Ce qu’il faut savoir alors que les équipes de cross-country BYU classées n°3 se préparent pour les régionales de la NCAA

Les équipes de cross-country masculines et féminines de BYU – toutes deux classées n ° 3 dans les derniers sondages nationaux – participeront aux championnats régionaux de cross-country de montagne de la NCAA vendredi à Lubbock, au Texas.

Comme beaucoup des meilleurs programmes, les Cougars vont probablement retenir deux ou trois de leurs meilleurs coureurs pour les reposer en vue des championnats de la NCAA, qui auront lieu huit jours plus tard. Les deux meilleures équipes de chaque compétition régionale se qualifient automatiquement pour les championnats de la NCAA, mais 13 écoles générales seront choisies par la NCAA pour progresser en fonction de leurs performances au cours de la saison.

L’équipe masculine de BYU a terminé deuxième lors de la compétition pré-nationale dans le Wisconsin plus tôt cette saison, et l’équipe féminine de BYU a remporté ses quatre compétitions cette saison, y compris le Bill Dellinger Invitational dans l’Oregon. Ces performances contribueront grandement à amener les Cougars aux championnats nationaux.

“Nous pourrions finir cinquième ou même sixième, et je pense que nous avancerions”, déclare l’entraîneur Ed Eyestone, qui prévoit de mettre au repos trois de ses meilleurs coureurs.

L’équipe masculine a terminé parmi les trois premiers dans quatre des six derniers championnats de la NCAA, y compris une première place en 2019. L’équipe féminine a remporté le championnat par équipe de la NCAA en 2021 et a terminé deuxième en 2020. Les deux programmes ont également produit trois champions des trois dernières années – Conner Mantz (deux fois) et Whittni Orton.

Les hommes de BYU ont terminé deuxièmes derrière Oklahoma State dans les championnats Big 12. Les femmes de BYU ont remporté le premier championnat Big 12 de l’école.

Les meilleurs finalistes de BYU dans la compétition Big 12 étaient Creed Thompson (troisième), Joey Nokes (sixième) et James Corrigan (13e).

L’équipe féminine s’est classée sept dans le top 14 de cette compétition : Lexy Halladay-Lowry (quatrième), Jenna Hutchins (sixième), Carmen Alder (septième), Aubrey Frentheway (huitième), Riley Chamberlain (10e), Sadie Sargent (13e). et le transfert de Caroline du Nord Carlee Hansen (14e).

BYU est l’une des quatre équipes féminines de l’Utah en compétition, rejoignant l’Utah n°20, l’Utah Valley n°22 et l’Utah State. UVU a placé cinq coureurs parmi les cinq premiers en route vers le championnat de la Western Athletic Conference — Ari Trimble (deuxième), Morgan Nokes (cinquième), Anna Martin (sixième), Lydia Beus (septième) et Abbie Fuhriman (10e). L’Utah, qui a terminé cinquième aux championnats Pac 12, est dirigé par McKaylie Caesar, Katarzyna Nowakowska, Annastasia Peters et Morgan Jensen.

Le championnat régional de montagne comprendra six équipes féminines classées et cinq équipes masculines classées. Il y a neuf régions.

Les coureurs masculins de BYU participent aux championnats de cross-country Big 12 le 30 octobre 2023. L’équipe masculine est classée n°3 dans le pays et participera aux championnats régionaux de la NCAA vendredi à Lubbock, au Texas.

Correction : La version originale de cette histoire indiquait que BYU était l’une des trois équipes féminines participant à la compétition régionale de la NCAA, rejoignant l’Utah et l’UVU. Quatre équipes féminines de l’Utah participent : BYU, Utah, UVU et Utah State.