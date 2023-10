Ce qu’il faut savoir alors que le procès du chef de FTX, Sam Bankman-Fried, commence mardi pour fraude et blanchiment d’argent présumés

Le prochain chapitre de la chute de l’ancien crypto-milliardaire Sam Bankman-Fried devrait commencer mardi alors que l’ancien chef de FTX sera jugé à New York.

La sélection du jury dans le procès de Bankman-Fried devrait commencer le 3 octobre, tandis que le procès lui-même devrait durer environ six semaines.

Bankman-Fried, qui était autrefois considéré comme un leader des monnaies numériques et un rare PDG de technologie sensible à l’éthique, fera face à des accusations fédérales de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d’argent qui ont fraudé les clients de son bureau de change numérique, FTX, et prêteurs à son fonds spéculatif de crypto-monnaie, Alameda Research.

Il a plaidé non coupable de toutes ces accusations. S’ils sont reconnus coupables, plusieurs des chefs d’accusation seraient passibles de peines maximales de 20 ans de prison.

Une ascension incroyablement rapide

« SBF », comme on l’appelait populairement, a cofondé Alameda Research en 2017 et FTX en 2019. Ce dernier offrait des frais de négociation faibles et profitait du marché de la cryptographie alors en plein essor. Elle a attiré des concurrents et s’est commercialisée de manière agressive pour devenir l’un des plus grands acteurs dans le domaine. Une publicité pour le Super Bowl remplie de célébrités a également contribué à en faire l’une des plus connues.

FTX était également basé aux Bahamas, ce qui le mettait temporairement hors de portée des régulateurs américains.

Sur le papier, la valorisation de FTX a grimpé en flèche et les estimations de la richesse personnelle de Bankman-Fried ont culminé à 26 milliards de dollars. Il est devenu un donateur politique important, donnant publiquement aux démocrates et en privé aux républicains, et rompant avec d’autres personnalités de la technologie et de la cryptographie en appelant à une certaine réglementation du secteur.

En cours de route, il a commencé à dire aux intervieweurs qu’il ne recherchait pas une richesse fabuleuse pour le plaisir. Il l’a présenté comme un impératif éthique : gagner des milliards en crypto n’était qu’un moyen pour parvenir à une fin, a-t-il expliqué. C’était le meilleur moyen d’accumuler une énorme fortune qu’il utiliserait pour rendre le monde meilleur, et ce le plus tôt possible.

Son passé de fils de deux juristes de Stanford, l’un expert en fiscalité et l’autre en éthique, a souvent été souligné.

Il a également commencé à pénétrer la culture populaire, cultivant l’image d’un homme de 30 ans habillé comme un étudiant, avec des cheveux bouclés et en désordre et un quasi-uniforme composé de T-shirts et de shorts cargo, même s’il parlait. en public devant les dirigeants du monde.

Et puis tout s’est effondré

Le 2 novembre 2022, Coindesk a rapporté que Une grande partie du bilan de la société commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research, était composée d’un jeton, appelé FTT, émis par FTX lui-même, et non d’un actif distinct ayant une valeur connue et établie. C’était inhabituel et cela constituait un passif financier majeur pour Alameda.

Quelques jours après ce rapport, Changpeng « CZ » Zhao, PDG de la plateforme de cryptographie rivale Binance, a déclaré que son entreprise vendrait tous ses jetons FTT. Cette énorme vente a fait chuter la valeur de FTT et a gravement endommagé le bilan d’Alameda.

Les traders de devises numériques ont commencé à retirer leur argent de FTX, et la plateforme a rapidement empêché les clients de procéder à de nouveaux retraits. Binance a accepté d’acheter FTX dans le cadre d’un plan de sauvetage, puis a renoncé à l’accord.

Alors que FTX et Alameda étaient censées être des entreprises distinctes, il est vite devenu évident qu’elles étaient profondément liées – et que FTX avait donné l’argent de ses clients à Alameda afin qu’elle puisse investir les fonds. Bankman-Fried a continué d’essayer de collecter des fonds pour sauver l’entreprise, mais les deux sociétés, ainsi que FTX US, ont déposé leur bilan le 11 novembre.

Il a été rapidement remplacé en tant que PDG de FTX par l’expert en faillite John Ray, qui a déclaré qu’il n’avait jamais vu « un échec aussi complet des contrôles de l’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables comme cela s’est produit ici ».

Il manquait des milliards de dollars

Peu de temps après l’effondrement, Bankman-Fried a accordé des interviews et tweeté sur sa situation, conservant une image inhabituellement publique et proéminente pour une personne faisant l’objet d’une enquête criminelle alors que journalistes et avocats fouillaient les décombres de ses entreprises. À différents moments, il s’est excusé, apparemment ouvertet méprisantsuggérant qu’il n’avait pas pensé la plupart de ce qu’il avait dit à propos d’essayer de faire le bien.

Il devait témoigner devant le Congrès lorsqu’il a été arrêté en décembre, aux Bahamas. Il a été extradé vers les États-Unis et est resté initialement assigné à résidence, mais a été emprisonné en août après que les procureurs ont déclaré qu’il avait divulgué au New York Times des notes de journal intime de Caroline Ellison, son ex-petite amie et ancienne PDG d’Alameda.

Ellison, comme plusieurs autres initiés de FTX, devrait témoigner contre Bankman-Fried lors du procès.

Bankman-Fried devrait être jugé en mars 2024 pour cinq chefs d’accusation supplémentaires, dont la corruption d’un fonctionnaire étranger. Il a également plaidé non coupable de ces accusations.