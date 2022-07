Ce qu’il faut savoir avant les votes du centre de soins infirmiers du comté de DeKalb – Shaw Local

SYCAMORE – Le conseil du comté de DeKalb devrait voter mercredi s’il faut aller de l’avant avec la vente du centre de réadaptation et de soins infirmiers du comté de DeKalb en difficulté, ou organiser un référendum sur le scrutin de novembre pour demander aux électeurs d’envisager une taxe foncière.

Deux offres d’achat dépassant les 8 millions de dollars ont été faites pour l’installation, qui se retrouve endettée de plus de 7 millions de dollars. Le gouvernement du comté de DeKalb est propriétaire de l’établissement depuis 1853, bien que le centre soit devenu plus tard ce qu’on appelle la maison de retraite du comté en 1945, destinée à desservir les résidents du comté à faible revenu qui avaient encore besoin d’un endroit où aller.

Une vente devrait être approuvée par un vote du conseil du comté de DeKalb à la majorité des deux tiers.

L’héritage de 169 ans de l’installation fait maintenant face à un avenir incertain, car le conseil du comté de DeKalb envisage une éventuelle vente pour aider à endiguer les contraintes budgétaires qui ont été révélées il y a plus d’un an. Les responsables du comté ont maintenu que le centre continuera de fonctionner comme un centre de soins infirmiers qualifié, quel que soit son propriétaire. Les employés du centre, cependant, se sont rassemblés contre une vente, exprimant des inquiétudes concernant la qualité des soins et les avantages sociaux des employés.

Maintenant, le conseil du comté fait face à quatre options : vendre l’établissement à l’une des deux sociétés privées de gestion des soins de santé basées dans l’Illinois, placer un référendum sur les prélèvements fiscaux lors du scrutin de novembre pour permettre aux électeurs de peser ou d’approuver un plan d’un an de redimensionner le budget du centre d’ici 2024 en réduisant le personnel par attrition et en maintenant un statu quo résident.

Le conseil du comté se réunira à 19 heures mercredi dans le Gathertorium du centre législatif de Sycamore.

Le président du conseil d’administration, John Frieders, un républicain qui représente le district 12, a qualifié le sort de la maison de retraite “d’énorme déception de la part de professionnels qui auraient dû le savoir”.

L’administrateur du comté de DeKalb, Brian Gregory – qui a été embauché par le comté en mars 2021 – a déclaré qu’il pensait que les problèmes auraient pu être repérés plus tôt. Il a dit qu’il pensait que la responsabilité n’incombait pas aux employés quotidiens du centre, mais aux responsables.

“Il y avait beaucoup d’opportunités alors que d’autres auraient pu être portées à l’attention du conseil d’administration pour dire:” Hé, ça ne marche pas “”, a déclaré Gregory. “Je souhaite que plusieurs personnes qui avaient probablement l’autorité et vraiment, à mon avis, l’obligation de soulever la question au conseil d’administration et au public quant à certains des défis qui étaient en cours.”

Le gouvernement du comté a approuvé une aide financière quasi mensuelle depuis mars 2021 afin de soutenir le budget de l’établissement. Le centre – qui a préparé il y a quatre ans une expansion de 13 millions de dollars pour soutenir ce que les responsables disaient à l’époque était un débordement de résidents – a souffert ces dernières années à cause de ce que les responsables du comté ont allégué être des années de mauvaise gestion par une ancienne société basée à Saint-Louis. , facturation en souffrance pour les résidents soutenus par Medicaid du centre, niveaux de dotation en personnel et nombre de résidents en baisse.

En décembre, le conseil du comté a dissous le conseil d’exploitation, un organe nommé chargé d’observer les opérations de la maison de retraite et de faire rapport régulièrement au conseil du comté. La maison de retraite, bien que censée fonctionner de manière indépendante, disposait d’un budget annuel établi par une ancienne société de gestion et approuvé chaque année par le conseil du comté.

Au cours des 24 dernières années jusqu’au 31 décembre, le centre de soins infirmiers était géré par Management Performance Associates, basé à Saint-Louis, une entreprise sous contrat avec le comté. L’entreprise, chargée de superviser les opérations quotidiennes et de créer le budget annuel de l’établissement pour approbation par le conseil de comté, a refusé de renouveler son contrat en décembre.

«Nous avons été beaucoup critiqués et pourquoi nous ne l’avons pas su plus tôt», a déclaré la vice-présidente du conseil Suzanne Willis, une démocrate qui représente le district 10. «Le fait est que le DCRNC était une entité indépendante. Elle avait son propre conseil d’administration, son propre budget et sa propre direction. Il ne nous faisait pas régulièrement rapport. C’est donc quelque chose que nous aurions peut-être dû surveiller rétrospectivement. »

“Cela nous donne maintenant une perspective pour examiner tout ce que nous faisons en tant que membres du conseil d’administration”, a déclaré en réponse Ellingsworth Webb, un démocrate représentant le district 9.

Ce que nous savons de Saba Healthcare

Saba Healthcare LLC, cotée au 3531 Howard St. à Skokie, à environ une heure à l’est de DeKalb au nord de Chicago, a offert au comté 8,3 millions de dollars pour acheter le centre de soins infirmiers. Illuminate HC LLC, basée à Evanston, a offert 8,1 millions de dollars. Illuminate HC exploite 11 établissements de soins de longue durée dans le Michigan et un à Toledo, dans l’Ohio.

Selon les données publiées par les Centers for Medicare et Medicaid Services des États-Unis, les établissements appartenant à Saba Healthcare ont une note moyenne de 1,3 étoiles, selon les archives. Les classements par étoiles des établissements de soins infirmiers qualifiés sont remplis sur trois ans de données, selon medicaire.gov, qui montre les notes les plus récemment publiées le 25 mai.

Selon ces donnéesle centre de réadaptation et de soins infirmiers du comté de DeKalb se trouve à trois étoiles, ce qui medicare.gov les rapports sont moyens. Le nombre d’étoiles est basé sur les inspections sanitaires, la dotation en personnel et les mesures de qualité.

Moshe Blonder, de Saba Healthcare, s’adresse au conseil du comté de DeKalb le mercredi 13 juillet 2022 lors de la réunion du comité plénier du conseil au Centre législatif de Sycamore. Basé à Skokie, Saba Healthcare, qui possède et exploite huit établissements de soins infirmiers qualifiés dans l’Illinois, a offert 8,3 millions de dollars pour acheter la maison de soins infirmiers du comté. (Kelsey Rettke)

Moshe Blonder, de Saba Healthcare, s’est adressé mercredi au conseil d’administration et a déclaré que sa société possédait et exploitait huit établissements de soins infirmiers qualifiés dans l’Illinois. Blonder a déclaré qu’elle visitait personnellement chacune des installations de son entreprise une fois par semaine et travaillait également comme EMS bénévole dans la région de Chicago.

“C’est une chose que nous avons en Amérique dans le monde et cela s’appelle une procédure régulière”, a déclaré Blonder. “Et les classements par étoiles n’ont pas de procédure régulière.”

Blonder a déclaré qu’il était venu dans l’Illinois en 2014 en provenance de New York et avait travaillé toute sa vie dans des établissements de soins infirmiers qualifiés. Il a déclaré que sa stratégie commerciale inclurait ses installations régionales agissant en tant que soutien pour d’autres installations à proximité, offrant du personnel au besoin et d’autres ressources.

“Nous avons réussi à cet égard en aidant à reprendre financièrement certaines installations en difficulté et à les redresser”, a déclaré Blonder.

L’offre de Saba Healthcare dépasse de 200 000 $ une offre initiale faite il y a plus d’un mois, selon les archives. Une offre initiale de 8,1 millions de dollars a été faite par Illuminate HC, basée à Evanston, pour la maison de retraite le mois dernier, qui fait face à un déficit budgétaire de plus de 7 millions de dollars.

Blonder a également abordé les préoccupations exprimées concernant les relations commerciales potentielles de Saba avec une société de gestion immobilière qui a suscité la controverse sur DeKalb. Hunter Properties, basé à Evanston, autrefois le plus grand propriétaire de DeKalb, était au centre de problèmes juridiques de plusieurs années avec la ville de DeKalb. Les propriétés locatives appartenant à des chasseurs ont fait face à des centaines de violations du code DeKalb. Au cours de l’année écoulée, la ville de DeKalb a conclu un contrat avec Hunter Properties, obligeant l’entreprise à vendre ses plus grandes propriétés DeKalb.

Frieders a demandé à Blonder si Saba faisait affaire avec Hunter, après que des inquiétudes aient été soulevées quant à l’association de Blonder avec un Eric Rothner, qui est répertorié comme directeur de Hunter Properties LLC, selon les registres commerciaux de l’État.

“En toute transparence, j’ai des investissements financiers, pas avec de véritables propriétés Hunter”, a déclaré Blonder. « Je ne suis pas affilié à ça. J’ai des investissements financiers liés à l’une des personnes de la famille Rothner qui se trouve être liée à cela. Mais je fonctionne complètement séparément.

En réponse aux préoccupations soulevées concernant le nombre d’employés fournis par des agences extérieures, Blonder a déclaré qu’il pensait que la clé du succès d’un centre de soins infirmiers comprenait moins d’employés d’agences.

“L’agence arrive, le moral baisse”, a déclaré Blonder. «Vous ne pouvez pas réussir dans une maison de retraite avec une agence dans le bâtiment. J’ai vécu ça”

Blonder a déclaré que les installations de son Saba comprennent des employés syndiqués.

“Merci pour votre engagement à ne pas expulser les syndicats de votre établissement”, a déclaré Scott Campbell, membre du conseil d’administration, un démocrate qui représente le district 7. “J’espère que si vous deviez acheter cet établissement, ce serait quelque chose que vous adopteriez.”

Dianne Leifheit, membre du conseil d’administration, une républicaine qui représente le district 8, a demandé à Blonder s’il pensait que les 8,3 millions de dollars de Saba étaient bas pour ce qu’elle a dit être la qualité des services offerts par le centre du comté.

Dianne Leifheit, membre du conseil du comté de DeKalb, une républicaine représentant le district 8 pose une question au conseil du comté de DeKalb le mercredi 13 juillet 2022 lors de la réunion du comité plénier du conseil au Centre législatif de Sycamore. (Kelsey Rettke)

Blonder a déclaré que Saba avait pris en considération la situation financière difficile du centre de soins infirmiers du comté dans son offre d’achat.

“Les finances sont ce qui détermine les prix”, a déclaré Blonder. « Une entreprise subissant des pertes comme celle-là est en faillite, vous avez terminé. … Lorsque vous perdez autant d’argent, cela réduit considérablement la valeur, même s’il s’agit d’un bâtiment magnifique.

Le membre du conseil d’administration Rukisha Crawrford, un démocrate représentant le district 6, a demandé au comté d’envisager de faire évaluer le centre de soins infirmiers avant de procéder à une vente.

Jerry Osland, membre du conseil d’administration, un républicain représentant le district 12, a demandé à Blonder s’il réduirait le personnel si Saba achetait le bâtiment.

“Je pense que je devrais l’examiner, évaluer et voir ce dont il a réellement besoin”, a déclaré Blonder. “Le sureffectif ou le sous-effectif n’est pas une bonne chose dans n’importe quelle entreprise.”

Une vente potentielle n’exclurait pas un référendum, cependant, ont confirmé les responsables du comté. Si le conseil décide d’aller de l’avant avec une vente, le référendum – s’il est approuvé mercredi – resterait sur le bulletin de vote, mais pourrait être considéré comme sans objet si la propriété du centre de soins infirmiers changeait.

En vertu du prélèvement fiscal proposé, s’il était prélevé pour la totalité des 0,1%, les contribuables du comté de DeKalb qui possédaient une maison d’une valeur de 150 000 $ paieraient 44 $, selon les documents. Les contribuables dont les maisons ont une valeur de 200 000 $ paieraient probablement environ 60,67 $, ou 77,33 $ pour des maisons d’une valeur de 250 000 $. Les résidents dont les maisons ont une valeur de 300 000 $ devraient payer 94 $ pour la taxe sur les maisons de soins infirmiers, selon les prévisions financières du comté.

À mi-chemin de son exercice, le personnel du comté a déclaré qu’il s’attend à ce que la maison de retraite soit en deçà de ses revenus budgétés d’environ 5,3 millions de dollars en 2022.

Marcus et Millichap ont été embauchés pour 10 000 $ en janvier par le conseil du comté de DeKalb en tant que consultant et ont commercialisé l’installation depuis fin avril, lorsque le conseil a décidé de lancer le processus de vente. Si le conseil du comté approuve une vente, 3% des revenus de la vente iront à Marcus & Millichap pour une commission, a déclaré Gregory.

Dans une interview après la réunion du 13 juillet, Osland a déclaré qu’il pensait que le conseil du comté devrait envisager un référendum le 8 novembre. S’il est soutenu par les contribuables, un référendum autoriserait le conseil de comté à prélever annuellement n’importe quel montant – et le montant pourrait varier par an – jusqu’à 0,1 % afin d’augmenter le budget du centre de soins.

“Je pense qu’il serait juste que les contribuables votent sur ce qu’ils vont payer”, a déclaré Osland. « N’aimeriez-vous pas avoir votre mot à dire ? Je pense donc qu’il est juste qu’ils aient aussi de la peau dans le jeu. “

Cette histoire a été mise à jour à 21h30 le mercredi 20 juillet 2022 pour corriger une version antérieure qui déformait la facturation en souffrance concernant le centre de réadaptation et de soins infirmiers du comté de DeKalb. La facturation affiliée à Medicaid a été jugée en souffrance par les responsables du comté de DeKalb.