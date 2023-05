Ce qu’il faut savoir alors que le Royaume-Uni accueille le concours Eurovision de la chanson pour l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – La semaine dernière, la Grande-Bretagne a couronné un roi. Cette semaine, il contribuera à décerner la couronne pop européenne. Le concours Eurovision de la chanson revient au Royaume-Uni pour la première fois en 25 ans, mais le cœur de la compétition musicale fastueuse sera en Ukraine. La Grande-Bretagne accueille l’événement au nom du pays meurtri par la guerre, et les organisateurs se sont engagés à en faire une célébration de l’esprit et de la culture ukrainiens.

Le concours verra des artistes musicaux de 37 pays interpréter des chansons originales dans la ville anglaise de Liverpool, avec des demi-finales mardi et jeudi et une grande finale samedi regardée par environ 160 millions de personnes.

Pour les fans et les débutants, voici un guide Eurovision essentiel :

QU’EST-CE QUE L’EUROVISION, DE TOUTE FAÇON ?

Créée pour la première fois en 1956, l’Eurovision a été fondée pour aider à unir un continent brisé après la Seconde Guerre mondiale et pour tester la technologie naissante de diffusion en direct.

Initialement une affaire calme mettant en vedette des crooners en robes de bal et smokings, il a commencé à se laisser aller pendant les années 60 et a atteint la perfection pop en 1974, quand ABBA a gagné avec « Waterloo », propulsant le groupe vers la célébrité et faisant décoller l’industrie musicale suédoise.

Depuis lors, le concours s’est étendu à travers l’Europe et au-delà – Israël et l’Australie sont tous deux des participants – avec des mises en scène toujours plus élaborées et des costumes accrocheurs.

L’Eurovision est également devenue une célébration de la diversité, avec un énorme suivi LGBTQ + qui a été célébré lorsque Dana International d’Israël est devenu le premier gagnant transgenre du concours en 1998.

Avant tout, le concours est un cours accéléré sur les goûts musicaux merveilleusement variés du continent. Les gagnants vont de la chanteuse canadienne Céline Dion, qui a concouru pour la Suisse en 1988, aux têtes de métal finlandaises masquées Lordi en 2006 et à l’interprète de drag autrichienne barbue Conchita Wurst en 2014.

L’année dernière, le groupe de folk-rap ukrainien Kalush Orchestra a triomphé, donnant un coup de fouet au moral d’un pays luttant contre l’invasion de la Russie.

Paul Jordan, un expert du concours connu sous le nom de « Dr. Eurovision », a déclaré que le concours est devenu un élément précieux de la culture européenne.

« Vous pouvez aller en Espagne, en Slovénie, n’importe où – tout le monde en a entendu parler », a-t-il déclaré. « Ils peuvent ne pas l’aimer, ils peuvent ne pas l’aimer, ils peuvent ne pas le regarder, mais tout le monde en a entendu parler. Tout le monde a une opinion. Je pense que c’est vraiment puissant, et c’est un brillant brise-glace.

L’Eurovision, c’est bien plus que de la musique. C’est de la diplomatie avec un rythme disco, un forum dans lequel les pays peuvent renforcer leur profil et jouer les rivalités régionales.

Les organisateurs s’efforcent de séparer la pop et la politique ; les symboles et les paroles ouvertement politiques sont interdits. Mais les tensions mondiales se sont souvent imposées au concours. L’Ukraine a utilisé à plusieurs reprises ses entrées pour critiquer la Russie, gagnant en 2016 avec une chanson sur l’expulsion des Tatars de Crimée par Staline en 1944.

La Russie a été bannie du concours l’année dernière après avoir envahi l’Ukraine. La Biélorussie avait été expulsée l’année précédente en raison de la répression de son gouvernement contre la dissidence.

Dean Vuletic, un expert universitaire de l’Eurovision, a déclaré qu’en interdisant la Russie, l’Eurovision avait perdu l’une de ses plus grandes audiences nationales et « l’un de ses participants les plus enthousiastes ».

« Mais l’Eurovision est aussi une plate-forme sur laquelle les valeurs sont exprimées, autour de laquelle les valeurs sont construites », a déclaré Vuletic, et la pression des pays membres a forcé l’Union européenne de radiodiffusion, qui gère l’Eurovision, à agir.

L’Eurovision « a toujours reflété les changements culturels, politiques et sociaux en Europe », a-t-il déclaré. « (C’est) une façon de mesurer l’air du temps en Europe. »

L’Eurovision a longtemps été associée à des chansons pop moelleuses de 3 minutes – les précédents gagnants incluent « La, La, La » et « Boom Bang-a-Bang ».

Mais Vuletic dit que ce n’est plus « le concours de chansons idiotes, de paroles anodines qu’il était peut-être auparavant ». Il dit qu’un tiers des entrées de cette année traitent de manière lyrique des «relations toxiques, de l’anxiété» et d’autres problèmes de santé mentale. Un autre lot de chansons parle de la guerre.

Musicalement, les concurrents vont des ballades pop comme « Power » de l’Islandais Diljá et du morceau de danse de rupture « I Wrote a Song » de la Britannique Mae Muller à l’electronica de « Heart of Steel » de l’Ukrainien Tvorchi. Le duo autrichien Teya & Salena offre un hommage décalé à Edgar Allen Poe, « Who the Hell is Edgar? » tandis que Let 3 de Croatie entonne un opéra rock anti-guerre « Mama ŠČ! »

Le système de vote complexe de l’Eurovision, qui attribue des points à des jurys de professionnels de l’industrie musicale ainsi qu’à des téléspectateurs de toute l’Europe, rend les gagnants notoirement difficiles à prédire.

Les favoris des bookmakers incluent le morceau de fête pop-métal de Käärijä « Cha Cha Cha » et la ballade puissante « Tattoo » de la Suédoise Loreen, qui a déjà remporté le concours en 2012. La chanteuse La Zarra, en compétition pour la France, est également très bien classée pour son Edith Chanson piaf-esque « Évidemment ».

Le Royaume-Uni est intervenu pour accueillir le concours pour l’Ukraine après que l’entrée britannique de l’année dernière, Sam Ryder, a terminé deuxième. Comme l’a dit Ryder : « C’est la fête de l’Ukraine. Nous les invitons simplement à le jeter sur notre maison.

La finale sera co-animée par la chanteuse ukrainienne Julia Sanina et mettra en vedette une performance de Kalush Orchestra et d’autres représentants de la culture ukrainienne. Plusieurs milliers de réfugiés ukrainiens en Grande-Bretagne ont reçu des billets pour y assister.

La solide performance de Ryder l’année dernière avec « Spaceman » a contribué à transformer l’image de l’Eurovision au Royaume-Uni.

Plusieurs villes britanniques ont concouru pour accueillir l’événement, et le vainqueur, Liverpool, est d’humeur à faire la fête. La ville portuaire qui a donné naissance aux Beatles a traversé des moments difficiles lorsque l’industrie britannique s’est effondrée à la fin du XXe siècle. Il s’est depuis réinventé en tant que plaque tournante du sport, de la culture et de la vie nocturne – une résilience qui correspond bien à l’Ukraine, dit Jordan.

« C’est un véritable pôle créatif, et je pense que ce sera une ville hôte géniale – en dehors de la météo », a-t-il déclaré.