Ce qu’il faut savoir avant de quitter son emploi dans le cadre de La Grande Démission

Il peut être tentant de dire « j’arrête » alors que la nation sort de la pandémie de Covid.

Vous ne seriez pas seul. Quatre millions d’Américains ont quitté leur emploi en avril, un record, selon le Département du Travail. Plus d’un quart, soit 27%, prévoient de quitter leur employeur à mesure que la pandémie s’atténue, selon une enquête d’Eagle Hill Consulting.

Il a été inventé « La grande démission. »

« Nous avons plus de temps pour réfléchir : est-ce que j’aime ce que je fais ? Y a-t-il un moyen pour que je puisse faire quelque chose dont je serai plus heureux ? » a déclaré le planificateur financier certifié Diahann Lassus, associé directeur de Peapack Private Wealth Management, basé à New Providence, New Jersey.

« C’est parfaitement logique, compte tenu de ce que nous avons vécu », a-t-elle ajouté. « La vie est trop courte. »

Les gens peuvent être mécontents de leur travail ou ne pas vouloir retourner au bureau après avoir travaillé à domicile pendant plus d’un an. Ils ont pu abandonner leurs déplacements, avoir plus de liberté et de temps en famille, et peut-être économiser de l’argent.

Sur les 38% d’Américains qui ont travaillé à domicile à un moment donné pendant la pandémie, 57% ont déclaré que cela avait eu un impact positif sur leurs finances personnelles, un sondage de Bankrate.com trouvé. Les millennials (25-40 ans) et la génération Z (18-24 ans) étaient les plus susceptibles de ressentir cet effet positif.

Les gens ne dépensaient pas pour leurs déplacements et n’achetaient peut-être pas de déjeuner ou ne nettoyaient pas à sec leurs vêtements.