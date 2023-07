Ce qu’il faut savoir – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Balkis Press/ABACA/Shutterstock

Jackie Chan a une carrière de plusieurs décennies, connue pour ses films d’action et ses cascades incroyables

Jackie a été mariée à une femme, mais aurait eu une liaison qui a abouti à un enfant

Jackie est séparée de sa fille adulte, Etta, qui a affirmé qu’elle avait des parents homophobes

Un clip d’acteur mythique Jackie Chan pleurer dans son film de 2023 Monter sur avec sa fille à l’écran, Liu Haocun, est devenu viral. Le clip, qui peut être vu ci-dessous, montre Jackie, qui joue un cascadeur nommé Luo Zhilong, et Luo Xiaobao de Liu deviennent émus en regardant certaines des scènes de cascades les plus mémorables de la vie réelle de Jackie. « Cela m’a rappelé l’époque où je faisais des cascades sur des films », a déclaré Jackie, 69 ans, dans une récente interview, par NOUVELLES ARIELLES.

Un incroyable moment père-fille avec Jackie Chan pic.twitter.com/WH8VBXCQHu — Levandov (@blabla112345) 3 juillet 2023

Plusieurs fans ont confondu Liu avec la vraie fille de Jackie. Alors que Liu joue la fille de Jackie à l’écran, il est en fait le père d’une fille adulte nommée Etta Ng. Lisez la suite pour en savoir plus sur la fille de Jackie Chan, Etta Ng, et où en est leur relation aujourd’hui.

Jackie n’a pas de relation avec Etta

Etta Ng (nom complet Etta Ng Chok Lam), ou « Xiao Long Nu » (Little Dragon Girl), comme les médias l’ont appelée, est née en 1999 de Jackie et Elaine Ng. Jackie aurait eu une liaison avec Elaine, une reine de beauté et de concours dans les années 1990, lorsqu’il était marié à sa femme, Joan Lin. Jackie et Joan sont mariées depuis 1982.

Le couple a tous deux confirmé qu’ils n’avaient pas de relation de parole. « C’est mon père biologique mais il n’est pas dans ma vie », a déclaré Etta en 2015, par E ! Nouvelles. « Il n’a jamais existé dans ma vie. Je ne le considérerai jamais comme un père. Elle est d’accord avec la situation, cependant. « Je ne suis pas en colère contre mon père et je n’ai jamais souhaité le voir. Tant que j’ai ma mère avec moi, je n’ai pas besoin de mon père », a-t-elle ajouté. Etta et sa mère vivent des vies super privées à Hong Kong.

Etta est sortie lesbienne en 2017

Etta a révélé dans une série de publications Instagram en 2017 qu’elle s’identifie comme lesbienne et queer. La première photo était sa belle silhouette sur un fond arc-en-ciel qui utilisait simplement des hashtags. Après qu’un nombre écrasant de personnes dans la section des commentaires l’ont soutenue, elle a publié un deuxième message avec un long message de gratitude en pièce jointe :

« Je suis impressionné par la quantité de soutien et d’amour qui m’a été apporté », a commencé Etta dans le message supprimé depuis. «Je suis sans voix devant la façon dont les abonnés sont allés voir ma petite amie @andiautumn et mon compte pour nous montrer tant de positivité. Les gens du monde entier nous soutiennent alors que les médias de Hong Kong continuent de se moquer. J’ai grandi dans un monde de négativité et d’étroitesse d’esprit, mais je suis à ce point où je réalise que je peux utiliser mon expérience pour dire mes vérités et aider les autres comme moi. Heureusement, j’ai grandi depuis l’époque où j’étais impuissant et incertain de ce que le monde me réservait. Merci pour l’énorme effusion d’amour et d’acceptation.

Quatre jours plus tard, elle a posté une autre photo du shooting arc-en-ciel pour célébrer la Journée nationale du coming out.

Etta est mariée à Andi Autumn

La fille de Jackie Chan a épousé sa petite amie plus tôt ce mois-ci.https://t.co/kmk77wXrp8 pic.twitter.com/oMVUEioevc – TEMPS GAY (@gaytimes) 26 novembre 2018

Influenceur des médias sociaux Andi Automne a montré sa gratitude pour le soutien des fans en partageant une photo d’elle-même supprimée depuis avec Etta sur son compte Instagram. « Merci à tous ceux qui ont montré de l’amour et du soutien envers @stolenmilktea et moi. Nous apprécions les paroles aimables de chacun et cela nous donne honnêtement plus d’énergie pour nous battre pour ce qui est juste », a-t-elle écrit dans l’un de ses messages sur les réseaux sociaux. « Nous continuerons à partager notre voyage et espérons que nous pourrons aider les autres en cours de route. Faisons de ce monde un monde paisible et compréhensif. #pansexual #lgbtqai #loveislove #lovealwayswins #queer #loveyourself ».

Etta et Andi ont annoncé leur mariage en novembre 2018. « Si vous n’abandonnez jamais l’amour et que vous mettez tout votre cœur dans la famille dont vous avez rêvé, un esprit ouvert et un cœur chaleureux vous guideront vers le bonheur », a écrit Etta dans un article supprimé depuis, par Les temps gais. « Nous avons été à la poursuite du bonheur le jour de notre naissance. Maltraités comme des enfants qui n’ont jamais ressenti d’amour, nous avons tant à donner.

« Nous avons concurrencé nos peurs, accepté nos fautes, et maintenant nous comprenons que les gens qui nous ont blessés souffrent toujours », a poursuivi Etta. « Nous avons tous été blessés mais si vous pouvez rêver d’amour, vous pouvez le trouver. L’amour est bon, il ne juge pas. L’amour est à la fois force et faiblesse. L’amour peut changer les choses. L’amour gagne! »

Etta a affirmé qu’elle était sans abri à cause de la haine de son père

Etta et Andi ont affirmé qu’ils dormaient sous un pont à cause de parents peu favorables dans une vidéo d’avril 2018 qu’ils ont partagée sur YouTube. « Nous sommes sans abri depuis un mois à cause de parents homophobes. Nous avons pratiquement dormi sous un pont, et d’autres choses », a affirmé Etta dans la vidéo supprimée depuis, par PERSONNES. « Nous sommes allés voir la police, nous sommes allés dans les hôpitaux, les banques alimentaires, les refuges communautaires LGBTQ et tous ne donnent tout simplement pas comme *** », a-t-elle poursuivi.

« Nous devrons être séparés si nous allons dans n’importe quel type d’établissement gouvernemental », a ajouté Autumn.

Etta a déclaré qu’elle et Autumn n’avaient pratiquement plus d’options et « ne savent pas quoi faire ». Elle a expliqué: «Nous voulons simplement faire savoir aux gens ce qui se passe car à ce stade, il semble ridicule que personne ne puisse aider. Je ne comprends pas. » On ne sait pas si Etta a finalement été prise en charge par sa mère, ou ce que le couple fait jusqu’à présent.

Jackie Chan a admis avoir négligé Etta

L’acteur bien-aimé n’a pas souvent parlé de sa fille, mais il a admis ne pas s’occuper d’elle lors de la promotion de son film de 2013, Histoire policière 2013. Jackie a acheté Etta en discutant d’une scène du film dans laquelle sa fille s’éloigne de lui, disant que cela lui rappelait elle, par Cinéma en ligne. « L’histoire a touché une partie de moi, surtout pendant les scènes de pleurs. Je ne peux pas m’empêcher de fondre en larmes en filmant des scènes avec Tian Jing car cela me rappellera mon Xiao Long Nu », a-t-il admis, selon le site. « Je l’ai négligée pendant très longtemps. »

