis très enthousiasmé par la direction que prend le district », a déclaré Harbron.

Voici ce que les parents de Douvres devraient savoir avant que leurs enfants retournent à l’école :

Quand les élèves de Dover retourneront-ils à l’école ?

Tous les élèves, de la maternelle au lycée de Dover, commencent les cours le mardi 3 septembre.

Quel est le nombre total d’inscriptions dans les écoles de Douvres ?

Selon Harbron, un total de 3 450 élèves devraient fréquenter les écoles de Douvres en 2024-25.

Dover a connu une « légère baisse » des inscriptions au cours des dernières années, en particulier au niveau de l’école primaire, a ajouté le surintendant.

« Pour l’instant, il semble que nous soyons en assez bonne forme en termes de ratio élèves/enseignants », a-t-il déclaré.

Le district, SAU 11, comprend l’école élémentaire Frances G. Hopkins à Horne Street, l’école élémentaire Garrison, l’école élémentaire Woodman Park, le collège Dover, le lycée Dover, l’académie Bellamy et le centre technique de carrière Dover au complexe du lycée.

Qu’est-ce qu’un système de soutien à plusieurs niveaux ? Comment fonctionnent-ils à Douvres ?

À l’école élémentaire Hopkins, au cours de la prochaine année scolaire, un enseignant certifié servira de coordinateur du bâtiment du système de soutien à plusieurs niveaux (MTSS) pour l’école, dans le cadre d’un programme pilote qui pourrait s’étendre à l’école élémentaire Garrison en 2025-26.

Education Week définit le MTSS comme suit : « Les systèmes de soutien à plusieurs niveaux, appelés MTSS, sont un cadre destiné à aider les élèves à atteindre les meilleurs résultats scolaires et socio-émotionnels possibles. Les modèles MTSS comprennent des niveaux de soutien pédagogique et d’autres types de soutien, afin que tous les élèves puissent progresser en recevant le type d’éducation qui répond à leurs besoins. »

C’est une pratique qui est mise en œuvre à Dover parmi tous les employés. L’année dernière, les administrateurs des écoles publiques de Dover ont été formés au MTSS. Cette année, les enseignants reçoivent la même formation.

« Nous voulions que les administrateurs aient une compréhension approfondie du MTSS », a déclaré Harbron. « Nous faisons maintenant la même chose avec les enseignants. »

Le coordonnateur du bâtiment de l’école primaire Hopkins interviendra directement et soutiendra les élèves dans leurs études, en plus de travailler avec les enseignants sur les interventions auprès des élèves.

Aucun nouveau poste n’a été ajouté au district scolaire dans le cadre du budget actuel de l’exercice 2025. Les dirigeants de la Dover Middle School, dirigés par la directrice Lindsay Dube, sont dans les dernières étapes de l’embauche d’un nouveau doyen des services aux étudiants.

Conseils du surintendant aux familles avant la rentrée scolaire

Harbron encourage les parents et les tuteurs à signaler toutes les informations nécessaires sur leur enfant à l’école qu’ils fréquentent dans les jours précédant et suivant le début de l’école.

Harbron a également exhorté les familles à donner à l’équipe de transport du district le temps de s’adapter à leurs horaires de ramassage et de dépôt des élèves.

« Les premiers jours, il faut donner aux transports l’occasion d’apprendre leurs itinéraires. Il faut juste être patient pendant qu’ils apprennent leurs itinéraires et leurs élèves », a-t-il dit.

Quand débutera le processus d’approbation du budget scolaire pour l’exercice 2026 ?

Au cours du mois prochain, les chefs de département de la SAU 11 soumettront leurs propositions de demande de budget pour l’exercice 2026 au bureau des affaires du district, lançant ainsi le cycle de financement d’automne et d’hiver de la ville.

Le conseil scolaire a accepté la semaine dernière que Harbron présente le budget proposé du district pour l’exercice 2026 le 18 novembre. À partir de là, le conseil organisera une série d’ateliers pour discuter et éventuellement apporter des modifications au budget de l’ensemble du district avant de l’adopter début janvier, puis de l’envoyer au directeur municipal Michael Joyal Jr. et au conseil municipal pour un examen plus approfondi.

L’ensemble du budget de la ville pour l’exercice 2026 sera probablement adopté par le conseil municipal en avril.

Cet article a été publié à l’origine sur le Portsmouth Herald : Ce que les élèves et les parents de Dover devraient savoir à la rentrée scolaire du 3 septembre