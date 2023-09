Ce qu’il faut savoir alors que la Cour suprême d’Israël se penche sur la refonte judiciaire de Netanyahu

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV — Immédiatement après que le gouvernement israélien a voté en faveur d’un affaiblissement de la Cour suprême en juillet, les contestations judiciaires ont commencé à affluer. Ces requêtes, huit au total, feront l’objet d’une audience sans précédent mardi – lorsque le plus haut tribunal du pays examinera une décision directe. défi à son propre pouvoir.

La mesure de réforme judiciaire, ratifiée le 24 juillet, au mépris des manifestations massives et des avertissements de Washington, était la première d’une série de projets de loi de grande envergure et accélérés destinés à restreindre les tribunaux israéliens. Elle a éliminé la doctrine judiciaire du « caractère raisonnable », que la Cour suprême a invoquée à de rares occasions pour bloquer les décisions et les nominations du gouvernement.

Le caractère historique de l’affaire a contraint les 15 juges à être présents à une audience pour la première fois. Les juges comprennent des libéraux laïcs, des conservateurs religieux, des colons de Cisjordanie et un citoyen palestinien d’Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu – impliqué dans trois affaires de corruption distinctes – a dénoncé la Cour suprême comme un club illégitime et insulaire d’élites de gauche, refusant à son gouvernement d’extrême droite la capacité de mettre en œuvre son programme. Les Israéliens progressistes et laïcs craignent qu’un tribunal paralysé ne permette aux ministres extrémistes de faire adopter leurs propositions politiques les plus radicales, comme l’annexion de la Cisjordanie occupée ou une exemption militaire pour la minorité ultra-orthodoxe.

La Cour suprême a rejeté deux demandes du gouvernement visant à reporter l’audience, qui devrait être inhabituellement longue, voire s’étendre jusque dans la soirée. Une décision pourrait prendre des semaines ou des mois, mais doit être rendue avant le 16 janvier.

Voici comment l’affaire pourrait se dérouler.

La Cour suprême confirme la loi

Lors d’une conférence de l’Association israélienne de droit public en janvier, la présidente de la Cour suprême, Esther Hayut, a déclaré que la législation de réforme judiciaire « est conçue pour porter un coup fatal à l’indépendance du pouvoir judiciaire et le faire taire ».

Mais la loi en question est connue comme une loi fondamentale, une catégorie protégée, équivalente à un amendement constitutionnel. La Cour suprême n’a jamais invalidé une loi fondamentale et hésite peut-être à créer un tel précédent.

Le tribunal pourrait déterminer que la loi n’atteint pas le seuil d’invalidation, tout en signalant à la Knesset que de futures mesures violant plus manifestement les principes démocratiques pourraient être annulées.

Les juges ont adopté une stratégie similaire lors de l’examen de la loi sur l’État-nation, adoptée par un gouvernement dirigé par Netanyahu en 2018, qui donnait formellement la priorité au caractère juif d’Israël par rapport à son caractère démocratique.

Le tribunal a maintenu la loi, mais a restreint sa portée, jugeant qu’elle ne pouvait pas être utilisée pour priver les Israéliens de leurs droits en tant que citoyens.

« L’implication de la décision est qu’elle n’a jamais été utilisée pour justifier la discrimination, et qu’en fin de compte les dégâts ont été minimisés », a déclaré Noa Sattath, la directrice exécutive de l’Association pour les droits civiques en Israël, qui participera à l’audience de mardi.

La Cour suprême annule la loi

La Cour suprême pourrait décider d’annuler la loi pour des raisons de procédure, en soulignant le fait qu’elle a été accélérée pour garantir son adoption avant la fin de la session d’été de la Knesset et qu’elle a été votée sans la contribution des critiques ou des opposants.

Les juges pourraient donner des instructions à la Knesset sur la manière d’ajuster la loi pour la rendre conforme à la Constitution, après quoi les législateurs pourraient retravailler le projet de loi ou le déposer pour poursuivre d’autres parties du programme de refonte judiciaire.

Le tribunal pourrait également considérer la loi comme inconstitutionnelle, ce qui constituerait une violation fondamentale de la démocratie israélienne. Dans le système parlementaire du pays, dans lequel l’exécutif contrôle le pouvoir législatif, la Cour suprême constitue l’un des seuls contrôles sur le pouvoir du gouvernement.

La procureure générale israélienne, Gali Baharav-Miara, a déclaré la semaine dernière que « cette situation des plus inhabituelles » ne laissait au tribunal « aucun choix » que d’abroger la loi, qu’elle a qualifiée de « coup fatal porté aux fondements du système démocratique ».

De nombreuses pétitions appellent le tribunal à prendre en compte non seulement la loi adoptée en juillet, mais aussi les efforts plus larges du gouvernement visant à affaiblir le système judiciaire. Ils citent des propositions visant à donner aux ministres un plus grand contrôle sur les nominations judiciaires, et des appels à réintégrer Aryeh Deri, chef du parti ultra-orthodoxe Shas, au sein du cabinet de Netanyahu après qu’il ait été déclaré inapte à siéger plus tôt cette année par la Cour suprême – qui a utilisé le droit désormais -l’ancienne norme du caractère raisonnable dans sa décision.

Plusieurs pétitionnaires soutiennent que le gouvernement utilise ce qu’on appelle la « tactique du salami », un terme qui aurait été inventé dans les années 1940 par un dictateur hongrois qui a adopté des lois fragmentaires qui, ensemble, lui ont conféré le pouvoir absolu.

Mais les tribunaux ne sont pas construits pour examiner des choses qui ne se sont pas encore produites, a déclaré Issachar Rosen-Zvi, professeur de droit à l’Université de Tel Aviv, ce qui a permis que des efforts similaires visant à maîtriser le pouvoir judiciaire aient abouti ces dernières années dans des pays comme la Pologne et la Hongrie.

« Le gouvernement examine les expériences de tous les autres pays qui s’orientent vers l’autoritarisme et ils disent : ‘nous pensons que nous pouvons adopter cette clause de caractère raisonnable, puis adopter une législation plus problématique' », a-t-il déclaré. « C’est très effrayant. »

La Knesset ignore un renversement de la Cour suprême

Même si la Cour suprême a longtemps été la cible de la colère des conservateurs, les gouvernements ont toujours respecté ses décisions. Pour la première fois, de réelles questions se posent quant à savoir si Netanyahu et ses alliés reconnaîtraient une décision qui va à leur encontre.

Si le gouvernement refusait d’honorer cette décision, conviennent les juristes, ce serait le début d’une crise constitutionnelle sans précédent ni paramètres.

Le résultat, a déclaré Sattath, serait « l’anarchie ».

Netanyahu a éludé les questions sur le sujet. Mais il a laissé entendre, par l’intermédiaire de ses alliés, que la Cour ne devrait pas outrepasser son autorité.

Jeudi, il retweeté un discours du président de la Knesset, Amir Ohana, qui a déclaré que la Cour suprême « n’a pas le pouvoir de prendre des décisions à la place des élus ».