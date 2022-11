Ce qu’il faut savoir avant de rééquilibrer votre portefeuille d’investissement

Selon les experts, après une année volatile pour les marchés boursiers et obligataires, il est peut-être temps de rééquilibrer votre portefeuille en déplaçant les actifs pour qu’ils correspondent à vos objectifs initiaux.

Depuis le 28 novembre, le Indice S&P 500 était en baisse d’environ 17 % depuis le début de l’année, et le marché obligataire américain a chuté d’environ 13 %, laissant de nombreux investisseurs avec des allocations sensiblement différentes de celles d’il y a un an.

En règle générale, vous choisissez un pourcentage initial d’actions, d’obligations et d’autres actifs en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs, a déclaré le planificateur financier agréé Anthony Watson, fondateur et président de Thrive Retirement Specialists à Dearborn, Michigan.

Mais à mesure que les marchés fluctuent, l’allocation de chaque type d’actif peut changer, et sans rééquilibrage périodique, “le portefeuille commence à être très différent”, a-t-il déclaré.

Par exemple, si votre objectif est de 50 % d’actions et 50 % d’obligations, ces pourcentages pourraient éventuellement dériver vers 70 % d’actions et 30 % d’obligations, ce qui est “beaucoup plus risqué” que l’allocation initiale, a déclaré Watson.