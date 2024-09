Ce qu’il faut retenir du rapport de l’AP sur la contamination de l’eau et du sol de la réserve indienne de Duck Valley

OWYHEE, Nevada — Les tribus Shoshone-Paiute de la réserve indienne de Duck Valley sont depuis longtemps aux prises avec des contaminants incrustés dans la terre et l’eau.

Pendant des décennies, les tribus ont soupçonné que les maladies et les décès dus au cancer étaient liés à deux bâtiments appartenant au Bureau des Affaires indiennes des États-Unis. Du carburant, des herbicides et d’autres produits chimiques se sont répandus sur les sols en terre battue de ces structures aujourd’hui fermées ou démolies.

Plus tôt cette année, le BIA a découvert un document vieux de plusieurs décennies, dans lequel il était question de l’agent orange, ce qui suggère que le gouvernement aurait pu être plus impliqué dans la contamination des terres que ce que l’on pensait, cette fois-ci autour des canaux d’irrigation. La communauté attend toujours des réponses.

Owyhee est la seule ville de la réserve où les montagnes enneigées dominent une vallée de maisons et de ranchs dispersés, à près de 161 kilomètres de tout feu rouge. Entourée de profonds canyons du Nevada et de plaines plates de l’Idaho, la vallée abrite les « Sho-Pais », dont les ancêtres y ont été confinés par le gouvernement fédéral.

Depuis des générations, l’élevage de bovins est au cœur de l’héritage et des moyens de subsistance des habitants. Bon nombre des quelque 1 800 résidents utilisent encore les mêmes méthodes médicinales et pratiquent les mêmes cérémonies que leurs proches enterrés sous leurs cendres.

Des représentants du BIA et de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) ont visité la réserve le 7 août dernier pour parler de la contamination et examiner le rapport qui faisait mention de l’agent orange. Les membres de la tribu estiment que les tentatives passées de nettoyage du gouvernement fédéral ont manqué d’urgence et de direction.

« Les gens meurent. Et je ne sais pas ce qu’ils attendent », a déclaré le président de la tribu, Brian Mason.

Historiquement, la plupart des dangers environnementaux à Owyhee ont été attribués à deux bâtiments du BIA qui ont depuis fermé ou ont été démolis.

En 1985, dans le magasin d’irrigation aujourd’hui abandonné, quelque 8 000 gallons de mazout de chauffage se sont échappés d’un pipeline situé à côté d’une autoroute à deux voies qui sert de route principale du secteur. Des échantillons prélevés dans le puisard, le sol et les drains de sol autour du bâtiment ont révélé un mélange de produits chimiques dangereux qui étaient stockés à l’intérieur, notamment des huiles usées, de l’arsenic, du cuivre, du plomb et du cadmium, ainsi que les deux herbicides qui composent l’agent orange.

Racheal Thacker, technicienne en pesticides et déchets solides auprès des tribus, a déclaré que les habitants de l’époque n’étaient probablement pas conscients des dangers liés à la manipulation des produits chimiques stockés sur place. À l’époque, a-t-elle déclaré, les travailleurs employés par la BIA n’avaient ni l’expertise ni les ressources nécessaires pour identifier les polluants présents dans le sol.

En 1995, l’EPA a ordonné au BIA de cesser de déverser de l’essence, des batteries et d’autres liquides sur le sol en terre battue du bâtiment de maintenance, affirmant que cette pratique était inappropriée, menaçait l’approvisionnement en eau souterraine et pouvait mettre en danger la santé des membres de la tribu. Cette pratique d’élimination a eu des effets à long terme. Le bâtiment a depuis été démoli et est clôturé.

Dans sa déclaration à l’AP, le BIA a déclaré avoir étudié en profondeur le sol et les eaux souterraines de la réserve depuis 1999 et avoir nettoyé les puits utilisés pour l’eau potable. L’agence a également déclaré que tout pétrole présent dans le sol était sans danger et qu’elle travaillait avec la tribu sur d’autres mesures correctives.

Pour la communauté, il existe un lien évident entre les contaminants passés et le nombre prononcé de cas de cancer et d’autres maladies.

Mason a validé ces croyances dans une déclaration faite plus tôt cette année. Il s’est tenu à une tribune et a déclaré – sans réserve – que le BIA avait encore plus empoisonné les terres des tribus. Des produits chimiques à base d’agent orange ont été largement répandus le long des canaux, a-t-il déclaré, et il a exigé que le gouvernement prenne des mesures rapides.

Les experts de la santé affirment qu’il est presque impossible d’affirmer avec certitude que l’environnement a joué un rôle dans les diagnostics de cancer et les décès, surtout sans données solides.

Depuis 1992, la clinique de santé tribale a enregistré plus de 500 maladies qui pourraient être cancéreuses et tente d’analyser les données de la réserve pour déterminer les types les plus courants. Le passage ces dernières années du papier au classement électronique signifie que les dossiers sont probablement incomplets.

Même si le BIA est en mesure de déterminer la durée, la fréquence, la concentration et le volume des herbicides pulvérisés sur la réserve, cela ne suffirait pas à prouver la cause, selon les experts. La génétique, le mode de vie et d’autres facteurs se combinent souvent pour former un diagnostic.

« En fin de compte, c’est vraiment très compliqué à établir, même parmi des choses que nous connaissons déjà en quelque sorte », a déclaré Lauren Teras, directrice scientifique principale de la recherche épidémiologique à l’American Cancer Society.

Mason a demandé qu’une étude soit menée pour donner aux membres des tribus une meilleure idée de l’ampleur des produits chimiques qui auraient pu être pulvérisés et de leurs effets sur les terres des tribus et leurs habitants. Il a déclaré que cela pourrait permettre aux membres des tribus d’obtenir un dédommagement auprès du gouvernement fédéral.