Ce qu’il faut savoir de l’ONU : les dirigeants évoquent des menaces émergentes et des allusions à la guerre à l’approche d’une grande réunion

LES NATIONS UNIES — Les cordons de sécurité sont déployés. Les rues sont prêtes à être bouclées. Des avions de nombreux pays atterrissent à New York.

Tout cela signifie une chose pour la partie est de Manhattan : le rassemblement annuel des dirigeants mondiaux aux Nations Unies approche.

La réunion des dirigeants de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies se tient mardi dans un monde en proie à des troubles, sans doute plus encore que l’année dernière, lorsque le chef de l’ONU avait averti que les problèmes étaient accablants. Le secrétaire général Antonio Guterres lancera probablement un avertissement similaire mardi à l’ouverture de la réunion, et les dirigeants mondiaux prendront la parole au milieu de la guerre et des rumeurs de guerre.

La veille du début de la grande réunion était pleine d’indices quant à l’ordre du jour des jours à venir :

— Les dirigeants mondiaux ont pris la parole lors d’un événement intitulé « Sommet du futur », dont beaucoup se sont concentrés sur les menaces émergentes, sur le climat de la Terre, sur le champ de bataille et dans le cyberespace.

— Le président iranien a souligné les explosions meurtrières de téléavertisseurs et d’autres appareils au Liban, ainsi que l’assassinat du leader politique du Hamas, ISMAIL HANIYEH, comme preuve qu’Israël tente d’inciter l’Iran à entrer en guerre.

— La plupart des systèmes de la Terre sont déréglés face au changement climatique, et les nations sont divisées sur la question de savoir qui devrait payer pour aider les pays pauvres à faire face aux impacts et à passer à une énergie plus propre.

Voici votre guide quotidien de ce qui se passe aux Nations Unies cette semaine, jour après jour :

AVERTISSEMENT SUR LE CYBERESPACE : Au « Sommet du Futur », Premier ministre indien Narendra Modi Le président Modi a exprimé ses inquiétudes face à « l’émergence de nouveaux théâtres de conflit », notamment dans le cyberespace. « Il est nécessaire de mettre en place une réglementation équilibrée au niveau mondial pour une utilisation sûre et responsable de la technologie », a déclaré Modi, avertissant que « nous avons besoin d’une gouvernance numérique mondiale qui garantisse le respect de la souveraineté et de l’intégrité nationales ».

INITIATIVES DE LA CHINE : Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a évoqué les principales initiatives de Pékin, telles que Programme Ceinture et Routequi incite les entreprises chinoises à construire des projets de transport, d’énergie et d’infrastructures financés par la Chine à l’étranger. Il a également évoqué certaines plaintes chinoises souvent répétées, comme la critique de la « confrontation entre blocs » et des sanctions imposées par un seul pays.

RÉDUIT AU SILENCE PUBLIC : Représentant un pays où l’âge moyen est de 28 ans, le président équatorien a exhorté la communauté internationale à avoir « une vision claire » de l’éducation et de l’emploi des jeunes. Puis, soudain, personne ne l’a entendu. Le micro de DANIEL NOBOA AZIN a été coupé. Les limites de temps de parole ne sont généralement pas respectées lors des réunions de haut niveau de l’ONU, mais lors du Sommet du futur, le micro a été coupé au bout de cinq minutes. Parmi les dirigeants qui se sont heurtés à cette limite : le président brésilien LUIZ INACIO LULA DA SILVA, le prince héritier du Koweït Sheikh SABAH KHALID AL SABAH et le président irlandais MICHAEL HIGGINS.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que les changements de direction à venir au Japon et aux États-Unis n’auront aucun impact sur leurs engagements en matière de sécurité en Asie du Nord-Est.

Lors d’une réunion avec les ministres des Affaires étrangères japonais et sud-coréen en marge de l’Assemblée générale, M. Blinken a déclaré que la course à la présidence américaine opposant la vice-présidente Kamala Harris à l’ancien président Donald Trump, ainsi que le départ à la retraite imminent du Premier ministre japonais FUMIO KISHIDA, ne changeront pas la détermination commune des trois pays à combattre les menaces posées par la Chine et la Corée du Nord. Il a déclaré que la collaboration tripartite entre les alliés après le sommet historique de Camp David de l’année dernière entre les dirigeants « est plus forte que jamais, plus efficace que jamais et plus importante que jamais, compte tenu des défis communs auxquels nous sommes confrontés ainsi que des nombreuses opportunités à saisir ».

Un groupe de scientifiques a réalisé le premier bilan annuel de santé de la planète. Le pronostic est sombre.

La Terre se trouve dans la zone dangereuse sur six des neuf systèmes spéciaux que les scientifiques ont étudiés, avec un septième flirtant avec cette zone à risque et peut-être déjà en train de franchir la limite, selon le « bilan de santé planétaire » réalisé par l’Institut de Potsdam pour la recherche climatique et le groupe appelé Gardiens planétairesLes six domaines qui sont clairement en décalage sont le système d’eau douce, le climat, le cycle du phosphore, la biodiversité, la santé générale des terres et les « nouveaux » produits chimiques (comme les microplastiques). L’acidification des océans est sur le point de franchir la ligne de danger ou l’a peut-être déjà fait, selon le rapport.

Seules la couche d’ozone et la santé de l’air sont en bon état, a déclaré le directeur de l’Institut de Potsdam, JOHAN ROCKSTROM, qui a effectué un bilan de santé planétaire similaire tous les quelques années et il y a pas beaucoup de changement par rapport à l’année dernière.

« Depuis 30 ou 40 ans, le monde est conscient que la Terre va dans la mauvaise direction, mais nous n’avons pas eu l’impression que la Terre était en feu. En ce moment, la planète est en feu et c’est pour cela que nous devons agir », a déclaré l’ancien président colombien JUAN MANUEL SANTOS lors d’une conférence de presse.

Les dirigeants des pays du monde entier se sont exprimés un par un au « Sommet du futur » de l’ONU. Ou, dans le cas de Saint-Marin, deux par deux.

Depuis des siècles, la petite république européenne a toujours deux chefs d’État. Ils sont appelés capitani reggenti (capitaines régents) et sont élus tous les six mois par le parlement de 60 membres. Les actuels capitaines régents, ALESSANDRO ROSSI et MILENA GASPERONI, ont prononcé à tour de rôle le discours de leur pays. Il a abordé des questions telles que les réfugiés, le gaspillage alimentaire, l’extrémisme violent et la valeur du multilatéralisme (le type de système international à large assise que représente l’ONU).

« Dans le cas des petits États, le droit international est considéré comme la seule et unique protection en cas de menace à leur existence, et les forums multilatéraux représentent un porte-voix précieux pour faire entendre leur voix, qui autrement resterait inaudible », a déclaré Gasperoni.

Nombre de femmes appelées à prendre la parole lors du débat général, sur un total de 194 oratrices : 19.

« Ils nous entraînent vers un point où nous ne voulons pas aller. Il n’y a pas de vainqueur dans une guerre. »

—Le président iranien Masoud Peshekian, parlant d’Israël

___

« Aujourd’hui, à Kaboul, une chatte a plus de libertés qu’une femme. Une chatte peut s’asseoir sur le perron de sa maison et sentir le soleil sur son visage. Elle peut chasser un écureuil dans un parc. Un écureuil a plus de droits qu’une fille en Afghanistan aujourd’hui, car les parcs publics ont été fermés aux femmes et aux filles par les talibans. Un oiseau peut chanter à Kaboul, mais une fille ne le peut pas, et une femme non plus, en public. C’est extraordinaire. »

— L’actrice MERYL STREEP, lors d’une discussion axée sur les femmes afghanes

___

« Les dirigeants doivent se demander s’il s’agira d’une nouvelle réunion au cours de laquelle ils parleront simplement de coopération et de consensus accrus, ou s’ils feront preuve d’imagination et de conviction pour y parvenir. Avec de multiples crises dans le monde… s’ils ratent cette occasion, je frémis à l’idée des conséquences. Notre avenir collectif est en jeu. »

—Agnès Callamard, Secrétaire générale d’Amnesty International

Les dirigeants des Caraïbes souhaitent que les grands pollueurs – en particulier les entreprises de combustibles fossiles – paient une plus grande partie des milliers de milliards de dollars dont le monde a besoin pour aider les nations pauvres à faire face aux impacts du changement climatique et à passer à une énergie plus propre.

Dans une brève vidéo, la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, qui est à l’origine de la réforme financière mondiale et qui pourrait bien devenir secrétaire générale de l’ONU, a déclaré que les pays pauvres et à revenu intermédiaire étaient conscients que l’argent privé devait faire partie d’un accord financier. Mais elle a ajouté que de nombreuses multinationales, qui sont plus riches que des dizaines de petits pays, devraient débourser davantage d’argent.

Le Premier ministre des Bahamas, PHILIP DAVIS, a déclaré que les entreprises de combustibles fossiles doivent être tenues responsables, mais que cela devra probablement se faire devant les tribunaux par le biais de poursuites internationales.

JOHN PODESTA, le principal responsable du climat de Biden, affirme que les États-Unis font leur part pour lutter contre le changement climatique et que cela porte ses fruits dans le monde entier. Podesta a déclaré que la loi de réduction de l’inflation de 300 milliards de dollars a incité les entreprises privées à dépenser 270 milliards de dollars dans l’énergie propre. Mais les bénéfices ne se sont pas limités aux États-Unis, car pour chaque tonne de carbone piégeant la chaleur que le pays a réduite grâce à la nouvelle loi, le monde en a réduit 2,9 tonnes, a-t-il déclaré.

Au programme de la journée de mardi, le dernier discours de Joe Biden à l’ONU en tant que président des États-Unis après cinq décennies passées sur la scène internationale. Les conflits à Gaza et au Liban, en Ukraine et au Soudan devraient occuper le devant de la scène toute la semaine. Guterres ouvrira le débat mardi matin.

___

Les journalistes AP Seth Borenstein et Matthew Lee ont contribué à cet article. Pour en savoir plus sur la couverture de l’Assemblée générale des Nations Unies par AP, rendez-vous sur https://apnews.com/hub/united-nations