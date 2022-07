Ce qu’il faut savoir avant de le colorer

Parlez à votre médecin de la façon dont votre santé peut causer des problèmes avec votre cuir chevelu. Un dermatologue se concentre sur les problèmes de peau, d’ongles et de cheveux et peut prescrire des médicaments ou des traitements comme des shampooings médicamenteux pour aider à changer les choses.

Avez-vous trouvé un professionnel ?

À moins que vous n’ayez obtenu tous les A en chimie avancée, il peut être préférable de laisser le processus de teinture des cheveux (surtout si vous allez plus clair) aux pros. “La boîte de couleur ne sait rien de vos cheveux que je ne le ferais en tant qu’expert”, déclare Milena Ghattas, célèbre coloriste à Beverly Hills, en Californie. “La coloration de vos cheveux à la maison pendant des années peut causer des dommages au fil du temps, même si vous ne pouvez pas le voir.”

Un coloriste qualifié saura comment évaluer vos cheveux, votre santé et votre mode de vie pour vous aider à élaborer un plan. Faites vos devoirs pour trouver un coloriste agréé et consultez leurs pages de médias sociaux pour voir s’ils peuvent colorer des cheveux qui ressemblent aux vôtres.

La couleur des cheveux est, eh bien, daltonienne. “Le processus de coloration des cheveux est le même pour tout le monde”, explique McMichael. “Il s’agit de percer des trous dans les cheveux pour permettre à la couleur de s’infiltrer.” (Ces “trous” sont faits avec des produits chimiques.)

Les cheveux naturels peuvent avoir besoin de plus d’humidité en général et encore plus si la couleur est appliquée. De plus, la couleur peut assouplir le motif de boucles – mais seulement temporairement si c’est bien fait, dit Ghattas – sur les cheveux naturels.

Alors que les cheveux naturels existent dans toutes les textures et nuances, de nombreuses personnes de couleur ont des couleurs de cheveux plus foncées (avec plus de nuances rouges et dorées). Faire passer les cheveux du foncé au clair implique le plus de produits chimiques (décoloration) et peut être plus dommageable que de passer du clair au foncé.