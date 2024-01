Ce qu’il faut savoir avant les matchs de championnat de conférence : NPR

Deux matchs de la NFL dimanche décideront quelles équipes se qualifieront pour le Super Bowl.

Jusqu’à présent, les affrontements d’après-saison ne sont pas une surprise : les deux équipes têtes de série de la ligue – San Francisco et Baltimore – ont participé à leurs matchs de championnat de conférence respectifs et sont favorisées pour gagner sur leur propre terrain. Les équipes à domicile ont plus de deux fois plus de chances de gagner lors des matchs de conférence, sur la base des confrontations passées depuis la saison 2000, selon The Athletic.

Lors du match de la Conférence de football américain, les Ravens de Baltimore affronteront les Chiefs de Kansas City. Les 49ers de San Francisco et les Lions de Détroit jouent pour le titre de la Conférence nationale de football.

Ravens de Baltimore contre Chiefs de Kansas City

basculer la légende Gail Burton/AP

Gail Burton/AP

Les Chiefs ont remporté le titre du Super Bowl l’année dernière lors d’une victoire de 38-35 contre les Eagles de Philadelphie. Dans ce match de championnat de conférence, cependant, les Ravens n°1 sont favoris pour battre les Chiefs par 4 points, selon le dernier Cotes SportsLine. Les champions en titre apportent de l’expérience, ayant remporté deux titres du Super Bowl lors de leurs trois visites au grand match depuis 2019.

Patrick Mahomes, deux fois MVP de la NFL et du Super Bowl, mène les Chiefs. Cette saison, le quart-arrière a atteint un sommet en carrière en matière d’interceptions, mais ses receveurs ont du mal à répondre à ses passes, avec 44 interceptions, le plus grand nombre de la ligue.

Pourtant, les Ravens apportent une défense solide, et le quart-arrière Lamar Jackson – vainqueur MVP 2019 et favori pour un autre prix MVP cette saison – est au sommet de sa carrière pour son jeu de passes. Il est le seul MVP à n’avoir jamais participé au Super Bowl.

Le jeu commence à 15 h HE.

49ers de San Francisco contre Lions de Détroit



basculer la légende Duane Burleson/AP

Les 49ers, têtes de série n°1, sont les favoris 7,5 contre les Lions. Il s’agit du premier match de championnat de conférence de Detroit depuis la saison 1991 – l’enjeu est leur premier Super Bowl de l’histoire de la franchise. Les outsiders ont conquis le vote américain, selon un sondage SBNation.

Chez les Lions, le quart-arrière Jared Goff a joué un rôle clé pour amener son équipe à ce stade, réussissant à rester calme sous la pression. Il a été sujet au turnover dans le passé, mais au cours des deux dernières semaines, il a réalisé près de 75 % de ses passes sans turnover. le Presse gratuite de Détroit signalé.

Le quart-arrière des Niners, Brock Purdy, a également beaucoup à prouver. Il est parti de “M. Sans importance” à mener San Francisco en séries éliminatoires à sa deuxième saison seulement dans la NFL.

Le jeu commence à 18h30 HE

Quand a lieu le Super Bowl ?

Le dimanche du Super Bowl aura lieu le 11 février avec une heure de coup d’envoi à 18 h 30 HE, diffusé sur CBS. Le match se jouera au Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, le terrain des Raiders de Las Vegas.