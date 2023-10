STATE COLLEGE, Pennsylvanie — Les entraîneurs et les joueurs de Penn State ont répondu à de nombreuses questions cette semaine sur le fait de ne pas laisser le résultat de l’Ohio State les battre deux fois. Même si cela n’a finalement pas été le cas, il y a certainement eu des moments tendus samedi après-midi.

Voici quelques premières réflexions sur la victoire 33-24 du n°10 Penn State contre l’Indiana.

• Tous les problèmes de l’offensive de Penn State n’ont pas été guéris en affrontant un adversaire inférieur du Big Ten. Le quart-arrière Drew Allar et ce corps de réception n’ont pas fait grand-chose pour inspirer beaucoup de confiance à l’avenir. Allar a complété 20 passes sur 31 pour 210 verges et a lancé la première interception de sa carrière – à un moment crucial à la fin du quatrième quart. Il a cependant réussi un jeu quand cela comptait, se connectant avec KeAndre Lambert-Smith sur un touché de 57 verges avec moins de deux minutes à jouer après qu’Indiana ait égalisé le score à 24-24. Il s’agissait de la plus longue réalisation d’Allar depuis une passe de 72 verges à Lambert-Smith lors du premier match contre la Virginie occidentale. Depuis, il n’avait pas lancé un achèvement à plus de 35 mètres.

Drew Allar a lancé le ballon en profondeur et KLS a joué. 😏 N ° 10 @PennStateFball reprend la tête. 📺 : CBS pic.twitter.com/N66bGBCYHU – Réseau Big Ten (@BigTenNetwork) 28 octobre 2023

• Que s’est-il passé avec les gros touchdowns concédés par la défense de Penn State ? C’était choquant de voir la défense la mieux classée du pays. Les Hoosiers ont marqué sur des réceptions de touché de 90 et 69 verges en première mi-temps. Au quatrième quart, un touché de 26 verges a placé les Hoosiers à trois points avec 10 :54 à jouer. Sur le score de 69 verges en première mi-temps, le demi de coin Johnny Dixon a fait un blitz et il n’y avait aucune sécurité à proximité. Ce fut un effondrement massif de la part d’une défense qui a été formidable.

• Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une équipe de l’Indiana qui a désormais une fiche de 2-6 et qui pourrait être le pire programme du Big Ten.

• Le receveur Harrison Wallace III, qui devrait aider une attaque stagnante à étendre le terrain, s’est rendu aux vestiaires au premier quart avec le personnel d’entraînement. Il semblait tenir sa clavicule et son épaule droites. Il est ensuite revenu sur le banc de touche, le bras en écharpe. Sans Wallace, Malik McClain a vu ses répétitions augmenter. Le receveur large Dante Cephas a été annoncé comme titulaire et a réalisé deux réceptions pour 15 yards. La santé de ce corps de réception sera critique à l’avenir.

• Le jeu au sol de Penn State a trouvé du terrain en seconde période, mais ni Nick Singleton ni Kaytron Allen n’ont éclipsé les 100 verges au sol – contre l’une des pires défenses contre la course du pays qui a débuté samedi, accordant une moyenne de 174,4 verges par match. Parfois, les deux arrières semblaient prêts à se déchaîner, mais la course la plus longue d’Allen a duré 12 verges tandis que celle de Singleton en a marqué 7. Cependant, Singleton a été actif dans le jeu de passes, captant cinq passes pour 31 verges. Son plus long a été de 28.

• Allar a tenté des tirs en profondeur vers Cephas et McClain. Les deux sont tombés incomplets. À chaque tir, il était visible à quel point la foule du Beaver Stadium était attentive à ces moments. Les fans attendent un grand match.

• Penn State a ramené la formation en T lors du premier entraînement après ne pas l’avoir utilisée contre Ohio State. Face au troisième et au 2 à leur 46, les Nittany Lions se sont fait bourrer sans gain. Penn State a choisi de dégager, et la foule n’était pas contente et a laissé l’équipe locale l’entendre avec un chœur de huées. Penn State a marqué hors de la formation en T à la fin du deuxième quart lorsque Singleton l’a fait entrer à 2 mètres. Encore une fois, pourquoi Penn State n’a-t-il pas utilisé cela contre l’Ohio State ?

• Les changements de dynamique les plus importants sont survenus grâce à la défense et aux équipes spéciales de Penn State. Jaylen Reed a intercepté une passe juste avant la mi-temps, que les Nittany Lions ont transformée en panier. La sécurité KJ Winston a récupéré un botté de dégagement étouffé de l’Indiana au premier quart. Ce moment a donné vie à un stade qui est devenu calme après que l’Indiana ait pris une avance de 7-0. Penn State a capitalisé sur la position de départ sur le terrain (l’Indiana 32) et l’a transformée en une passe de touché de 9 verges d’Allar à l’ailier rapproché Khalil Dinkins.

• Le titre de Daequan Hardy est en hausse. Il a eu un retour de botté de dégagement de 86 verges pour un touché effacé au premier quart en raison d’un blocage illégal dans le dos. Son troisième sack au troisième quart s’est avéré être un moment important. Les Hoosiers ont raté un panier de 37 verges lors du jeu suivant.

• L’ailier défensif Chop Robinson, qui a quitté le match contre Ohio State avec une blessure apparente à la tête, n’a pas joué. Dani Dennis-Sutton a débuté à sa place. Le garde gauche Vega Ioane a débuté à la place de JB Nelson. Nelson est revenu sur le terrain au deuxième quart et a été rapidement signalé pour une pénalité de retenue. Le plaqueur droit partant Caedan Wallace a boitillé hors du terrain en première mi-temps et a ensuite passé du temps sur la touche à faire du vélo. Drew Shelton a joué à sa place. Ajoutez à cela Wallace sortant avec son bras en écharpe, et la santé de cette équipe alors qu’elle se dirige vers le Maryland pourrait être un problème.

(Photo de Drew Allar : Scott Taetsch / Getty Images)