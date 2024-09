Ce qu’il faut retenir du rapport de l’AP sur les signes avant-coureurs d’une tentative apparente d’assassinat de Trump

Au moins quatre fois, des informations ont été transmises aux agences gouvernementales américaines, dont le FBI et le Département d’État, soulevant des soupçons sur les actions d’un homme désormais accusé dans l’apparente tentative d’assassinat contre l’ancien président Donald Trump.

Quelles mesures ont été prises en réponse à ces rapports qui auraient pu arrêter Ryan Routh ou du moins le soumettre à un examen plus approfondi n’est pas tout à fait clair, mais certaines personnes se demandent si des mesures suffisantes ont été prises.

L’infirmière Chelsea Walsh dit qu’elle n’a jamais eu de réponse après avoir signalé le comportement violent de Routh en 2022 alors qu’il recrutait des soldats étrangers pour la guerre en Ukraine.

« Les autorités ont clairement laissé tomber cette affaire », a-t-elle déclaré. « Elles ont été prévenues. »

Quelques points clés d’un rapport de l’Associated Press :

Walsh a rencontré Ryan Routh à Kiev, la capitale ukrainienne, en 2022, alors qu’elle était infirmière et travailleuse humanitaire et qu’il était là pour recruter des soldats étrangers pour combattre les Russes.

Walsh a déclaré qu’elle l’avait vu devenir de plus en plus en colère et dérangé, donnant des coups de pied à un mendiant, menaçant de brûler un studio de musique qui l’avait offensé et parlant de ses propres enfants avec une haine bouillonnante.

Tout aussi troublant, a-t-elle déclaré, était le complot obsessionnel et étrangement précis de Routh visant à assassiner le président russe Vladimir Poutine, décrivant les divers explosifs, poisons et manœuvres transfrontalières que Routh emploierait « pour le tuer dans son sommeil ».

« Ryan Routh est une bombe à retardement », se souvient-elle avoir déclaré aux responsables des douanes et de la protection des frontières des États-Unis lors d’une interview d’une heure à son retour aux États-Unis à l’aéroport international de Dulles, près de Washington, en juin 2022. Elle dit avoir ensuite réitéré ses inquiétudes dans des informations distinctes adressées au FBI et à Interpol, le groupe international de police.

Walsh dit qu’elle n’a jamais eu de nouvelles de ses informations et qu’elle n’a pas beaucoup pensé à Routh jusqu’à ce qu’elle le voie dans les nouvelles dimanche dernier, alors que l’homme de 58 ans est accusé d’avoir harcelé Trump sur son terrain de golf à West Palm Beach, en Floride, dans un apparente tentative d’assassinat.

L’agence des douanes et de la protection des frontières a déclaré qu’elle ne pouvait pas confirmer que Walsh avait rencontré l’un de ses agents car elle ne fait aucun commentaire sur les cas individuels. Le FBI a refusé de confirmer l’avertissement de Walsh, invoquant une politique de non-commentaire sur les enquêtes en cours. Interpol n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Le récit de Walsh était l’un des quatre rapports au moins adressés au gouvernement américain qui, bien que ne constituant pas des menaces directes contre Trump, ont suscité des soupçons à l’encontre de Routh dans les années précédant son arrestation.

D’autres informations incluaient une information communiquée au FBI en 2019 selon laquelle Routh était en possession d’une arme à feu après une condamnation pour crime, un rapport en ligne d’un travailleur humanitaire au Département d’État l’année dernière remettant en question ses tactiques de recrutement militaire, et la propre interview de Routh sur ces efforts avec les douanes et la protection des frontières qui ont incité à une saisine d’une éventuelle enquête par Homeland Security Investigations.

La réponse donnée à cette affaire n’est pas claire. Les agences concernées n’ont pas répondu aux questions de l’AP, n’ont aucune trace d’un tel rapport ou se demandaient si ce rapport méritait une enquête plus approfondie.

Aujourd’hui, certains se demandent si les agences fédérales sont suffisamment vigilantes ou suffisamment équipées pour faire face au nombre croissant de menaces potentielles qui sont portées à leur attention chaque jour.

« Les agences fédérales doivent être en état d’alerte maximale pour détecter et combattre ces menaces », a déclaré le sénateur républicain Chuck Grassley de l’Iowa, membre de la commission judiciaire du Sénat.

Sarah Adams, une ancienne agente de la CIA à l’origine de l’information du Département d’Etat, a déclaré qu’elle avait décidé d’agir après avoir appris que Routh essayait de recruter d’anciens combattants afghans avec de fausses promesses de postes dans l’armée ukrainienne.

Elle a déclaré avoir rédigé un bulletin exhortant les 50 groupes d’aide humanitaire qu’elle aidait en Ukraine à garder Routh à distance, et elle a demandé à son entreprise d’envoyer un rapport en ligne similaire au Département d’État.

« Il y avait beaucoup de choses à vérifier », a déclaré Adams, qui vit à Tampa, en Floride. « Je ne sais même pas s’ils ont désigné quelqu’un pour s’en occuper. »

Le porte-parole du département d’Etat, Matthew Miller, a déclaré qu’il n’y avait aucune trace de plainte contre M. Routh. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas exclure que « quelqu’un n’ait pas eu de communication avec quelqu’un quelque part ».

En juin 2023, Routh a été interpellé par des agents des douanes et de la protection des frontières à l’aéroport d’Honolulu à son retour d’Ukraine, de Pologne et de Turquie. On lui a posé des questions sur ses activités à l’étranger.

Comme indiqué pour la première fois par le site Web Juste les nouvelles et confirmé dans un témoignage au Congrès la semaine dernière, des documents montrent que Routh leur a dit qu’il avait recruté jusqu’à 100 combattants d’Afghanistan, de Moldavie et de Taiwan, et que sa femme payait pour ses efforts.

Routh a également donné aux agents une carte de visite indiquant qu’il était le directeur d’un groupe appelé le Centre international des volontaires.

Les documents indiquent que les agents ont renvoyé le cas de Routh aux investigations de la sécurité intérieure pour un examen plus approfondi, mais que l’enquête a été refusée.

Dans son témoignage devant le Congrès mercredi, la directrice exécutive adjointe de cette agence, Katrina Berger, a déclaré que l’agence recevait des centaines de demandes de ce type par jour et que les commentaires de Routh n’étaient pas à la hauteur d’un niveau qui justifierait son placement en « détention immédiate ».

Invitée spécifiquement à confirmer si une enquête plus approfondie avait été refusée, elle a déclaré qu’elle n’en était pas sûre et qu’elle examinerait la question.