MINNEAPOLIS – Les avocats ont fait leurs déclarations finales dans le procès pour meurtre de l’ancien policier Derek Chauvin lundi, laissant les jurés donner un sens à deux arguments entièrement différents pour déterminer si Chauvin est coupable de meurtre ou d’homicide involontaire coupable dans la mort de George Floyd en mai dernier.

Tout au long du procès, les procureurs ont fait valoir que le genou de Chauvin – pressé contre le cou de Floyd, 46 ans alors qu’il était menotté et face contre terre dans la rue – avait conduit à sa mort par perte d’oxygène. La défense a fait valoir des problèmes cardiaques sous-jacents et la méthamphétamine et le fentanyl dans son système ont causé la mort de Floyd alors qu’il luttait avec la police.

Les deux parties ont utilisé des images fixes, des clips vidéo et des aides visuelles pour parler au jury des accusations de Chauvin, 45 ans, visages: meurtre au deuxième et au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Au cours des déclarations, Chauvin a pris des notes sur un bloc juridique jaune, comme il le fait depuis des semaines. Les jurés aussi.

Comme l’avocat principal de la défense Eric Nelson a déclaré aux jurés que Chauvin avait agi comme n’importe quel autre «officier raisonnable» lors de ses plaidoiries finales, Chauvin a enlevé son masque chirurgical, donnant aux jurés un regard sur tout son visage.

Soyez averti en cas de verdict:Inscrivez-vous aux SMS des mises à jour de l’essai Derek Chauvin

Une foule en colère ou de futurs témoins?

Les procureurs ont décrit les spectateurs qui regardaient Chauvin retenir Floyd comme des étrangers horrifiés réunis pour assister à ce qui s’était passé et témoigner devant les jurés.

Le procureur Steve Schleicher a conclu son argumentation par un appel aux jurés en tant que « membres aléatoires de la communauté, tous convergeant par le destin à un moment donné pour être témoins » de ce qui s’est passé. Bien qu’ils soient impuissants à l’époque, a-t-il dit, ils étaient habilités à apporter leur témoignage aux jurés.

L’avocat de la défense Eric Nelson a qualifié ces spectateurs de foule en colère, menaçante et distrayante qui a empêché Chauvin de remarquer le moment où Floyd a pris son dernier souffle.

Nelson a joué pour les jurés la vidéo du moment où, selon un expert de l’accusation, Floyd a perdu connaissance. Notant comment la pompière en congé Geneviève Hansen avait approché les agents, Nelson a déclaré que Chauvin avait sorti sa masse et s’était concentré sur elle, plutôt que sur Floyd sous lui.

Soins médicaux pour Floyd

L’accusation a déclaré que les policiers avaient violé la politique de «devoir de diligence» du département de police de Minneapolis, qui les obligeait à prêter assistance à Floyd dès que possible lorsqu’il présentait une détresse médicale.

« Les derniers mots de George Floyd le 25 mai 2020 étaient: » S’il vous plaît, je ne peux pas respirer. » Il a demandé de l’aide pour son tout dernier souffle », a déclaré Schleicher. « Tout ce qu’il fallait, c’était de la compassion. »

Schleicher a déclaré que «le caractère sacré de la vie» est une pierre angulaire de la politique d’utilisation de la force du ministère et qu’en tant que premiers intervenants, les agents apprennent les premiers soins de base, y compris la RCR et les compressions thoraciques.

Chauvin «n’a pas suivi les centaines d’heures de formation qu’il avait. Il n’a pas suivi les règles du département ni pratiqué la RCR », a déclaré Schleicher. « Il savait mieux, il n’a tout simplement pas fait mieux. »

Chauvin aurait dû savoir comment gérer quelqu’un en crise, a déclaré Schleicher, notant que Floyd avait parlé à la police de son anxiété et de sa claustrophobie alors qu’ils essayaient de l’enterrer à l’arrière d’une voiture de police. Ce n’est pas parce qu’il ne pouvait pas se conformer qu’il résistait, a-t-il dit.

Plutôt que de s’occuper de Floyd, a déclaré Schleicher, les officiers « tiraient des pierres du pneu et commentaient l’odeur des pieds d’un homme ».

Nelson a soutenu que Chauvin et les autres agents ont fait comme ils avaient été formés en appelant une ambulance et en alertant les autorités de la gravité de la situation. Il a dit qu’ils ne pouvaient pas faire plus parce que la scène n’était pas sûre.

Il a déclaré que Chauvin n’avait pas des décennies d’expérience médicale comme le Dr Martin Tobin, pneumologue et témoin expert de l’État qui avait le luxe de regarder les séquences vidéo pendant des heures. Chauvin n’a pas non plus appris que le coup de pied de la jambe de Floyd était le dernier halètement de son cerveau suite à la perte d’oxygène, a déclaré Nelson.

Au lieu de cela, a déclaré Nelson, un « officier raisonnable » – une phrase qu’il a répétée, basée sur une affaire de la Cour suprême en 1989 sur le recours à la force – apprend simplement à utiliser une force supplémentaire pour surmonter la résistance d’un suspect, ce qui explique pourquoi un officier a appuyé sur la jambe de Floyd vers le bas quand il s’est levé.

«Il n’est pas rare que des suspects feignent ou prétendent avoir une urgence médicale lors de leur arrestation», a déclaré Nelson.

Il a joué des vidéos montrant Floyd disant qu’il ne pouvait pas respirer avant d’être au sol, suggérant que ces cris sous le genou de Chauvin ne signifiaient pas qu’il était vraiment en détresse.

9h29 contre 16h59

Schleicher a cité à plusieurs reprises les «neuf minutes et 29 secondes» de la vidéo des spectateurs, montrant des moments où Chauvin avait le genou placé sur le cou et le dos de Floyd.

« George Floyd a supplié jusqu’à ce qu’il ne puisse plus parler, et l’accusé a continué cette agression », a déclaré Schleicher aux jurés.

« Lorsqu’il était incapable de parler, l’accusé a continué », a déclaré Schleicher. « Lorsque le défendeur était incapable de respirer, le défendeur a continué. Au-delà du point où il avait un pouls. Le défendeur a continué cet assaut, neuf minutes et 29 secondes. Lorsque l’ambulance est arrivée, l’ambulance était là, et le défendeur a continué, le défendeur a continué. Il ne lâcherait pas.

Nelson a soutenu que «les neuf minutes et 29 secondes ignorent les 16 minutes et 59 secondes précédentes» lorsque les agents traitaient avec Floyd.

Il s’est concentré sur les interactions de Floyd avec les officiers avant d’être sous le genou de Chauvin. Il a noté que Chauvin, en tant qu ‘«officier raisonnable», devait prendre en compte l’ensemble de la situation car «le comportement humain est imprévisible, et personne ne le sait mieux qu’un policier».

« Quelqu’un peut être docile une seconde et se battre la seconde », a déclaré Nelson.

L’accusation n’a pas contesté les premières interactions des agents avec Floyd comme étant excessives. Leur témoin expert a témoigné que la retenue de Floyd n’était devenue excessive et déraisonnable que lorsque Floyd était au sol.

Nelson a montré des images de la caméra corporelle de Chauvin se tenant en arrière pendant que d’autres agents essayaient de s’occuper de Floyd. Nelson a noté que Chauvin n’a emménagé que lorsqu’ils ne pouvaient pas le gérer.

Un focus sur Chauvin contre Floyd

Schleicher a rappelé aux jurés que Chauvin est jugé, pas la police, et Floyd n’est pas jugé pour sa consommation de drogue ou quoi que ce soit d’autre.

« Ce n’est pas une poursuite contre la police, c’est une poursuite contre l’accusé », a déclaré Schleicher. « Et il n’y a rien de pire pour une bonne police qu’une mauvaise police, qui ne respecte pas les règles, qui ne suit pas la formation. »

Se référant aux images des chants horrifiés et au regard sur le visage de Chauvin alors qu’il avait le genou sur le cou de Floyd, Schleicher a déclaré aux jurés que Chauvin « avait choisi la fierté plutôt que la police ».

Schleicher a qualifié la genouillère de retenue « inutile, gratuite et disproportionnée, et Chauvin l’a fait exprès. Ce n’était pas un accident. Il n’a pas trébuché et est tombé et s’est retrouvé sur le cou de George Floyd. »

Nelson a dépeint Chauvin comme préoccupé par la taille de Floyd et le fait qu’il était «sur quelque chose», comme il l’a dit à un spectateur.

Nelson a fait valoir que la consommation de drogue de Floyd était un élément crucial de la preuve et que les agents ont vu des gens venir après avoir perdu connaissance et devenir violents.

Nelson a déclaré aux jurés que les personnes sous l’influence de certains médicaments peuvent posséder une force supérieure à la normale, et Chauvin répondait aux informations dont il disposait à l’époque.

La police contre une agression

Le nœud de la question de savoir si Chauvin sera reconnu coupable de meurtre est de savoir si la retenue de Floyd était une agression ou un maintien de l’ordre normal, ce qui, selon Nelson, peut être «légal mais horrible».

Schleicher a déclaré aux jurés que dans ce cas, c’était «tout simplement horrible». Il a déclaré aux jurés que la police avait été appelée pour un prétendu billet de 20 $ contrefait et qu’aucune preuve n’avait été présentée pour montrer que Floyd savait qu’il était faux.

Qualifiant les actions de Chauvin d ‘ »abus choquant du pouvoir de la police », Schleicher a déclaré que les actions de Chauvin, qui ont été observées par un enfant de 9 ans, n’étaient « pas de la police » mais « une agression ».

Il a dit aux jurés qu’ils devaient se demander: « Mais pour les actions de l’accusé, qui l’ont poussé vers le bas, George Floyd serait-il mort ce jour-là? »

Nelson a qualifié la situation de «tragique», arguant que «toutes les preuves montrent que M. Chauvin pensait qu’il suivait sa formation. Il suivait en fait sa formation. Il suivait les politiques du département de police de Minneapolis. Il a été formé de cette façon. Tout cela démontre un manque d’intention. »

En vertu du quatrième amendement et d’une affaire de la Cour suprême des États-Unis en 1989, les jurés devraient examiner ce que ferait un officier raisonnable, ayant les mêmes connaissances et étant placé dans la même situation pour déterminer si la force utilisée par un officier est excessive.

Suivez Tami Abdollah, correspondant national pour la justice pénale qui couvre le procès Chauvin, sur Twitter @latams