Ce qu’il faut rechercher (et éviter)

En 2021, urgence chambres aux États-Unis ont traité plus de 152 000 enfants de moins de 15 ans pour des blessures liées aux jouets, selon la Consumer Product Safety Commission (CPSC). Pour aider à protéger les enfants dans votre vie, soyez conscient de ces dangers courants liés aux jouets et des moyens de choisir des jouets sûrs.

Soyez conscient des piles bouton

Les piles bouton sont des piles plates et rondes de la taille d’un centime qui alimentent toutes sortes d’appareils électroniques trouvés dans la maison, y compris de nombreux jouets.

C’est un risque croissant. Toutes les 75 minutes aux États-Unis, un enfant de moins de 18 ans se rend aux urgences pour une blessure liée à la batterie, selon une nouvelle étude de données de 2010 à 2019 publiée par Safe Kids et le Nationwide Children’s Hospital. C’est plus du double de la fréquence rapporté dans une étude précédente basée sur des données de 1990 à 2009. La plupart de ces blessures – 85% – impliquaient des piles bouton. Et la plupart se sont produits chez des enfants de 5 ans et moins, la tranche d’âge à laquelle les enfants sont susceptibles de tout mettre dans leur bouche.

« Ces piles sont petites, plates, brillantes, lisses, faciles à ingérer et elles brûlent littéralement les tissus de la gorge et de l’estomac. Ils peuvent être mortels », déclare Amy Watkins, MPH, directrice de Safe Kids Connecticut, un programme du Connecticut Children’s Injury Prevention Center. “Si vous achetez un jouet à piles, assurez-vous que le compartiment est sécurisé et ne peut être ouvert qu’à l’aide d’un outil comme un tournevis.”