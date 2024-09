Ce qu’il faut retenir du rapport de l’AP sur une nouvelle clinique d’avortement dans le sud-est rural du Kansas

PITTSBURG, Kansas — Une nouvelle clinique d’avortement a amené la débat sur les droits reproductifs dans une petite ville universitaire dans le coin sud-est de Kansas. C’est l’un des rares États laissé dans la région où les avortements sont encore autorisés.

Il était peu probable qu’une localité semi-rurale à tendance religieuse et républicaine comme Pittsburg, au Kansas, accueille une clinique d’avortement auparavant L’arrêt Roe v. Wade a été annulé en 2022mais cela est en train de changer dans tout le pays.

L’Associated Press a fait un compte-rendu de la nouvelle clinique et des réactions de la ville. Voici les principaux points à retenir.

Au cours des deux dernières années, le Kansas est l’un des cinq États dans lesquels les gens sont les plus susceptibles de se rendre pour se faire avorter si leur État ne propose pas cette procédure, a déclaré Caitlin Myers, professeur d’économie au Middlebury College qui étudie les politiques en matière d’avortement.

Les avortements ont augmenté de 152 % au Kansas après Roe, selon une étude récente analyse par l’Institut Guttmacher, qui soutient le droit à l’avortement.

Selon le décompte de Myers, six des cliniques du Kansas et de l’Illinois, New MexicoCaroline du Nord et Virginie Les centres qui ont ouvert ou qui ont été relocalisés après l’arrêt Roe se trouvent dans des collectivités de moins de 25 000 habitants. Deux autres se trouvent dans des collectivités de moins de 50 000 habitants.

Cinq semaines après l’annulation de l’arrêt Roe, les électeurs du Kansas ont dû décider s’ils devaient supprimer le droit à l’avortement de la constitution de l’État, ce qui aurait pu conduire à une interdiction pure et simple.

Pittsburg se trouve dans le comté de Crawford, où 55 % des électeurs faisaient partie du 59 % des électeurs de l’État qui ont rejeté la propositionMais les comtés ruraux entourant Pittsburg ont voté pour l’amendement.

Le pourcentage à l’échelle de l’État du Kansas est conforme à un Sondage Associated Press-NORC de 2024 qui a montré que 6 Américains sur 10 Ils pensent que leur État devrait généralement permettre à une personne d’obtenir un avortement légal si elle ne veut pas être enceinte pour une raison quelconque.

L’avortement au Kansas est généralement légal jusqu’à la 22e semaine de grossesse.

La nouvelle clinique d’avortement sera gérée par Planned Parenthood Great Plains. Elle est située à quelques minutes en voiture de Missouri frontière et se trouve à moins d’une heure de l’Oklahoma.

Toutes les autres cliniques d’avortement du Kansas se trouvent dans des zones métropolitaines plus grandes, où les cliniques ont des horaires plus longs, mais les rendez-vous sont toujours rares. Environ 60 à 65 % des personnes qui appellent les cliniques de Planned Parenthood au Kansas pour un rendez-vous pour un avortement sont refoulées parce qu’il n’y a pas assez de place, a déclaré Emily Wales, présidente et directrice générale de Planned Parenthood Great Plains.

La majorité des personnes qui souhaitent avorter au Kansas viennent d’autres États, principalement du Texas, situé à environ cinq heures au sud, a indiqué Mme Wales. Elle a ajouté que certaines viennent de Louisiane et même de Floride, qui interdit désormais la procédure après six semaines.

Les experts ont déclaré que les cliniques de plus petite taille peuvent être moins intimidantes pour les femmes qui viennent de zones rurales, comme celles qui entourent Pittsburg. Mais, souvent, l’anonymat est limité dans ces endroits où les liens religieux et familiaux sont souvent profonds.

Pittsburg abrite une université d’État qui compte environ 7 400 étudiants. La ville est également de plus en plus religieuse, avec deux fois plus de protestants évangéliques blancs que la moyenne nationale, et la région est de plus en plus républicaine.

Les étudiants de l’Université d’État de Pittsburg avec qui l’Associated Press s’est entretenu soutiennent la clinique, tout comme de nombreux démocrates de la ville.

Mais les églises de Pittsburg forment les gens à la manière de protester devant la clinique d’avortement, et la clinique médicale Vie, un centre d’aide aux femmes enceintes en crise, a constaté une augmentation des dons.

