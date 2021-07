Ce qu’il faut savoir avant d’ajouter de la crypto-monnaie à votre portefeuille de retraite

Alors que les Américains plus âgés s’inquiètent de la taille de leur pécule, certains peuvent envisager des actifs plus risqués, tels que la crypto-monnaie, pour couvrir leur manque à gagner avec la possibilité de rendements plus élevés. « C’est une situation difficile, et je pense que beaucoup de gens se retrouveront dans cet espace », a déclaré le planificateur financier certifié Ivory Johnson, fondateur de Delancey Wealth Management à Washington. Environ 75 % des adultes américains non retraités ont une épargne-retraite, selon la Réserve fédérale américaine Rapport 2020 sur le bien-être économique des ménages américains. Cependant, seulement 36% des adultes non retraités ont déclaré que leur pécule était « en bonne voie », selon le rapport.

Avec des taux d’intérêt bas et une inflation croissante, certains Américains plus âgés ressentent une pression pour augmenter les rendements en augmentant le risque du portefeuille, a déclaré Johnson. Cependant, certains conseillers affirment que des actifs tels que la crypto-monnaie peuvent ne pas correspondre à la tolérance au risque et au calendrier d’investissement d’un retraité. « Je ne suis jamais fan d’augmenter le risque sur un portefeuille pour essayer de rattraper le temps perdu », a déclaré le planificateur financier Zechariah Schaefer, fondateur d’Ascent Personal Finance à Lynchburg, en Virginie.

La crypto-monnaie a été particulièrement volatile, évoluant dans des cycles d’expansion et de ralentissement exagérés, sur des périodes relativement courtes, par rapport au marché boursier traditionnel, a-t-il ajouté. Au lieu de cela, les Américains plus âgés peuvent explorer d’autres moyens de générer plus de revenus et d’augmenter leur épargne. Quelques options peuvent être un travail plus long ou une semi-retraite. Si quelqu’un est en assez bonne santé pour travailler à temps partiel jusqu’à la soixantaine et la soixantaine, le revenu supplémentaire peut faire une différence, a déclaré Johnson.

Quand ajouter une crypto-monnaie à un portefeuille de retraite

Si un client ne dispose pas d’une épargne-retraite suffisante, les conseillers ne suggéreront probablement pas la crypto-monnaie comme solution. Cependant, les orientations peuvent changer si les retraités ont un pécule important et un revenu plus que suffisant, a déclaré Johnson. Par exemple, supposons qu’un couple de retraités couvre facilement ses frais de subsistance avec une pension et un revenu de sécurité sociale. S’ils n’ont pas besoin des fonds de leur compte de retraite individuel et qu’ils prévoient de les donner à leurs enfants, il pourrait y avoir plus de marge de manœuvre, a-t-il déclaré. « Nous allons le gérer comme s’il s’agissait de l’argent de vos enfants », a déclaré Johnson.

Avec un calendrier d’investissement plus long, ces retraités peuvent envisager de petites quantités de crypto-monnaie, en supposant que cela corresponde à leur tolérance au risque. « Si vous avez de l’argent qui traîne et que cela ne nuira pas au style de vie que vous souhaitez vivre à la retraite, je leur dis d’y aller s’ils le souhaitent », a déclaré Schaefer.

Soyez proactif en matière de sécurité

Une personne désireuse d’investir dans la crypto-monnaie doit également envisager la possibilité de problèmes de sécurité. Par exemple, les échanges de devises numériques peuvent être sensibles aux pirates informatiques, ou les investisseurs peuvent perdre leurs portefeuilles rigides, qui stockent des clés privées pour accéder à leurs fonds, a déclaré Schaefer. Ceux qui souhaitent conserver des devises sur un échange peuvent opter pour des sociétés basées aux États-Unis avec une histoire plus longue, telles que Coinbase ou Gemini.