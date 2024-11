Ce qu’il faut savoir avant de voter

Le jour du scrutin est la semaine prochaine. Avez-vous déjà voté ?

Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que la réponse soit « non ». Ne vous inquiétez pas, The Sacramento Bee est là pour vous aider à accomplir votre devoir civique à une époque très tardive.

Voici tout ce que vous devez savoir avant de voter :

Sur quoi est-ce que je vote ?

La grande course que tout le monde suivra, bien sûr, est la bataille présidentielle entre la vice-présidente démocrate Kamala Harris et l’ancien président républicain Donald Trump. Harris devrait largement remporter la Californie.

Vous avez également la possibilité de voter pour votre choix pour le prochain sénateur américain junior de Californie – un choix entre l’ancien joueur de baseball républicain Steve Garvey et le représentant démocrate Adam Schiff.

Ensuite, il y a les courses à la Chambre des Représentants des États-Unis, au Sénat de l’État, à l’Assemblée de l’État, aux élections locales et, oh oui, à 10 initiatives de vote à l’échelle de l’État.

Les choses pour voter lors de cette élection ne manquent pas. Besoin d’aide avec ça ? Vérifier Le guide de l’électeur de Sacramento Beepour des comptes rendus et des mentions détaillés de la course.

Quand dois-je voter ?

La meilleure réponse est maintenant. Mais vous avez jusqu’au mardi 5 novembre à 20 heures pour déposer votre bulletin de vote dans un centre de vote. Sinon, vous devez poster votre bulletin de vote et le faire oblitérer le 5 novembre et le recevoir avant le 12 novembre pour qu’il soit compté.

Vous pouvez suivre votre bulletin de vote une fois qu’il a été envoyé par la poste. Voici comment.

Qui sont les candidats ?

Comme mentionné, les principaux candidats à la présidence sont Harris et Trump.

Harris est un ancien procureur du district de San Francisco, procureur général de l’État et sénateur américain. Au cours des quatre dernières années, son titre de poste était celui de vice-présidente. Trump est un célèbre promoteur immobilier dont la seule expérience dans la fonction publique a été celle de président des États-Unis de 2017 à 2021.

La dernière enquête du Public Policy Institute of California, non partisan, montre Harris à la tête de Trump, avec 59 % des électeurs probables la soutenant.

La course au Sénat américain oppose Garvey, un étranger politique, à Schiff, un fervent partisan de la politique. Les deux hommes sont en désaccord sur plusieurs questions, notamment le soutien à Trump – Garvey a voté pour Trump en 2016 et 2020, tandis que Schiff a contribué à diriger la première tentative de destitution contre Trump.

Le PPIC montre que les électeurs probables préfèrent fortement Schiff à Garvey, 63 % contre 37 %.

Quels sont les enjeux ?

Le scrutin des élections générales de cette année en Californie comporte 10 mesures sur lesquelles les électeurs doivent se prononcer. Voici un bref aperçu de ce qu’ils font.

La proposition 2 autorise une caution de 10 milliards de dollars pour financer la construction et la mise à jour des installations scolaires de la maternelle à la 12e année dans tout l’État.

La proposition 3 abroge l’amendement constitutionnel interdisant le mariage homosexuel.

La proposition 4 autorise une caution de 10 milliards de dollars pour financer divers projets, notamment les efforts de protection de l’environnement et la prévention des incendies de forêt.

La proposition 5 abaisse le seuil de vote pour les mesures d’obligations locales visant à financer des logements abordables et des infrastructures publiques de deux tiers à 55 %.

La proposition 6 interdit aux personnes incarcérées d’être contraintes à la servitude involontaire.

La proposition 32 augmenterait le salaire minimum de l’État à 18 dollars de l’heure, contre 15 dollars auparavant.

La proposition 33 donnerait aux gouvernements locaux une plus grande autorité pour adopter des mesures de contrôle des loyers.

La proposition 34 exigerait que les prestataires de soins de santé consacrent 98 % des revenus du programme fédéral de réduction des médicaments sur ordonnance aux soins des patients.

La proposition 35 autoriserait une taxe sur les organisations de soins gérés pour financer les programmes médicaux.

La proposition 36 rétablirait les sanctions pénales pour certaines infractions pénales liées à la drogue et au vol.

Comment vérifier mon inscription sur les listes électorales ?

Facile, juste visitez ce site.

Notez que même si la date limite du 21 octobre pour vous inscrire sur les listes électorales est passée, vous pouvez toujours vous inscrire sur les listes électorales sous condition. Visitez simplement le bureau électoral de votre comté ou votre lieu de vote local. La Californie autorise les gens à voter même s’ils s’inscrivent le jour du scrutin.

Comment puis-je voter dans le comté de Sacramento ?

Vous pouvez apporter votre bulletin de vote à l’un des lieux de dépôtou visitez un centre de vote si vous avez besoin d’aide, comme demander un nouveau bulletin de vote. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le bureau d’inscription des électeurs et des élections du comté de Sacramento au 916-875-6451.

Comment puis-je voter dans le comté de Placer ?

Vous pouvez trouver une liste de points de dépôt des bulletins de vote ici. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le bureau des élections du comté de Placer au 530-886-5650.

Comment puis-je voter dans le comté d’El Dorado ?

Le comté possède un certain nombre de centres électoraux et lieux de dépôt des bulletins de vote. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le bureau électoral du comté d’El Dorado à Placerville au 530-621-7480 ou, depuis El Dorado Hills, 916-358-3555, poste 3555. 7480. Le bureau de South Lake Tahoe est joignable au 530-573-7955, poste 7480. 7480.

Comment puis-je voter dans le comté de Yolo ?

Vous pouvez trouver des informations sur les centres de vote et les lieux de dépôt des bulletins de vote. en visitant ici. Pour plus d’informations sur les élections du comté de Yolo, appelez le 530-666-8133.

Qui dit la vérité ?

▪ Trump veut réduire les impôts sur les prestations de sécurité sociale. Mais est-ce que ça veut dire des prestations moindres ?

▪ À qui bénéficierait le plan fiscal de Kamala Harris ? Comment elle veut imposer différentes catégories de revenus

▪ La Californie pourrait interdire le travail forcé dans les prisons. Qu’est-ce que la servitude involontaire tu aimes vraiment ?

▪ Les publicités prétendent qu’un membre du Congrès californien souhaite interdire l’avortement sans exception. Voici son dossier

▪ Vérification des annonces : ce républicain californien serait-il en course au Congrès soutenir une interdiction de l’avortement ?

▪ Dans l’émission « Call Her Daddy », Kamala Harris a déclaré que la majorité des demandeurs d’avortement sont des mamans. Est-ce vrai ?

▪ Kamala Harris affirme que le plan économique de Trump coûtera 4 000 dollars aux ménages de la classe moyenne. A-t-elle raison ?

▪ Trump souhaite que les contribuables déduisent les intérêts des prêts automobiles. Qui en bénéficierait de là ?

▪ Trump arrive en Californie alors que sa campagne critique l’économie de l’État. Sont-ils exacts ?

▪ Une expulsion massive d’immigrés par Donald Trump coûterait des centaines de milliards, le rapport dit

▪ La campagne de Donald Trump a déclaré à tort que les crimes violents étaient en hausse. Voici quelles données montre réellement

▪ Kamala Harris vante une forte croissance des emplois dans le secteur manufacturier sous Joe Biden. Est-ce vrai ?

▪ JD Vance dit que les immigrants sans papiers sont des « moteurs importants » de prix de l’immobilier plus élevés. Vrai?

▪ Kamala Harris a déclaré qu’elle soutenait depuis longtemps la légalisation de l’herbe. Ce que montre son record californien

▪ Trump dit que s’il est élu président, il obtiendra des prix de l’essence inférieurs à 2 dollars le gallon. Est-ce possible ?

▪ Donald Trump veut rétablir de gros allégements fiscaux. Est-ce que ça aiderait de riches Californiens ?

▪ Donald Trump et Kamala Harris affirment tous deux que la nourriture coûte trop cher. Que peuvent-ils faire à ce sujet ?

▪ Donald Trump qualifie Kamala Harris de « pire vice-présidente » de tous les temps. Où se classe-t-elle ?

▪ Joe Biden a-t-il présidé à la « pire inflation » de tous les temps ? comme Trump l’a affirmé lors du débat ?

▪ Donald Trump affirme pouvoir stabiliser les prix. Est-ce que son plan cela a-t-il un sens ?

▪ Kamala Harris dit qu’elle réduira les impôts de la classe moyenne. Est-ce réaliste ?