Ce qu’il faut savoir alors que les chutes de Boris Johnson et Nicola Sturgeon bouleversent la politique britannique

Deux politiciens britanniques très différents qui se sont souvent affrontés, Boris Johnson et Nicola Sturgeon ont tous deux mené leurs partis à de grands sommets – et tous deux ont connu des chutes soudaines et dramatiques.

L’ancien Premier ministre britannique Johnson a démissionné de son poste de législateur plutôt que d’être évincé pour avoir menti au Parlement. Sturgeon, l’ex-dirigeante de l’Écosse, a été arrêtée et interrogée par la police enquêtant sur les finances de son parti.

Voici ce qu’il faut savoir sur les développements dramatiques de la politique britannique :

QUI EST IMPLIQUÉ?

Johnson et Sturgeon sont tous deux d’énormes personnalités politiques, largement connues par leurs seuls prénoms : Boris et Nicola.

Johnson, 58 ans, est un ancien journaliste ébouriffé et au débit latin dont la carrière a basculé entre de hautes fonctions et des séjours en marge avant de devenir l’un des leaders de la campagne référendaire de 2016 pour sortir la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Il a pris ses fonctions de Premier ministre en 2019, menant le Parti conservateur à une victoire électorale écrasante avec l’engagement de « faire avancer le Brexit ».

Johnson a retiré la Grande-Bretagne de l’UE l’année suivante. Mais il s’est embourbé dans des scandales sur son éthique et son jugement, et a été expulsé de son poste de Premier ministre par son propre parti à la mi-2022. Il est resté législateur jusqu’à sa démission inattendue vendredi.

Sturgeon, 52 ans, est une politicienne confiante et amoureuse de la littérature qui est devenue chef du Parti national écossais et du gouvernement semi-autonome d’Écosse en 2014. Elle a aidé à faire du SNP une formidable machine à gagner les élections et l’a transformé d’un -faire du parti indépendantiste une force dirigeante dominante avec des positions sociales libérales.

Mais elle n’a pas atteint son objectif principal de conduire l’Écosse à l’indépendance du Royaume-Uni. Lors d’un référendum en 2014, les électeurs ont choisi de rester au Royaume-Uni et les tentatives d’obtenir un deuxième plébiscite ont été bloquées par le gouvernement britannique.

Calme et mesuré, Sturgeon semblait souvent l’antithèse de Johnson, en particulier pendant la pandémie de coronavirus, lorsque leurs styles de communication et de gestion de crise contrastés étaient exposés.

Son profil est allé au-delà de l’Ecosse. Donald Trump a salué sa démission en tant que premier ministre en février avec: « Bon débarras à l’extrémiste réveillé raté Nicola Sturgeon d’Ecosse! »

QU’EST-IL ARRIVÉ À JOHNSON ?

La sortie de Johnson découle du scandale du «partygate» sur les fêtes qui enfreignent les règles dans les bâtiments gouvernementaux pendant la pandémie. Johnson était l’un des nombreux responsables condamnés à une amende par la police pour les rassemblements, bien qu’il ait nié avoir délibérément enfreint les règles que son propre gouvernement avait imposées au pays.

Un comité des normes a enquêté pour savoir si Johnson a menti au Parlement au sujet du partygate. Il a démissionné vendredi après avoir vu les conclusions non publiées du comité, qualifiant le panel de législateurs de « tribunal kangourou » déterminé à le chasser de ses fonctions. Si le comité avait conclu que Johnson avait menti, il aurait probablement fait l’objet d’une suspension du Parlement et d’une pétition de ses électeurs pour l’évincer de son siège à la Chambre des communes.

Le comité, qui a une majorité du propre parti conservateur de Johnson, prévoit toujours de publier ses conclusions, et bien qu’il ne puisse plus suspendre Johnson, il pourrait imposer d’autres sanctions, telles que la suppression de son accès au Parlement.

QU’EN EST-IL DE L’ESTURGEON?

Sturgeon a surpris de nombreux Écossais lorsqu’elle a démissionné de son poste de première ministre en février, affirmant qu’elle savait «dans ma tête et dans mon cœur» qu’il était temps pour elle, son parti et son pays de faire place à quelqu’un d’autre.

Depuis lors, deux anciens dirigeants du SNP – dont le mari de Sturgeon, Peter Murrell – ont été arrêtés et interrogés par la police enquêtant sur ce qui est arrivé à plus de 600 000 livres (754 000 $) destinées à une future campagne d’indépendance écossaise.

Dimanche, Sturgeon elle-même a été arrêtée et interrogée pendant plus de six heures. Elle a été libérée sans inculpation alors que l’enquête policière se poursuit.

L’UN OU L’AUTRE PEUT-IL REVENIR ?

Johnson et Sturgeon insistent tous les deux avec défi sur le fait que leur carrière n’est pas terminée.

Après avoir été libérée par la police, Sturgeon a insisté sur le fait qu’elle était « innocente de tout acte répréhensible » et a déclaré qu’elle continuerait en tant que législatrice au parlement écossais.

Mais les politiciens de l’opposition ont appelé à sa suspension – et certains législateurs du SNP ont accepté. Ash Regan, qui s’est présenté sans succès pour remplacer Sturgeon à la tête du parti, a déclaré que « la direction… doit vraiment penser à prendre des mesures décisives » si Sturgeon ne démissionnait pas du parti.

Johnson a démissionné du Parlement avec une chape de 1 000 mots, accusant les opposants de « chasse aux sorcières » et de « coup politique ». Il a dit qu’il partait « au moins pour le moment ».

Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré que Johnson espérait probablement pouvoir faire un retour, mais que ce serait « très difficile ».

« Je soupçonne que de nombreux conservateurs trembleraient à cette perspective », a-t-il déclaré. « Je pense que la majorité du parti, très franchement, aimerait voir le dos de Boris Johnson maintenant. »

Y A-T-IL UNE MORALE À L’HISTOIRE ?

S’il y a une leçon, c’est peut-être que les figures dominantes laissent souvent le chaos et la division dans leur sillage.

Les départs de Johnson et de Sturgeon ont tous deux déclenché d’âpres courses à la direction du parti. Le SNP a choisi de justesse Humza Yousaf comme nouveau premier ministre après un concours dominé par des questions sur l’héritage de Sturgeon. Il peine à dynamiser un parti à la traîne dans les sondages et divisé sur la meilleure manière de faire avancer la cause de l’indépendance.

Les conservateurs ont d’abord choisi Liz Truss, fervente libre-échangiste, pour remplacer Johnson. Elle a démissionné six semaines après le début de son mandat après que son budget de réduction des impôts ait semé le chaos sur les marchés financiers et fait chuter la valeur de la livre. Le parti a ensuite installé le Premier ministre Rishi Sunak, un technocrate qui a calmé les marchés et rétabli une certaine stabilité.

Mais Sunak fait toujours face à un parti grincheux qui est à la traîne de l’opposition travailliste dans les sondages d’opinion.

Michael Gove, un haut ministre du Cabinet sous Johnson et Sunak, a déclaré que si Johnson apportait « couleur et panache » à la politique britannique, Sunak est un meilleur Premier ministre qui apporte « professionnalisme et concentration au gouvernement ».