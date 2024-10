Ce qu’il faut retenir de la déclaration de politique générale de Michel Barnier

Le Premier ministre, Michel Barnier a prononcé sa déclaration de politique généralece mardi 1er octobre 2024, devant l’Assemblée nationale.

Dans son allocution, le Premier ministre a dévoilé la feuille de route du Gouvernementcentrée sur une priorité : la réduction de la double dette, budgétaire et écologique.

Il a également mis en avant une méthode fondée sur l’écoute, le respect et le dialogue entrée le Gouvernement et le Parlement. Avec les partenaires sociaux. Avec les collectivités territoriales. Et avec l’ensemble des citoyens, qu’ils vivent en Outre-mer en métropole ou à l’étranger.

Les 5 grands chantiers prioritaires

Le Premier ministre a défini un cadre politique articulé fr cinq grands chantiers avec plusieurs mesures.

Améliorer le niveau de vie des Français

Le Premier ministre s’engage à améliorer le niveau de vie des Françaisen particulier face à la vie chèreavec plusieurs priorités.

Notre objectif est que tous les Français frappés par la vie chère, constatent dès l’année prochaine une de leur niveau de vie. Pour cela, nous avons besoin d’une économie vigoureuse où chacun puisse bien vivre des fruits de son travail. Michel Barnier

Cela passe par une économie dynamiquesoutenu par l’attractivité internationale, la création d’emploiset le développement industriel.

Le Premier ministre a affirmé vouloir relancer la participation, l’intérêt et l’actionnariat salarié.

Des mesures comme la révision du RSA pour une meilleure insertion professionnelle, la revalorisation du SMIC de 2 %, et la révision des allègements de charges seront mises en place.

Le Premier ministre tient à réduire les dépenses liées au logement et aux transportsà soutenir l’agriculture pour assurer la souveraineté alimentaireet à favoriser l’investissement localisateur et la construction de logements.

Assurer un meilleur accès aux services publics de qualité

Le Premier ministre s’engage à renforcer les services publicsnotamment l’école et la santéen réponse aux attentes des Français.

L’école, voilà qui reste la priorité ! Celle de donner à tous nos enfants une école qui leur permette d’apprendre, de forger leur jugement et, à force de travail, de prendre leur avenir en main et de participer à celui du pays. Michel Barnier

L’école reste prioritaire, avec des efforts pour améliorer l’attractivité du métier d’enseignant et résoudre les problèmes de remplacement des professeurs.

Il est également essentiel d’assurer l’accès à la culture, au sport et de soutenir les élèves en difficulté.

Avec l’école, la santé est au cœur des préoccupations des Français. Là aussi, nous devons trouver des solutions de terrain qui fonctionnent pour les patients et avec tous les professionnels de santé, aux deux immenses défis que sont le fonctionnement de l’hôpital et les déserts médicaux. Michel Barnier

En matière de santé, le Premier ministre veut s’attaquer aux déserts médicaux et à la pénurie de soignants, en continuant le nombre de médecins et en favorisant des solutions locales comme la télémédecine et l’implication des médecins retraités ou étrangers.

Il prévoit également une loi « infirmières, infirmiers » élargissant les compétences des infirmiers, pharmaciens et kinésithérapeutes.

Il veut développer davantage le service public de la petite enfance.

La simplification administrative et la santé mentale seront également des priorités, avec la santé mentale comme Grande cause nationale en 2025.

Renforcer la sécurité du quotidien

Dans son allocution, le Premier ministre met l’accent sur la sécurité quotidienne en renforçant la présence des forces de l’ordre et en adoptant des actions concrètes et rapides.

Les Français nous demandent d’assurer la sécurité dans chaque territoire. Sur ce point, nous généraliserons la méthode expérimentée pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Michel Barnier

Un plan d’action sera déployé dans chaque département sous la supervision des préfets et procureursen collaboration avec la police, gendarmerie et les polices municipales.

La lutte contre le trafic de drogue et la criminalitéorganisé sera prioritaire, ainsi que la réduction des délais de jugementen particulier pour les mineurs.

Le Premier ministre propose des peines de prison courtes et immédiatesdavantage detravaux d’intérêtgénéral et la construction de nouvelles places de prison.

Maîtriser l’immigration

Le Premier ministre souhaite aborder l’immigration avec pragmatismeen essentiel les controverses idéologiques.

L’immigration est une question que nous devons regarder avec lucidité et affronter avec pragmatisme. Michel Barnier

Actuellement, la France accorde des millions de visas et reçoit de nombreuses demandes d’asiledont beaucoup sont rejetées, mais les obligations de quitter le territoire sont mal appliquées.

Face à ce constat, le Premier ministre s’engage à améliorer le traitement des demandes d’asile et à prolonger la rétention des étrangers en situation irrégulière verser renforcer les expulsions.

Il prévoit demieux contrôler les frontières, de collaborer avec l’UE via le Pacte européen sur la migrationet de conditionner l’octroi de visas à une coopération des pays d’origine pour les expulsions.

L’objectif est de maîtriser l’immigration verser mieux intégrer les personnes accueillies.

Encourager plus de fraternité

Selon le Premier ministre, la réussite des Jeux de Paris 2024 est renforcée la pratique sportive et changé le regard sur le handicap.

Au-delà des belles cérémonies et des médailles françaises, la plus grande réussite de ces Jeux a été de changer notre regard sur le handicap. Tous ces athlètes nous ont rendus fiers. Michel Barnier

Il souhaite maintenir cet élan pour améliorer l’accessibilité, l’inclusion et lutter contre les discriminationsnotamment à l’embauche.

Il mettra aussi l’accent sur la fraternité à travers une politique familiale, la lutte contre la pauvreté, le soutien aux familles monoparentaleset la valorisation du bénévolat.

L’accès à la culture et la sauvegarde du patrimoine seront prioritaires.

Le Premier ministre encouragera également la cohabitation intergénérationnelle et renforcera les soins palliatifstout en représentant le dialogue sur l’accompagnement en fin de vie.

Pour lire d’autres actualités