Ce qu’il faut retenir de NASCAR : AJ Allmendinger conquiert Charlotte, peloton des séries éliminatoires à 8

CHARLOTTE, Caroline du Nord — AJ Allmendinger a porté ses émotions sur sa manche lorsqu’il est frustré.

Ainsi, lorsqu’il a pleuré un peu lorsqu’il a gagné dimanche sur le parcours routier du Charlotte Motor Speedway, peu de ceux qui connaissaient Allmendinger ont été surpris.

Allmendinger, 41 ans, a remporté une course de Coupe pour la troisième fois de sa carrière et la première fois lors de ses 51 derniers départs, gâchant ainsi les espoirs des pilotes des séries éliminatoires d’accumuler leurs points en séries éliminatoires ou de profiter d’un moment de victoire avec une victoire. pour accéder aux huitièmes de finale.

« Je mets beaucoup d’angoisse sur mes épaules lorsque nous sommes en difficulté, et on ne sait jamais quand on va remporter à nouveau la Coupe », a déclaré Allmendinger après sa troisième victoire en carrière en Coupe lors de sa 426e titularisation en carrière. .

« Alors nous allons célébrer celui-ci. »

Kyle Busch a été le plus proche de réussir un moment historique, mais il a terminé troisième dans une situation incontournable. Busch, Ross Chastain, Bubba Wallace et Brad Keselowski ont été éliminés de la compétition pour le championnat.

William Byron et Ryan Blaney, qui avaient remporté les deux premières courses des huitièmes de finale, sont entrés dimanche en sachant qu’ils se qualifieraient pour la version NASCAR de sa demi-finale. Denny Hamlin a décroché une place après la deuxième étape dimanche. Christopher Bell, Chris Buescher, Kyle Larson, Tyler Reddick et Martin Truex Jr. ont également avancé.

Ce qu’il faut retenir de la course de dimanche, où Byron a terminé deuxième, suivi de Busch, Ty Gibbs et Joey Logano :

Allmendinger remporte la saison des récupérations

Allmendinger, qui en est à sa première saison complète de Coupe depuis 2018, a connu une saison un peu frustrante au 21e rang du classement avec seulement deux top 5. Cela a été une saison respectable, mais il a remporté 10 courses au cours des deux années précédentes dans la série Xfinity.

Il avait remporté les quatre dernières courses de la série Xfinity sur le parcours routier de Charlotte, il est donc entré dimanche en sachant qu’une victoire était tout à fait possible. Il est parti sixième.

AJ Allmendinger s’empare du Bank of America Roval 400 à Charlotte

« Il y a juste beaucoup de nuances et de techniques que vous devez utiliser dans différentes parties du circuit, et j’en ai juste une bonne idée », a déclaré Allmendinger. « C’est une course qui [my crew] et moi-même et tout le monde chez Kaulig Racing avons parcouru les trois ou quatre dernières semaines en sachant que si nous voulions avoir une chance de gagner, c’était la course.

« Nous avons commencé à travailler sur l’installation il y a environ un mois. Et heureusement, cela a fonctionné. »

Byron a dit qu’il ne pouvait pas faire grand-chose pour attraper Allmendinger.

« Je le poussais très fort, mais il est tellement bon sur les parcours routiers », a déclaré Byron.

Kaulig n’a pas encore annoncé qu’Allmendinger reviendrait dans la voiture de Coupe l’année prochaine. Il courra soit à temps plein en Cup, soit en Xfinity Series pour l’équipe.

« Bien sûr, je veux rester ici », a déclaré Allmendinger. « J’ai l’impression d’appartenir à la Coupe. »

Mais Allmendinger ne s’en inquiétait pas dimanche soir.

« C’est une victoire en Coupe », a déclaré Allmendinger. « Je ne me soucie de rien d’autre que de rentrer à la maison… et de célébrer et de savoir que mon foie va me faire un peu mal demain. »

Busch proche mais pas assez

Busch a mené six tours et était en lice jusqu’aux derniers tours où Allmendinger et Byron se sont éloignés. Il savait qu’il avait besoin d’une victoire pour avancer.

Tous les pilotes éliminés pouvaient se regarder dans le miroir – Busch se reprochait d’avoir trop insisté lors de la destruction au Texas, Keselowski et Chastain étaient au moins en partie responsables de leurs épaves à Talladega et Wallace n’avait pas gagné de point en séries éliminatoires cette année, ce qui signifie qu’il il fallait faire trois belles courses ou gagner pour avancer.

« J’essayais de faire ce que la voiture me donnait », a déclaré Busch. « J’ai encore dépassé ce cap plusieurs fois, mais je n’ai pas chuté, ce qui est bien. … C’est doux-amer. Je déteste ça. Ça monte sur moi. »

Parmi les pilotes éliminés, seul Wallace n’avait jamais participé aux huitièmes de finale.

« Nous avons fait tout ce que nous pouvions – nous ne pouvons pas être en colère contre cela », a déclaré Wallace. « Nous n’étions pas censés participer aux séries éliminatoires. Nous n’étions pas censés participer aux huitièmes de finale. »

Truex grince

Le champion de la saison régulière Martin Truex Jr. a progressé malgré une 20e place. Il n’a pas fait mieux que 17e en séries éliminatoires mais avec ses trois victoires et les points bonus de la saison régulière, il a pu avancer.

Il l’a fait avec 12 points d’avance sur Ross Chastain, un coussin relativement confortable. Mais si Busch avait remporté la victoire, il aurait été éliminé.

« Je n’ai pas créé le système », a déclaré Truex. « Nous l’avons utilisé à notre avantage. [performance] ne nous permettra pas de passer le prochain. Le prochain, vous devrez courir devant.

« Les deux vainqueurs des trois prochaines courses seront probablement des gars des séries éliminatoires qui sont encore en lice. Nous devons augmenter le rythme et nous devons le découvrir rapidement. »

