Ce qu’il faut savoir avant de subir une chirurgie de remplacement d’une valvule cardiaque

Fin 2014, Dennis Dobkowski réfléchissait beaucoup à la vie et à la mort. Son souffle cardiaque, que son médecin surveillait depuis environ 15 ans, s’était transformé quelques années plus tôt en une fuite valvulaire et provoquait maintenant soudainement un épuisement et un rythme cardiaque saccadé. Son médecin a déclaré qu’il avait besoin d’une intervention chirurgicale pour remplacer immédiatement la valve défectueuse, mais l’intervention ne pouvait pas être programmée avant des semaines.

« C’était assez terrorisant », déclare Dobkowski, un fonctionnaire fédéral de 69 ans du comté d’Orange, en Californie. « Je me disais : ‘Est-ce que c’est [heart] va-t-il durer ? »

Malgré ses craintes, le cœur de Dobkowski l’a alimenté jusqu’en janvier 2015, lorsqu’il a subi un remplacement valvulaire aortique, une procédure de plusieurs heures qui consiste généralement à ouvrir la poitrine, à arrêter le cœur, à placer le patient sous une machine cœur-poumon et à retirer la valvule défaillante. et en le remplaçant par un autre fabriqué à partir de matériaux artificiels ou de tissus animaux. L’opération a gardé Dobkowski à l’hôpital pendant une semaine et en convalescence à la maison pendant environ trois mois. Aujourd’hui, il continue de développer son endurance et de retrouver les muscles qu’il a perdus en marchant trois miles par jour et en nageant. « Depuis, tout va bien », dit-il.

Les chirurgies de remplacement des valvules cardiaques sont des traitements relativement courants pour les valvules cardiaques défectueuses, qui transportent le sang dans le cœur et entre le cœur et le reste du corps. Pour des personnes comme Dobkowski, le remplacement corrige une valve qui fuit, le plus souvent l’aortique (celle qui permet au sang de circuler vers le reste du corps) ; d’autres pourraient subir des procédures pour remplacer une valve bloquée, affaiblie ou déformée en raison de l’âge ou d’une maladie. Environ 2,5 pour cent de la population américaine souffre d’un problème de valvules cardiaques, mais cette prévalence augmente avec l’âge jusqu’à plus de 13 pour cent parmi les 75 ans et plus, selon le American Heart Association. Cependant, toutes les personnes ayant un problème de valvule cardiaque n’ont pas besoin d’une intervention chirurgicale, et bon nombre de ceux qui en ont besoin peuvent la faire réparer plutôt que de la remplacer, explique le Dr Timothy Gardner, ancien président de l’American Heart Association et directeur médical du Center for Heart de l’hôpital Christiana. & vasculaire à Newark, Delaware.

« Si nous avons la possibilité de réparer une vanne, nous le ferons », dit-il. « Nous ne le remplacerons que lorsqu’il sera essentiellement irréparable. »

Bien que certaines personnes ne présentent jamais de symptômes, ignorer les signes de problèmes valvulaires, tels que l’essoufflement, les douleurs thoraciques et la syncope (évanouissement), peut entraîner une insuffisance cardiaque et un risque de décès de 50 % en un an, explique le Dr Vinod Thourani. professeur de chirurgie et de médecine à la faculté de médecine de l’Université Emory, où il codirige également le Structural Heart and Valve Center.

Mais toutes les opérations de remplacement valvulaire ne sont pas identiques et il existe aujourd’hui plus d’options que jamais pour résoudre les problèmes. « Il y a dix ans, un patient venait me voir et je lui disais : ‘Hé, j’ai deux façons de réparer ta valve' », raconte Thourani. « Maintenant, j’ai huit façons de réparer vos valves. »

Bien que ce soit une bonne nouvelle, cela signifie également que les patients ont encore du travail à faire, notamment en recherchant la voie chirurgicale qui leur convient le mieux et dont ils se rétablissent. Voici comment démarrer ce processus :

1. Comprenez vos options procédurales

Il existe deux principaux types de procédures de remplacement de valvules cardiaques : chirurgicales, comme celle subie par Dobkowski, et qui peuvent être réalisées via des incisions mini-invasives dans la poitrine, et transcathéter, un processus mini-invasif par lequel un chirurgien insère un cathéter dans une artère majeure, généralement dans la cuisse, et insère une nouvelle valve dans celle endommagée – sans la retirer.

« Au lieu d’ouvrir la poitrine, d’arrêter le cœur, d’aller à la machine cœur-poumon, tout ça, nous sommes capables de remplacer la valvule… pendant que le cœur bat tout le temps », explique Thourani, dont les recherches ont montré la procédure doit être efficace chez les patients qui présentent trop de risques pour la santé pour subir une chirurgie à cœur ouvert, ainsi que chez les patients qui présentent un risque élevé pour la méthode plus traditionnelle, comme ceux qui sont particulièrement fragiles ou malades. Il étudie actuellement l’efficacité de cette approche chez les patients à faible risque et est optimiste quant aux résultats.

Même si la guérison à court terme est plus facile pour les patients transcathéter, dit Thourani, « à la fois la chirurgie et le [transcatheter] les patients obtiennent des résultats tout aussi excellents à un an.

2. Considérez vos options de valves artificielles

Entre-temps, les personnes qui subissent une intervention chirurgicale ont généralement une autre décision à prendre : si leur valvule sera remplacée par une valvule en plastique, en métal ou en un autre matériau, ou si elle sera fabriquée à partir du tissu cardiaque d’un animal, généralement celui d’une vache. (Les patients soumis à la technique de transcather n’ont pas le choix ; leur remplacement est effectué à partir d’une valvule bovine fixée à un échafaudage en forme de fil.) Bien que les valvules tissulaires soient généralement préférées, puisque les valvules mécaniques exigent généralement que les patients prennent des anticoagulants à vie, ils ne durent pas éternellement et ne constituent peut-être pas le meilleur choix pour les patients plus jeunes, explique Gardner. « Le chirurgien peut recommander l’un ou l’autre en fonction de la durabilité ou de l’opportunité d’éviter les anticoagulants », dit-il, « mais le patient prend finalement la décision avec le médecin. »

Le type de chirurgie et le type de valve que vous et votre chirurgien optez dépendent de divers facteurs, notamment vos antécédents médicaux, votre état de santé actuel, votre âge et même la taille de vos artères, car des artères trop petites vous excluront du transcathéter. techniques, dit Thourani. C’est pourquoi il est important de subir divers tests médicaux – comme un test de la fonction pulmonaire, une coronarographie pour examiner les artères du cœur et une échographie pour examiner les vaisseaux sanguins allant au cerveau – avant de prendre une décision, dit-il.

Une personne présentant un rétrécissement des artères causé par une maladie de l’artère carotide, par exemple, pourrait avoir besoin d’une autre procédure en plus du remplacement valvulaire pour éviter un accident vasculaire cérébral. « Il est vraiment très rare d’avoir une maladie de l’artère carotide au préalable, mais l’accident vasculaire cérébral est une complication tellement dévastatrice que je fais couramment une échographie carotidienne », explique Thourani. « Si vous sauvez une personne d’un accident vasculaire cérébral, vous vous sentez plutôt bien. »

4. Trouvez le bon chirurgien

Heureusement, bons chirurgiens cardiaques ne sont pas difficiles à trouver, dit Gardner. « Vous n’avez pas besoin de parcourir le pays pour trouver un chirurgien cardiaque très compétent et expérimenté, et vous obtenez généralement le premier chirurgien cardiaque sur recommandation de votre cardiologue », dit-il. Néanmoins, il est important de rendre visite aux chirurgiens potentiels et de leur poser des questions sur leur technique et leur expérience, par exemple combien de ces procédures ils ont effectuées sur des patients comme vous, et assurez-vous que vous êtes à l’aise avec leur approche et leur style de communication avant de vous installer, Gardner. conseille. « Le concept de prise de décision partagée est très important en chirurgie valvulaire car il existe des options », dit-il.

Pour trouver un hôpital avec des chirurgiens qualifiés dans votre région, consultez les dernières US News Meilleurs hôpitaux évaluations, qui incluent pour la première fois la chirurgie de remplacement des valvules cardiaques parmi les neuf procédures et affections courantes évaluées.

5. Parlez aux gens qui y sont allés

Bien que Dobkowski ait été soulagé lorsqu’il s’est réveillé de l’opération et a vu le visage de sa femme, il se sentait mal préparé à la difficulté et à la longueur du processus de guérison qui a suivi. « Quand vous sortez de l’opération, votre corps est totalement désynchronisé – aller aux toilettes, des trucs comme ça, ça ne marche pas », dit-il. « Vous êtes assis là et vous demandez ‘Que se passe-t-il ?' »

C’est pourquoi il est devenu une American Heart Association ambassadeur des valvules cardiaques, un programme grâce auquel il peut aider à répondre aux questions des autres patients sur ce à quoi s’attendre des chirurgies et du rétablissement, ainsi que sur la façon de faire la différence entre les symptômes normaux et ceux qui méritent un œil expert. Même les personnes qui ne prévoient pas de chirurgie valvulaire cardiaque peuvent bénéficier de l’apprentissage de patients comme Dobkowski, dit-il.