Ce qu’il faut retenir de NASCAR : Ryan Blaney en huitièmes de finale avec une victoire serrée à Talladega

TALLADEGA, Alabama — Ryan Blaney sait comment remporter les courses serrées au Talladega Superspeedway.

Sa victoire dimanche est survenue avec une marge de 0,012 seconde devant Kevin Harvick. Si cela semble mince, ses deux premières victoires à Talladega représentaient une marge de 0,007 seconde.

« C’était plus [of a margin] que les deux autres », a déclaré Blaney. « Nous aimons les rendre excitants. … Cela a fonctionné pour nous. »

Harvick a été disqualifié après la course lorsque NASCAR a déterminé que les fixations du pare-brise n’étaient pas sécurisées dans sa voiture. Les règles NASCAR exigent que ces attaches soient sécurisées pendant toute la durée de l’événement. Il sera crédité d’une dernière place.

Le directeur de la compétition Stewart-Haas Racing, Greg Zipadelli, a déclaré que l’équipe ne ferait pas appel.

« Nous sommes déçus par la décision de NASCAR de disqualifier notre voiture de course et par l’arrivée durement gagnée par notre pilote et notre équipe, mais nous ne ferons pas appel », a déclaré Zipadelli dans un communiqué. « Nous nous concentrons entièrement sur les courses restantes au programme de cette année. »

Cette victoire a propulsé Blaney en huitièmes de finale (la version NASCAR de sa demi-finale) avec William Byron. Cela a également refusé à Harvick une victoire lors de sa dernière saison de Coupe.

Blaney rejoint Byron pour passer à la manche suivante avec une course restante dans la manche dimanche prochain sur le parcours routier de Charlotte.

Après Blaney et Harvick à travers la ligne d’arrivée dimanche se trouvaient Byron, Denny Hamlin et Corey LaJoie.

Hamlin dispose d’un coussin confortable de 50 points au-dessus du coussin avant Charlotte, suivi de Christopher Bell (+22), Chris Buescher (+19), Martin Truex Jr. (+17), Kyle Larson (+15) et Brad Keselowski ( +2). Les quatre pilotes actuellement en dessous du seuil sont Tyler Reddick (-2), Bubba Wallace (-9) Ross Chastain (-10) et Kyle Busch (-26).

À retenir de Talladega :

Grande victoire de Blaney

Avec cette victoire, Blaney a atteint les huitièmes de finale au cours de cinq des huit dernières années. Il était entré dans la course 11 points en dessous de la ligne de coupure.

« Nous n’avons jamais pensé que nous devions gagner cette course », a déclaré Blaney. « Nous venons de passer une bonne journée. »

Faits saillants du Yellawood 500 à Talladega

Blaney est le seul pilote de l’équipe Penske encore en séries éliminatoires.

« Nous avons adhéré [Blaney] il y a de très nombreuses années », a déclaré le propriétaire de l’équipe, Roger Penske. « Il a été un gagnant. Il a certainement été un gars formidable, sur et en dehors de la piste. Il est resté frais toute la journée aujourd’hui. … C’est sa patience et son travail d’équipe à la fin qui ont fait la différence. »

Bien que Blaney ait déjà participé à quatre reprises en demi-finale, il ne s’est jamais qualifié pour la course au championnat.

« Si nous pouvons apprendre des erreurs passées et faire en sorte que nos voitures soient rapides et sans gâcher [we’ll advance] – vous devez performer », a déclaré Blaney.

Les épaves déjouent Keselowski et Chastain

À Talladega, les pilotes se retrouvent souvent pris dans des accidents qui ne sont pas de leur faute – c’est la grande peur des pilotes en séries éliminatoires.

Mais Keselowski et Chastain assumeront probablement au moins une partie de la responsabilité de leurs incidents.

Chastain a réussi à atteindre quatre points lorsque Ricky Stenhouse Jr. est tombé en panne d’essence et a obstrué une voie où Kyle Busch avait également un contact. Chastain s’est mis à tourner et sa journée était terminée.

« Je l’ai vu ralentir et toucher la clôture », a déclaré Chastain. « Ils étaient beaucoup plus lents – j’aurais dû rester derrière eux. Quatre-larges n’était évidemment pas la bonne décision. J’ai vu un trou et j’ai juste essayé de me glisser par là. J’aurais aimé ne pas l’avoir fait. »

La journée de Keselowski s’est terminée lorsqu’il a poussé Carson Hocevar, et Hocevar a perdu le contrôle de sa voiture et en a récupéré plusieurs autres. La grande question est de savoir si Keselowski l’a poussé trop fort pour essayer de les maintenir dans le peloton.

« Je suppose que chaque fois que vous faites un tête-à-queue avec quelqu’un, vous le poussez trop fort, mais vous ne savez tout simplement pas jusqu’à ce que vous poussiez quelqu’un à quel point sa voiture sera bonne », a déclaré Keselowski. « Par rapport à tous ceux que je poussais, je dirais non. »

La voiture de Busch n’a pas été beaucoup endommagée lors de son incident, mais il a terminé 26ème faute d’avoir pu obtenir les poussées dont il avait besoin en fin de course.

« La voiture fonctionnait bien quand je pouvais faire des mouvements, prendre de bonnes positions et me placer aux bons endroits, je pouvais me lever vers l’avant et puis mon match d’échecs était apparemment horrible ou je me retrouvais accroché à chaque fois qu’il arrivait à la fin et Je perds juste des places », a déclaré Busch.

Hamlin surmonte une pénalité pour excès de vitesse

Hamlin a accéléré en entrant dans la route des stands au tour 105, ce qui a entraîné une pénalité de passage qui lui a finalement fait prendre un tour de retard, puis il a dû faire la course avec d’autres pilotes un tour plus tard pour essayer d’être en position de récupérer son tour en tant que meilleur pilote. un tour de retard lorsque le jaune sort. Il a réussi à récupérer son tour à 22 tours de la fin et a ensuite terminé quatrième.

« Vous attendez juste à chaque tour que quelque chose se passe ou qu’un débris quelque part sur la piste de course pour obtenir un avertissement,… donc c’est angoissant parce que cela m’a obligé à courir plus agressivement plus tôt que je ne le voulais, « , a déclaré Hamlin.

C’était le retour de la journée et cela le met dans une excellente position pour passer au tour suivant. Il est entré dans la journée à 37 points au-dessus de la ligne de coupure et en a désormais 50.

« Je ne pouvais pas demander beaucoup plus », a déclaré Hamlin. « J’espérais conserver mon service. Les 25 derniers tours ont été vraiment bons pour nous. »

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir les sports automobiles, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages à ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et le (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @bobpockrasset inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass.

