Ce qu’il faut retenir de la ruée vers l’argent liquide de 2024 : Biden bat Trump

WASHINGTON – L’ancien président Donald Trump est confronté à une crise de liquidités alors qu’il tente de se défendre devant les tribunaux, de bloquer l’investiture républicaine et de se tourner vers une revanche aux élections générales avec un président Joe Biden de plus en plus avide d’argent.

Les dossiers de financement de campagne déposés mercredi montrent que le principal super PAC soutenant la campagne de Trump, MAGA Inc., a dépensé plus que ce qu’il a collecté au cours des six derniers mois de 2023 – principalement en transférant 30 millions de dollars à Save America, le principal véhicule pour payer les prodigieux revenus de l’ancien président. frais juridiques. De la même manière, la campagne officielle de Trump a dépensé plus d’argent qu’elle n’en a récolté au cours des trois derniers mois de l’année.

Cela suggère que les récentes menaces de Trump à l’encontre des donateurs républicains qui ne lui donnent pas ne concernent pas seulement la loyauté : il a également besoin d’argent.

À titre de comparaison, la campagne de Biden a terminé l’année avec 46 millions de dollars en espèces, bien plus que les 33 millions de dollars de la campagne de Trump avant les caucus de l’Iowa et les primaires du New Hampshire. Future Forward, le principal super PAC soutenant Biden, détenait un peu plus en banque que MAGA Inc., entre 24 et 23,3 millions de dollars, à la fin de l’année.

Les démocrates ont vanté mercredi soir que Biden et la vice-présidente Kamala Harris stockaient de l’argent à des fins de campagne plutôt que pour des combats juridiques.

“Pendant que Donald Trump allume l’argent en payant la note de ses diverses dépenses, l’équipe Biden-Harris, alimentée par des donateurs locaux, travaille dur pour parler aux électeurs qui décideront de cette élection et construire l’infrastructure de campagne pour gagner en novembre, “, a déclaré le porte-parole de la campagne Biden, TJ Ducklo, dans un communiqué.

En savoir plus

Bien sûr, les problèmes juridiques de Trump ont été une aubaine pour lui dans la campagne primaire républicaine, ralliant les électeurs républicains à sa cause car il a, sans preuve, accusé Biden d’utiliser le ministère de la Justice pour le cibler et paralyser sa campagne.

De cette manière, Trump mise sur les allégations auxquelles il est confronté comme un élément clé de sa stratégie pour vaincre Biden en novembre. Ils se sont avérés utiles dans la collecte de fonds et dans l’élimination des opposants républicains.

Le jour où la photo de Trump a été publiée en août, après son arrestation dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie, il a collecté 4,2 millions de dollars en ligne, selon un rapport de collecte de fonds déposé mercredi par WinRed, la principale plateforme de collecte de fonds en ligne du GOP. Il s’agit du plus grand nombre de Trump soulevés en ligne en une seule journée l’année dernière.

Désormais, Trump espère que ses déboires juridiques dynamiseront les fidèles du GOP pour les élections générales et l’aideront à persuader les électeurs persuasifs d’évincer Biden.

Trump continue d’être un maître dans la collecte de petits fonds. Alors que 18 % des recettes de Biden au quatrième trimestre provenaient de donateurs qui ont donné le montant maximum à sa campagne, seulement 6 % de l’argent de Trump provenait de donateurs qui ont donné la limite de 6 600 $.

Cela signifie que Trump est bien placé pour retourner au puits pour obtenir davantage de contributions de la part de donateurs qui peuvent encore légalement donner.

Les porte-parole de Trump et de MAGA Inc. n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur leurs dossiers de financement de campagne mercredi soir.

Les deux candidats ont étendu leurs opérations au cours du dernier trimestre de l’année alors qu’ils commençaient à passer de la taille d’une campagne naissante à une machine électorale générale plus robuste. Trump comptait 78 personnes sur sa liste de paie et Biden, 74 personnes, selon les révélations de leur campagne.

Dans les chiffres de Trump

MAGA Inc., qui en tant que super PAC peut légalement accepter des dons de taille illimitée, a collecté 47,8 millions de dollars du 1er juillet au 31 décembre, dont 10 millions de dollars de contributions de Timothy Mellon, qui a également soutenu Robert F. Kennedy Jr. … les ambitions présidentielles de Trump, et plus de 5 millions de dollars de la part de Linda McMahon, ancienne responsable du cabinet de l’administration Trump.

Mais le super PAC a dépensé 55,4 millions de dollars sur la même période, ce qui lui laisse 23,3 millions de dollars en banque à la fin de l’année. Les 30 millions de dollars dépensés en transferts vers Save America – et, en fin de compte, vers les avocats de Trump – représentent près de 50 % de plus que les 20,4 millions de dollars dépensés en publicités au cours des six derniers mois de 2023, selon une analyse de NBC News des rapports de financement de campagne de mercredi. .

Recommandé

La campagne de Trump a récolté 19,1 millions de dollars d’octobre à décembre – soit moins de 60 % des 33 millions de dollars de la campagne Biden – et a déboursé 23,6 millions de dollars.

La campagne a dépensé 97 000 $ pour la location des installations et la restauration du club Trump Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Mais les postes les plus coûteux étaient de 7,6 millions de dollars pour la publicité, 3,7 millions de dollars pour les conseils juridiques, 1,7 millions de dollars chacun pour les voyages en avion et l’organisation d’événements, et 1,6 millions de dollars pour la masse salariale, selon l’analyse de NBC News.

Étant donné que les dossiers ne couvrent que la fin de l’année dernière, il est impossible de savoir combien Trump a collecté et dépensé au cours du mois écoulé. Mais il a ajouté une série d’événements de collecte de fonds importants à son calendrier ces derniers jours, dont un cette semaine près de son domicile de Palm Beach et un dans son complexe de Mar-a-Lago le mois prochain, selon un invité.

En savoir plus

Dans les chiffres de Biden

Sans un sérieux challenger principal, Biden a pu concentrer son argent sur la communication avec les électeurs sur lui-même et sur Trump. Le représentant démocrate Dean Phillips du Minnesota, qui mène une campagne de longue haleine pour l’investiture de son parti à la présidence, a prêté 4 millions de dollars à sa campagne au dernier trimestre et a collecté 1 million de dollars supplémentaires auprès de donateurs.

Biden a dépensé 19,3 millions de dollars au cours du dernier trimestre de l’année, dont environ 12 millions de dollars du total ont été consacrés à la création et au placement d’annonces. Combinez cela avec 2 millions de dollars pour l’envoi de messages texte aux électeurs, et les communications ont dominé les dépenses de Biden.

Outre ces coûts, ses plus grosses dépenses concernaient les charges sociales et les charges sociales, qui s’élevaient au total à environ 3 millions de dollars.

Grâce à son mandat, Biden a pu coordonner la collecte de fonds avec son parti national tout au long de la saison électorale. Le Comité national démocrate a récemment annoncé qu’il disposait de 21 millions de dollars au début de cette année, et de gros donateurs ont également investi de l’argent dans les comptes du Parti démocrate via l’opération de collecte de fonds de la campagne Biden.

Parce qu’il y a une campagne primaire du côté du GOP, Trump n’a pas pu utiliser le Comité national républicain – qui a terminé l’année avec 8 millions de dollars en banque – comme bras de sa campagne de la même manière. Le RNC est officiellement neutre lors de la campagne primaire, même si la présidente du parti, Ronna McDaniel, a récemment appelé le Parti républicain à s’unir autour de Trump, qu’elle a décrit comme “l’éventuel candidat”.