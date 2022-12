Ce qu’il faut retenir de ‘Avatar’ avant de regarder ‘Way of Water’

Cela fait 13 ans que Avatar de James Cameron est passé au grand écran. Le spectacle d’effets visuels, qui raconte l’histoire d’humains avides essayant de piller les ressources naturelles d’une autre planète, est devenu le film le plus rentable de tous les temps, récolter 2,9 milliards de dollars à l’échelle mondiale.

Maintenant sa suite tant attendue, Avatar : la voie de l’eau, devrait sortir en salles le 16 décembre. The Way of Water est la première de quatre suites. Il continuera l’histoire de Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) et des humains impitoyables qui pillaient leur planète, Pandora. Ce ne sont pas les seuls visages familiers qui reviennent. Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi et Stephen Lang font partie du casting, ainsi que les nouveaux venus Kate Winslet, Edie Falco et Jemaine Clement, pour n’en nommer que quelques-uns.

Au cas où cela fait un moment que vous n’avez pas vu l’Avatar original, voici tout ce dont vous devez vous souvenir sur le conte de science-fiction de Cameron en 2009.

Qui sont les Na’vi ?

Les Na’vi sont des habitants de la planète Pandora. Ils sont bleus, mesurent environ 3 mètres de haut, vénèrent une déesse appelée Eywa et s’accouplent pour la vie. Dans le film original, les Na’vi vivent dans une jungle, bien que d’autres clans de Na’vi vivent dans d’autres endroits de la planète. La suite nous emmène sous l’eau, nous présentant certains de ces autres groupes Na’vi.

Pourquoi les humains sont-ils venus sur Pandore ?

Nous sommes en 2154 et la Terre a épuisé ses propres ressources naturelles. Le conflit principal du film survient parce qu’un groupe appelé Resources Development Administration, ou RDA, veut exploiter un minerai trouvé sur Pandora appelé unobtanium (oui, vraiment). En particulier, il y a une concentration d’unobtanium sous ce que les Na’vi appellent leur Hometree, un arbre qui a une signification culturelle et spirituelle importante.

Comment les humains deviennent-ils Na’vi ?

L’atmosphère de Pandore est inhospitalière pour les humains, alors les scientifiques de la Terre ont combiné l’ADN humain et Na’vi pour créer des clones Na’vi. Les humains peuvent alors piloter à distance ces clones, appelés avatars.

Comment Jake Sully s’est-il impliqué?

Jake Sully est un ancien Marine qui a perdu l’usage de ses jambes. Il finit par remplacer son frère jumeau, qui avait un contrat pour aller à Pandora et faire fonctionner un avatar Na’vi, mais a été assassiné. Jake pilote un avatar pour infiltrer les Na’vi pour les espionner, mais il finit par sympathiser avec cette race majestueuse et être attiré par la séduisante Neytiri, la princesse du clan.

Pandora est-elle finalement sûre ?

Dans le conflit final entre les humains et les Na’vi, la faune de Pandora vient essentiellement à la rescousse. On pense que c’est parce que Jake a prié pour l’aide d’Eywa. Tous les humains, à quelques exceptions près, sont expulsés de Pandora.

Que se passe-t-il avec Jake et Neytiri ?

Au cours du film, Jake et Neytiri tombent amoureux et s’engagent l’un envers l’autre. Bien qu’il travaillait à l’origine pour RDA, Jake fait défaut aux Na’vi et se bat avec eux contre les humains. Dans la partie arrière du film, le colonel Miles Quaritch (Stephen Lang) de RDA, le méchant de cette opération, expose le corps humain de Jake à Pandora et est sur le point de tuer son avatar lorsque Neytiri le tue avec quelques flèches bien placées. Jake est définitivement transféré sur son avatar. Bien que Quaritch meure dans le film, Lang est de retour pour The Way of Water, et son personnage sur IMDB est répertorié comme Quaritch.

Et le Dr Grace Augustine ?

Grace Augustine (Sigourney Weaver) joue une scientifique qui a passé des années à travailler avec les Na’vi. Elle travaille également avec RDA, sur le projet avatar. Comme Jake, elle se retrouve déchirée entre les humains et les Na’vi. En fin de compte, elle décide d’aider les Na’vi mais finit par se faire tirer dessus lors d’une tentative d’évasion. Bien que les Na’vi essaient de la guérir et de la transférer définitivement dans son avatar, elle meurt. Weaver revient pour la suite, mais son personnage est répertorié comme Kiri.

Où la suite reprend-elle?

Bien que nous n’ayons pas encore tous les détails, d’après les bandes-annonces, The Way of Water semble se dérouler à un moment futur où Jake et Neytiri ont des enfants. Ils semblent également avoir quitté la jungle et avoir rencontré un autre clan Na’vi qui vit près de l’eau. Mais même si les humains se sont enfuis la dernière fois, ils sont de retour pour causer plus de problèmes.