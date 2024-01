Ce qu’il faut retenir du premier jour du procès en diffamation de Trump

New York

Donald Trump était présent à premier jour de son procès civil en diffamationobservant la sélection d’un jury pour déterminer le montant, le cas échéant, des dommages et intérêts que l’ancien président doit payer à E. Jean Carroll pour ses déclarations diffamatoires de 2019 sur les allégations d’agression sexuelle de Carroll.

La présence de Trump au palais de justice mardi – où il a assisté à la sélection du jury mais n’a pas pris la parole – a eu lieu un jour après sa victoire retentissante dans les caucus de l’Iowa, une autre illustration de la façon dont la campagne de Trump et les fortunes juridiques sont étroitement liées alors qu’il navigue dans une course à la présidence avec de multiples procès pénaux et civils. cela pourrait l’amener dans les palais de justice de toute la côte Est en 2024.

Trump a vu les jurés potentiels être interrogés sur leurs dons politiques en faveur de lui et de ses opposants politiques, s’ils pensaient que les élections de 2020 avaient été volées et comment ils avaient obtenu leurs nouvelles. Il a quitté le tribunal avant d’ouvrir ses déclarations pour se rendre au New Hampshire pour un événement de campagne mardi soir, à une semaine de la primaire.

Trump pourrait retourner à New York plus tard cette semaine pour le reste du procès, et ses avocats ont suggéré qu’il pourrait témoigner dans l’affaire, bien que le juge ait statué que Trump ne pouvait pas tenter de contester le verdict d’un jury précédent selon lequel il avait abusé sexuellement et diffamé Carroll. .

Carroll réclame 10 millions de dollars de dommages et intérêts.

Voici les points à retenir du premier jour du procès en diffamation :

Trump a quitté le tribunal mardi avant le début des déclarations liminaires, au cours desquelles l’avocat de Carroll, Shawn Crowley, a déclaré au jury qu’il avait déjà été prouvé que Trump avait agressé sexuellement Carroll dans un grand magasin haut de gamme dans les années 1990.

La conclusion de ce jury découle de déclarations faites par Trump en 2022, tandis que l’affaire actuelle porte sur des déclarations faites par Trump alors qu’il était président en 2019.

« Donald Trump a agressé sexuellement E. Jean Carroll. Un soir, il a réussi à la mettre seule dans un grand magasin vide et l’a agressée sexuellement. C’est un fait », a déclaré Crowley. “Ce fait a été prouvé et un jury siégeant exactement à la place où vous êtes actuellement assis a conclu que cela s’était produit.”





Crowley a déclaré que les attaques de Trump contre elle alors qu’il était président « avaient libéré ses partisans » et lui avaient valu de recevoir des menaces. “Trump était président lorsqu’il a fait ces déclarations, et il a utilisé le plus grand microphone du monde pour attaquer Mme Carroll afin de l’humilier et de détruire sa réputation”, a déclaré Crowley.

Les dommages accordés à Carroll « devraient être importants, très importants », a soutenu son avocat.

“Il vous sera également demandé de décider combien d’argent Donald Trump devrait payer en guise de punition pour ce qu’il a fait et pour le dissuader, lui et d’autres, de recommencer”, a déclaré Crowley, notant que Trump continuait de publier des articles à son sujet sur les réseaux sociaux, même alors que le procès a débuté mardi.

L’avocate de Trump, Alina Habba, a fait valoir que la réputation de Carroll n’avait pas été ternie par Trump et que sa carrière avait prospéré depuis qu’elle avait présenté les allégations d’agression sexuelle.

Habba a dit au jury de se rappeler : « Cette affaire ne concerne pas une agression. Nous avons eu ce cas. Cette affaire concerne la diffamation.

Carroll a attendu le moment opportun pour partager publiquement son histoire afin d’optimiser la couverture médiatique, a affirmé l’avocat de Trump.

« Si vous faites des allégations explosives à propos d’un président en exercice – quel que soit le président – ​​les gens vont réagir à la fois en bien et en mal », a déclaré Habba.

“Maintenant, elle veut que le président Trump paie pour les risques qu’il a pris pour la manière dont il a fait cela”, a déclaré Habba à propos de Carroll. “Elle veut que le président Trump paie pour ses tweets méchants.”

Le processus de sélection du jury a ouvert une fenêtre sur le jury qui tranchera le cas de diffamation de Trump.

Manhattan, où se déroule l’affaire civile, voté massivement pour Joe Biden contre Trump lors des élections de 2020, 87 % contre 12 %, bien que les jurés puissent également venir d’autres comtés au nord de la ville qui font partie du district sud de New York et ne sont pas aussi solidement bleus.

Cela ne veut pas dire que la piscine était un monolithe. Deux des jurés potentiels ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec les fausses affirmations de Trump selon lesquelles les élections de 2020 avaient été volées. Trois jurés potentiels ont déclaré avoir fait un don à Trump ou à des groupes qui le soutiennent. Tous trois ont déclaré que cela n’affecterait pas leur capacité à être justes et impartiaux. Aucun de ces jurés potentiels n’a finalement été sélectionné pour faire partie du jury du procès.

Plus de 10 ont déclaré avoir fait un don à Biden et à d’autres démocrates de premier plan.

Trois candidats jurés ont déclaré qu’ils estimaient que Trump était traité injustement par le système judiciaire américain. Un juré masculin présent dans la tribune s’est levé pour répondre à cette question avant que ce soit son tour.

“Vous n’êtes pas dans le box des jurés, mais nous savons où vous en êtes”, a plaisanté le juge Lewis Kaplan. Ce juré a déclaré mardi qu’il avait fait un don à Trump, qu’il s’était rendu à un événement Trump et qu’il pensait que les élections de 2020 avaient été volées.

Presque tous les jurés ont déclaré avoir lu des informations sur les affaires juridiques de Trump, même si seulement deux ont indiqué qu’ils pensaient que cela affecterait leur capacité à être juste. Tous deux ont été licenciés avant la sélection du jury.

Carroll devrait témoigner mercredi lors du procès, qui devrait durer quelques jours.

Ses avocats ont déclaré qu’ils pourraient diffuser des extraits de la déposition de Trump en 2022, ainsi que la cassette «Access Hollywood», où l’on peut entendre Trump faire des commentaires vulgaires sur son traitement des femmes, pour l’animateur Billy Bush.

Les avocats de Trump ont également indiqué qu’il envisageait de témoigner, bien que Trump ait changé d’avis par le passé, notamment le mois dernier lors de son procès pour fraude civile à New York.

Le juge a limité les témoignages dans cette affaire aux dommages et préjudices, décidant que le verdict du jury lors du premier procès en diffamation s’appliquerait également à cette affaire.

En mai dernier, un Le jury fédéral de Manhattan trouvé que Trump a abusé sexuellement de Carroll, puis l’a diffamée dans des déclarations publiques de 2022, la dénigrant et niant les allégations, accordant à Carroll 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Trump fait appel du verdict.

Les propos diffamatoires en cause dans ce procès ont été tenus en juin 2019, alors que Trump était président. Trump a déclaré, en partie : « Je vais le dire avec beaucoup de respect : premièrement, elle n’est pas mon type. Deuxièmement, cela n’est jamais arrivé. Cela n’est jamais arrivé, d’accord ?

Habba a demandé mardi à Kaplan de reporter le procès à jeudi afin que Trump puisse assister aux funérailles de sa belle-mère. Kaplan a déclaré qu’il avait déjà décidé qu’il ne reporterait pas le procès, mais que Trump pourrait témoigner lundi même si la défense concluait sa présentation cette semaine.

“Je ne l’empêche pas d’être là”, a déclaré Kaplan.

“Non, vous l’empêchez d’être ici, Votre Honneur,” répondit Habba.

“Le débat est terminé”, a déclaré Kaplan, refusant de modifier sa décision précédente.