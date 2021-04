Après beaucoup de retard, «Demon Slayer» fera enfin un début fulgurant aux États-Unis vendredi dans 1 500 salles, dont quelques écrans Imax. Mais contrairement à «Spirited Away» et aux succès typiques du box-office, ce film ne se résume pas à lui-même. Si vous y entrez à l’aveugle – sans regarder, par exemple, l’émission télévisée «Demon Slayer» – vous risquez de vous sentir confus.

Le film, qui suit un adolescent cherchant à se venger des démons qui ont tué sa famille, a été l’un des films les plus réussis jamais sortis du Japon. Après avoir battu des records au box-office lors de ses débuts en octobre dernier, «Demon Slayer» a gagné plus de 400 millions de dollars en ventes de billets, dépassant le chef-d’œuvre de Hayao Miyazaki «Spirited Away» pour devenir le film d’animation le plus rentable du Japon de tous les temps. Sur Twitter, les fans en ont jailli et, remarquablement en cas de pandémie, beaucoup ont déclaré qu’ils reviendraient sur les théâtres pour des visionnages répétés.

Si vous n’avez pas le temps de regarder l’émission de façon excessive, il y a plus d’options. Vous pouvez lire le manga, qui est la source de l’anime, publié sur le service d’abonnement Shonen Jump . Lisez le chapitre 53 et vous serez rattrapé.

Les 26 épisodes de la saison 1 sont disponibles doublés ou sous-titrés sur des applications de streaming comme Netflix , Hulu , Crunchyroll et Funimation .

Le film, réalisé par Haruo Sotozaki, reprend la finale de la saison 1 de l’émission télévisée. La série jette beaucoup de terrain, présentant la pléthore de personnages et d’arcs d’histoire de la franchise qui mènent au film, où notre protagoniste, Tanjiro, et ses coéquipiers ont pour mission de vaincre un démon qui a mangé des gens dans un train. .

Il y a aussi un Récapitulation en trois épisodes de la saison 1 disponible sur Funimation. (Attention: chaque épisode dure plus de 90 minutes.) Et si vous manquez de temps, de nombreux YouTubers ont vidéos postées récapitulant la saison 1 dans quelques minutes.

Le film est pour les adultes (en quelque sorte).

Au Japon, la franchise «Demon Slayer» fait partie du genre «shonen», qui se traduit littéralement par «quelques années» car les adolescents sont le public cible. Bien que le film comporte de nombreux moments horribles, le ton général est idiot, comme un dessin animé typique. Néanmoins, le film est classé R aux États-Unis en grande partie à cause de la violence graphique, y compris de nombreuses effusions de sang.

«Demon Slayer» est une lettre d’amour à la culture pop.

Pour beaucoup, une partie de l’attrait de « Demon Slayer » sera sa familiarité: il porte l’influence d’une foule de films et d’animes des dernières décennies.

Le méchant principal du film, Enmu, dont la superpuissance consiste à endormir les gens et à infiltrer leurs rêves, peut rappeler aux cinéphiles «Inception» de Christopher Nolan.

Muzan, le démon le plus puissant et le seul capable de transformer d’autres humains en démons, rappelle de nombreux méchants célèbres dotés de pouvoirs de lavage de cerveau, comme Dark Vador et Magneto.

La franchise a également une qualité de jeu vidéo qui crée une hiérarchie du pouvoir. Il y a les tueurs de démons de bas rang qui peuvent balancer une épée mais qui n’ont pas encore atteint leur véritable potentiel, mais il y en a aussi des dieux (connus sous le nom de «piliers») avec une force et une vitesse exceptionnelles. Les fans d’anime et de manga peuvent voir des parallèles avec la structure du pouvoir dans des classiques comme « Dragon Ball », dont les personnages ont été classés par plus d’une douzaine de niveaux de « super saiyans. »