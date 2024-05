Ce qu’il faut retenir de la bombe de Diddy, Rolling Stone Exposé

Sean Combs participe à la première « Killing Them Softly » lors du 65ème Festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 22 mai 2012 à Cannes, France. Photo : Gareth Cattermole ( Getty Images )

En 2000, Diddy aurait agressé son ex de l’époque, le petit ami de feu Kim Porter, Shakir Stewart, directeur du groupe Island Def Jam Music.

Par Rolling Stone :

Lorsque l’industrie s’est réunie pour le mariage de LA Reid en Italie cet été-là, Combs s’est rendu dans la chambre de Stewart après la cérémonie et aurait cassé une chaise au-dessus de la tête de Stewart, racontent la mère de Stewart et deux de ses amis proches. Pierre roulante. «Il l’a laissé saigner sur le sol d’un hôtel en Italie», raconte Portia, la mère de Stewart. « Il a dû subir des points de suture et ensuite [Combs] je l’ai menacé… ‘Je vais te tuer’… C’est à ce moment-là que j’ai dit que tu devais te retirer de cette affaire. Cet homme est fou.

Stewart mourra plus tard d’une blessure par balle auto-infligée à la tête le 1er novembre 2008.