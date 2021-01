KABOUL, Afghanistan – Après quatre décennies de combats acharnés en Afghanistan, les négociations de paix entre le gouvernement afghan et les talibans ont soulevé au moins la possibilité que le long cycle de violence prenne fin un jour. Mais cette étape est encore loin. La série de discussions la plus récente, qui a débuté en septembre, a été truffée de blocages bureaucratiques et de débats de plusieurs mois sur des questions mineures. Et si ces pourparlers ont abouti à un accord sur les principes et les procédures qui guideront le prochain cycle de négociations de paix, ils ont eu un prix. Alors que les deux parties se sont rencontrées à Doha, au Qatar, les effusions de sang sur les champs de bataille et dans les villes afghanes ont augmenté. Maintenant que les pourparlers de paix doivent reprendre le 5 janvier, les détails de ce qui sera prochainement négocié restent obscurs.

Bien que le gouvernement afghan et les talibans aient tous deux déclaré qu’ils ne publieraient pas publiquement leurs listes de priorités pour le prochain cycle de négociations, voici ce que les analystes de la sécurité, les chercheurs et les responsables gouvernementaux et talibans s’attendent à voir figurer au rôle – et quels obstacles ces pourparlers doit surmonter. Quels sont les objectifs finaux de ces discussions? Le but ultime des négociations est la création d’une feuille de route politique pour un futur gouvernement. Le chef de l’équipe de négociation du gouvernement, Masoom Stanikzai, a déclaré mercredi qu’un cessez-le-feu serait la priorité absolue de la délégation. Les talibans, qui ont utilisé les attaques contre les forces de sécurité et les civils comme levier, cherchent plutôt à négocier une forme de gouvernance basée sur une loi islamique stricte avant de discuter d’un cessez-le-feu. Mais aborder ces questions fondamentales plus vastes ne sera pas facile, car les deux parties restent bloquées sur le sens de termes fondamentaux tels que «cessez-le-feu» et «islamique». Il existe de nombreuses formes de cessez-le-feu, de permanent et national à partiel et conditionnel, mais la partie publique de l’accord de février entre les États-Unis et les talibans appelant au retrait complet des troupes américaines mentionne mais ne prescrit pas spécifiquement ou entièrement définir à quoi il devrait ressembler.

Les talibans refusent également de préciser ce qu’ils entendent par «islamique», et l’insistance du gouvernement sur une république «islamique» a fait l’objet d’un débat intense.

«Les talibans disent qu’ils veulent un système islamique, mais ils ne précisent pas de quel type», a déclaré Abdul Haifiz Mansoor, membre de l’équipe de négociation afghane, soulignant qu’il y a presque autant de systèmes que de pays islamiques. Une demande des talibans pour que le gouvernement libère davantage de prisonniers talibans complique également la prochaine série de pourparlers. La libération par le gouvernement de plus de 5 000 prisonniers a levé le dernier obstacle aux négociations en septembre, mais le président Ashraf Ghani a jusqu’à présent refusé d’en libérer d’autres. Où en sont les combats? Les deux parties ont exploité la violence sur le terrain en Afghanistan comme levier lors des négociations à Doha, mais les talibans ont été plus agressifs dans leurs assauts que le gouvernement, dont les troupes ont tendance à rester sur les bases et aux points de contrôle, répondant aux attaques persistantes. Le meurtre de membres des forces de sécurité et de civils a augmenté alors que les pourparlers étaient en cours cet automne, selon un décompte du New York Times, avant de baisser une fois que le gouvernement afghan et les négociateurs talibans ont annoncé début décembre qu’ils étaient parvenus à un accord sur les procédures des futurs pourparlers. le temps froid a probablement également contribué à la baisse. Au moins 429 forces pro-gouvernementales ont été tuées en septembre et au moins 212 civils en octobre – le pire bilan de chaque catégorie depuis plus d’un an. «Les meurtres et les effusions de sang ont atteint de nouveaux sommets», a déclaré Atiqullah Amarkhel, analyste militaire à Kaboul. «De quel genre de volonté de paix s’agit-il?» Ibraheem Bahiss, un analyste de recherche afghan indépendant, a déclaré que les talibans poursuivent simultanément deux voies: la violence et la négociation.