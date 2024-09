Ce qu’il faut savoir avant le festival de montgolfières de Plano ce week-end

Pendant quatre nuits, le festival annuel de montgolfières de Plano « illuminera le ciel » à Oak Point Park et au Red Tail Pavilion.

L’événement comprendra plus de 30 montgolfières, des expositions de parachutes, de la musique live, des spectacles de drones, des feux d’artifice, des activités pour les enfants et bien plus encore.

Cette année marque le 45e anniversaire de l’événement à Plano. Voici ce qu’il faut savoir avant de vous y rendre.

À quoi s’attendre

Le week-end allie musique, activités familiales et spectacles de lumières, parachutistes et montgolfières.

Le festival ouvre le jeudi à 17 heures, ferme à 22 heures chaque soir et se termine le dimanche à 11 heures. Le programme complet des événements peut être trouvé sur le site du festival.

Les Balloon Glows sont programmés à 19h30 chaque soir. Les pilotes coordonneront l’allumage de leurs brûleurs et dirigeront la foule dans le compte à rebours pendant que les ballons se gonflent et s’illuminent, selon le site Web de l’événement.

Les montgolfières ne sont présentes dans le parc que lors des manifestations en montgolfière, le matin et le soir. Certaines d’entre elles arborent des formes particulières, comme une coccinelle, un ours ou un hippocampe.

Les participants peuvent payer entre 20 et 30 dollars en espèces sur place pour faire un tour en montgolfière captive, qui flotte à 20 ou 30 pieds au-dessus du sol pendant plusieurs minutes, selon le site Web de l’événement. Les billets sont vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi, à la discrétion du pilote.

Des démonstrations par équipes auront lieu tous les jours à 18 heures du jeudi au samedi. Les parachutistes sauteront de leur avion au-dessus du parc.

L’orchestre symphonique de Plano devrait se produire sur la scène principale en plein air de l’événement à 19h30 jeudi. À 20h45, un spectacle de lumière chorégraphié avec plus de 200 drones au son de la musique illuminera le ciel, selon le site Web de l’événement.

Le vendredi, le festival ouvrira à 16 heures et le groupe de danse Party Machine se produira toute la soirée sur la scène principale. A 21 heures, un autre spectacle de drones est prévu.

Les montgolfières se gonflent en prévision d’une performance visuelle avec le Plano Symphony Orchestra au Plano Balloon Festival à Oak Point Park and Nature Preserve à Plano le 22 septembre 2022. (Liesbeth Powers / Photographe du personnel)

Le samedi et le dimanche, le festival ouvre à 6 heures du matin et un lancement de montgolfières est prévu à 7 heures du matin. Les ballons se gonfleront sur le terrain et les participants pourront en apprendre davantage sur les montgolfières, interagir avec les pilotes et voir les ballons de près.

Le samedi, des performances tout au long de la journée du Ice House Band et un feu d’artifice à 21 heures seront également au programme.

Les activités pour enfants du festival comprennent des manèges gonflables, des parcours d’obstacles, des toboggans et des activités artistiques.

Plus de 60 vendeurs de nourriture et de marchandises seront présents au festival, a déclaré la directrice exécutive Jo Via, et de la bière et des sodas seront également en vente. Via a déclaré que les participants peuvent s’attendre à des « plats typiques des foires du Texas », tels que des corn dogs, des funnel cakes et des barbecues.

À quoi ressemblera le temps

Le temps devrait être ensoleillé avec des températures maximales autour de 90 degrés.

Les lancements, les démonstrations, les illuminations et les attractions captives peuvent être limités si les conditions météorologiques sont mauvaises ou si la vitesse du vent est trop élevée, indique le site Web du festival. En cas de mauvais temps, le festival n’offre aucun remboursement et ne reprogrammera pas le festival.

Comment obtenir un billet

Les participants peuvent acheter leurs billets en ligne ou sur place. « Il n’y a pas lieu de s’inquiéter de la vente des billets », précise le site Internet du festival.

L’événement n’accepte pas les paiements en espèces pour le stationnement ou les billets. Les participants peuvent payer par carte ou par Apple Pay.

Les billets coûtent 10 $, mais les enfants de 3 à 12 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent entrer pour 5 $. Un billet est valable pour une entrée par jour.

Les enfants mesurant moins de 91 cm peuvent participer gratuitement, mais doivent se procurer un billet sur place. Les membres de l’armée, y compris les militaires retraités, les policiers, les pompiers, les infirmières et les médecins peuvent participer gratuitement sur présentation d’une pièce d’identité valide.

Le festival vend des bracelets à 20 $ pour la Kid’s Fun Zone, qui donne accès aux attractions gonflables et mécaniques. Les billets pour les attractions individuelles coûtent 2,50 $.

Les billets VIP pour le jeudi soir sont en vente pour 50 $ et comprennent le stationnement à la First United Methodist Church, l’entrée, une réception à 18 heures et des places assises au concert de l’orchestre.

Où se garer

Selon le site Internet du festival, le « Prime parking » coûte 15 $ par voiture. Les parkings Prime se trouvent au Collin College Spring Creek Campus, au Oak Point Recreation Center et à la First United Methodist Church.

Le stationnement hors site coûte 10 $ par voiture au Plano Event Center ou 12,50 $ à l’église communautaire unitarienne universaliste.

Des bus gratuits circuleront en continu tout au long du festival, de la station DART Parker Road jusqu’à la porte d’admission 4.

Le dépôt et la prise en charge du covoiturage se feront à l’église communautaire unitarienne universaliste.

Toutes les voies de Spring Creek Parkway, de Jupiter Road à Parker Road, seront fermées à partir de 10 heures le mardi 17 septembre jusqu’à 17 heures le dimanche 22 septembre, ou lorsque cela sera jugé sûr.

Toutes les voies du boulevard Los Rios, de Jupiter Road à Parker Road, seront fermées les jeudi, vendredi et samedi soirs jusqu’à ce que la circulation soit rétablie.

Ce qu’il faut apporter

Les participants sont encouragés à apporter des couvertures et des chaises pour regarder les ballons décoller et briller depuis la zone d’observation herbeuse et en pente. Une lampe de poche peut être utile pour se promener dans le parc la nuit, selon le site Web de l’événement. Une crème solaire et des chaussures de marche sont également recommandées.

Les glacières ne sont pas interdites, mais les participants sont déconseillés de les apporter. L’alcool venant de l’extérieur est interdit au festival, conformément à l’objectif du festival de soutenir les organismes à but non lucratif qui collectent des fonds lors de l’événement, selon son site Internet.

Les organisateurs du festival déconseillent d’amener des animaux de compagnie, car ils peuvent devenir anxieux et agités par le son aigu des brûleurs de ballons.

Un « événement historique »

Via, qui travaille pour le festival depuis 33 ans, a vu l’événement se développer depuis les années 80. Plus de 3 000 bénévoles devraient participer au festival cette année, a déclaré Via, et l’année dernière, la fréquentation estimée a dépassé 96 000 personnes. C’est plus que la population totale de Plano en 1980, lorsque l’événement a commencé, selon le Texas Almanac.

« C’est devenu un événement historique », a déclaré Via. « Nous voyons des gens qui sont venus au festival quand ils étaient enfants, mais qui maintenant amènent leurs enfants. »

Les pilotes et les ballons viennent de tout le pays : certains de Plano ou de villes du Texas, d’autres de l’extérieur de l’État, comme la Caroline du Sud, la Californie et la Pennsylvanie.

Le festival est organisé par une agence à but non lucratif, Plano Balloon Festival Inc., et financé en partie par la ville de Plano. L’événement est sponsorisé par HEB et Central Market, les sponsors principaux de l’événement, RE/MAX, BMW et d’autres entreprises.

Les organismes à but non lucratif basés dans le comté de Collin, comme le Rotary Club et les Chevaliers de Colomb, collectent des fonds lors de l’événement en fournissant des services, comme le travail sur les parkings ou la vente de concessions, a déclaré Via.