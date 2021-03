10 ans plus tard, Stabler est sorti de sa retraite et se bat contre le crime. Selon la description de l’émission, Crime organisé suivra Stabler à son retour « au NYPD pour combattre le crime organisé après une perte personnelle dévastatrice. Cependant, la ville et le service de police ont radicalement changé au cours de la décennie où il a été absent, et il doit s’adapter à un système de justice pénale au milieu de son propre moment de calcul. Stabler cherchera à trouver l’absolution et à reconstruire sa vie tout en dirigeant un nouveau groupe de travail d’élite qui démolit les syndicats du crime les plus puissants de la ville un par un. «

