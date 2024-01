Ce qu’il faut retenir de l’UFC 297 : la victoire de Dricus du Plessis pourrait amener l’UFC en Afrique

Le premier pay-per-view de l’UFC en 2024 présentait un combat brutal pour le titre des poids moyens et mettait en lumière certaines des plus grandes stars canadiennes du MMA. Brett Okamoto, Marc Raimondi, Jeff Wagenheim et Carlos Contreras Legaspi livrent leurs réflexions sur les plus grands moments de la soirée.

La victoire de Dricus Du Plessis prépare-t-elle la table pour l’UFC Afrique ?

Dana White, avant de devenir le plus grand promoteur de l’histoire des arts martiaux mixtes, était un fan de boxe. Le PDG de l’UFC rêve depuis longtemps d’organiser pour son entreprise des événements uniques rappelant les spectacles de boxe classiques. Des combats comme le Rumble in the Jungle, un combat historique entre Muhammad Ali et George Foreman au Zaïre.

Ces dernières années, White a parlé d’amener l’UFC en Afrique. À un moment donné, l’UFC comptait trois champions nés en Afrique. Aucun d’entre eux n’a actuellement de titre. Mais après samedi soir, White pourrait avoir son billet pour le continent, avec un nouveau champion né en Afrique et un match de premier ordre pour la région.

Dricus Du Plessis a battu Sean Strickland pour remporter le titre des poids moyens de l’UFC samedi soir lors de l’événement principal de l’UFC 297 à Toronto. Du Plessis est originaire d’Afrique du Sud, a clairement un énorme public dans son pays d’origine et a un différend avec l’ancien champion d’origine nigériane Israel Adesanya.

“Peut-être que nous commencerions à regarder du côté de l’Afrique du Sud et à envisager des arènes et éventuellement à y mener un combat cette année”, a déclaré White lors de la conférence de presse d’après-combat.

Dricus Du Plessis a battu Sean Strickland pour remporter le titre des poids moyens de l’UFC à l’UFC 297. Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

L’histoire avec Du Plessis et Adesanya est sensible. Du Plessis a déclaré il y a des années qu’il voulait remporter le titre UFC et être le premier véritable champion africain. Il l’a dit dans le contexte du fait qu’il vit et s’entraîne toujours en Afrique, alors que les autres ont déménagé. Adesanya, ainsi que les anciens champions Francis Ngannou et Kamaru Usman, s’en sont offusqués, surtout compte tenu de l’histoire compliquée de l’Afrique du Sud et de la colonisation.

En juillet dernier, Adesanya, alors qu’il était encore champion, est entré dans l’Octogone après que Du Plessis ait battu Robert Whittaker. Adesanya, un homme noir, s’est mis face à Du Plessis et a crié des jurons racistes dans le microphone. Après avoir remporté le titre samedi, Du Plessis a appelé Adesanya, qui pourrait raccourcir sa pause prévue de l’Octogone après sa défaite contre Strickland en septembre dernier.

“Israel Adesanya, ramène tes fesses à l’UFC, pour que nous puissions régler les comptes”, a déclaré Du Plessis.

Il y a également un autre challenger potentiel pour le titre qui se profile pour Du Plessis, quelqu’un qui pourrait être sélectionné si Adesanya n’est pas encore prêt à revenir. Quelques semaines seulement après que Strickland ait battu Adesanya pour remporter la ceinture, l’UFC a offert à Strickland un match lucratif à court terme contre Khamzat Chimaev, dont l’adversaire initial à l’UFC 294 à Abu Dhabi s’est blessé. Strickland a refusé le combat, car il aurait dû donner le timing. Mais il est clair que l’UFC est fortement investi dans le redoutable Chimaev, qui a fini par battre l’ancien champion des poids welters Kamaru Usman par décision majoritaire à l’UFC 294. Ne soyez donc pas surpris si un combat Du Plessis contre Chimaev est discuté si Adesanya en veut. plus de temps pour un repos bien mérité.

Quoi qu’il en soit, la division des poids moyens de l’UFC évolue – et est fascinante. White a déclaré lors de la conférence de presse d’après-combat qu’il s’attendait à ce que Du Plessis et Strickland se battent à nouveau plus tard. Mais il ne fait aucun doute que White serait ravi de pouvoir enfin concrétiser l’UFC Afrique en 2024 avec un champion de l’UFC nouvellement baptisé et né en Afrique.

Qui est le prochain pour Du Plessis ?

Okamoto : Khamzat Chimaev

Je suppose que je vais recevoir beaucoup de critiques pour celui-ci, mais je m’en fiche.

Que faisons-nous avec Chimaev ? Il est l’un des espoirs les plus excitants que le sport ait jamais vu, et on a l’impression qu’il n’est allé nulle part ces deux dernières années. Ce n’est pas entièrement sa faute, ni celle de l’UFC. Il y a eu de la malchance, de mauvaises réductions de poids, des blessures, le Covid, des problèmes de visa… vous l’appelez.

Mais ça suffit. Mettez cet homme dans un combat pour le titre.

Du Plessis veut Adesanya et il mérite d’avoir son mot à dire et c’est un beau combat à mener ensuite. Il n’y a rien de mal à cela. Mais personnellement, je préférerais voir Chimaev.

Joker : Adesanya

Adesanya est un excellent choix, même s’il n’est pas mon numéro 1 personnel. Et pour mémoire, je pense qu’il finira par combattre Du Plessis ensuite.

Qui est le prochain pour Sean Strickland ?

Sean Strickland, à gauche, a perdu par décision partagée lors de sa première défense de titre à l’UFC 297. Photo de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Okamoto : Israël Adesanya

Parce que j’aimerais voir Chimaev ensuite pour le titre, réserver une revanche entre Adesanya et Strickland est la décision évidente à prendre pour chacun.

La victoire de Strickland sur Adesanya en septembre était tellement imprévue. Vous ne pouvez pas appeler cela un hasard, mais vous pouvez certainement vous demander si Adesanya se battait trop. Adesanya lui-même a admis qu’il était beaucoup trop actif, et le fait qu’il ait combattu Strickland au lieu de Du Plessis (le combat qu’il voulait vraiment), on se demande quel était son état d’esprit dans ce premier.

Une revanche entre ces deux-là susciterait un énorme intérêt et répondrait à toutes les questions que l’on se pose sur leur première rencontre.

Wild card : Khamzat Chimaev

Si l’UFC décide d’opter pour Du Plessis contre Adesanya, alors réservez-le comme combat de prétendant n°1. Strickland est actuellement l’un des produits les plus en vogue dans le MMA. Chimaev ressemble à une star potentielle. Mettez-les ensemble et vous obtenez un véritable prétendant n ° 1 chez les poids moyens et franchement, vous construisez leurs deux noms.

Les fans deviendraient fous de ce combat et de sa préparation. Rien que de penser à ces confrontations me fait penser que les poids moyens sont soudainement l’un des plus intéressants du sport en ce moment.

Pennington n’a jamais abandonné

jouer 1:31 Raquel Pennington remporte la ceinture des poids coq féminins de l’UFC Raquel Pennington bat Mayra Bueno Silva dans le co-événement principal de l’UFC 297 pour remporter le titre féminin des poids coq.

Wagenheim : Raquel Pennington était déjà venue ici. Mais la première fois qu’elle a concouru pour le championnat féminin des poids coq de l’UFC, en 2018, la femme surnommée « Rocky » était du mauvais côté d’une raclée sanglante de la part de la reine de la division, Amanda Nunes.

Près de six ans plus tard, Pennington succède désormais au trône longtemps occupé par la GOAT du MMA féminin.

Choix de l’éditeur

Après la retraite de Nunes en juin dernier, le titre des 135 livres était resté vacant, et ce poste a été comblé samedi par Pennington – la sixième championne féminine des poids coq de l’histoire de l’UFC – après une victoire difficile contre Mayra Bueno Silva. La persévérance est ce qui a permis à Pennington de retrouver une opportunité de championnat, et la persévérance est ce qui lui a valu la victoire et la ceinture brillante qu’elle convoitait depuis si longtemps.

Au début, Bueno Silva était celle qui avait l’air d’avoir été ici auparavant, attaquant avec assurance et gagnant des positions fortes dans chacun des deux premiers tours. Mais Pennington continue de se battre, et peu à peu elle use son adversaire et manque de finir avant de se contenter d’une victoire décisive (49-46, 49-46, 49-45).

Pennington est arrivé comme un outsider, malgré un CV beaucoup plus étoilé. Elle possède des victoires sur Miesha Tate, Jessica Andrade et, plus récemment, Ketlen Vieira, et elle a également été dans la cage avec Holly Holm, Germaine de Randamie et Cat Zingano en plus de Nunes. En revanche, Bueno Silva venait de se soumettre à une soumission de son adversaire le plus notable, Holm, mais ce résultat de juillet a été changé en non-contestation après qu’elle ait été testée positive pour une substance interdite.

Bueno Silva n’avait que quatre combats dans sa carrière de MMA et n’était pas encore à l’UFC au moment où Pennington s’est battu pour la première fois pour la ceinture.

Le manque d’expérience du Brésilien s’est manifesté lors des manches 4 et 5, les bien nommées manches de championnat. Lors de ces deux tours finaux, Bueno Silva n’a décroché que 20 frappes contre 140 par Pennington.

Bien que Pennington ait été clairement vainqueur, ni sa performance ni le combat lui-même ne feront oublier aux fans de MMA la grandeur de Nunes. Mais c’est un développement positif pour l’UFC de pourvoir l’un de ses postes vacants au championnat, et cela a été particulièrement positif pour Pennington, une nouvelle mère de 35 ans qui en était à son 24e combat professionnel et qui mène maintenant une séquence de six victoires consécutives. Comme un champion.

Quelle est la prochaine étape pour le nouveau champion ?

La nouvelle championne féminine des poids coq, Raquel Pennington, a remporté ses six derniers combats. Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Okamoto : Julianna Pena

C’est une décision évidente, et Peña a déjà déclaré qu’elle serait prête à défendre le titre de Pennington pour la première fois. Avec le départ de Nunes, cette division allait toujours s’ouvrir largement. De nombreux anciens adversaires de Nunes lorgnent désormais sur cette ceinture. Il semble évidemment plus disponible que jamais.

Espérons que l’UFC pourra en faire une division très active et que nous verrons tous ces challengers tenter leur chance. Soyons réalistes, Nunes en tête de la division se sentait presque injuste. Même des noms établis de longue date comme Holm et Tate, anciens champions vraisemblablement en fin de carrière, pourraient se frayer un chemin dans la lice. Il y a beaucoup d’opportunités dans cette division pour des histoires folles, maintenant que Nunes regarde de l’extérieur.

Caractère générique : rien

C’est ensuite Peña. Nous le savons depuis le moment où ce combat pour le titre à l’UFC 297 a été annoncé.

Lors d’une soirée censée mettre en lumière les stars canadiennes du MMA, la meilleure performance appartenait à ___

Okamoto : Gillian Robertson.

Je sais que Jasmine Jasudavicius a établi toutes sortes de records avec ses 326 frappes réussies, mais si le Canada cherche quelqu’un à soutenir, c’est bien Robertson. Elle a eu une carrière mouvementée à l’UFC, mais il fallait s’y attendre. Elle n’a que 28 ans et a fait ses débuts à l’UFC Sept il y a des années. Elle entre seulement maintenant dans son apogée physique et (plus important) mentale en tant que combattante professionnelle.

jouer 1:17 Gillian Robertson met fin au combat contre Polyana Viana Gillian Robertson éblouit la foule canadienne avec une victoire contre Polyana Viana à l’UFC 297.

Elle a combattu une multitude d’oppositions, notamment Bueno Silva, Taila Santos et Maycee Barber. Elle a grandi contre le calibre UFC…