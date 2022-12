Ce qu’il faut savoir alors que le COLA de la sécurité sociale record de 8,7 % entre en vigueur

L’augmentation est “une sorte d’épée à double tranchant”, selon Jim Blair, ancien administrateur de la sécurité sociale et co-fondateur et consultant principal chez Premier Social Security Consulting, qui éduque les consommateurs et les conseillers financiers sur les avantages du programme.

Si vos revenus dépassent un certain montant, vous peut payer un supplément appelé montant d’ajustement mensuel lié au revenu, ou IRMAA, sur les parties B et D de Medicare.

Cette année, cela sera déterminé par vos déclarations de revenus de 2021, y compris votre revenu brut ajusté et vos revenus d’intérêts exonérés d’impôt. Ces deux montants sont additionnés pour obtenir votre revenu brut ajusté modifié, ou MAGI.

En 2023, ces taux de prime IRMAA entrent en vigueur si votre revenu brut ajusté modifié est de 97 000,01 $ ou plus et que vous avez déposé votre déclaration de revenus en tant que célibataire, chef de famille, veuve ou veuf éligible ou marié en déposant séparément ; ou 194 000,01 $ ou plus si vous êtes marié et déposé conjointement.

Notamment, un seul dollar de plus pourrait vous placer dans une tranche supérieure.