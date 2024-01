Ce qu’il faut pour se rendre au marathon

Ce qu’il faut pour se rendre aux essais du marathon olympique d’Orlando Mise à jour : 20 h 20 HNE, le 29 janvier 2024

EN VOIE DE FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE ÉTATS-UNIS AU MARATHON DES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS S’AFFRONTERONT ICI À ORLANDO. 370 DES MEILLEURS COUREURS DE DISTANCE DU PAYS SE DÉPLACERONT DANS LES RUES DU CENTRE-VILLE SAMEDI POUR ESSAYER DE RÉALISER UN RÊVE. Mais avant qu’ils ne commencent à courir pour Paris, j’ai découvert ce qu’il fallait pour que les essais olympiques franchissent la ligne d’arrivée et qu’à quelques mètres de nous, nous le voyons. POUR DE NOMBREUX ATHLÈTES D’ÉLITE, PARTICIPER AUX JEUX OLYMPIQUES EST UN RÊVE ET CETTE SEMAINE À ORLANDO, DES CENTAINES DE MARATHONEURS HOMMES ET FEMMES ESSAYERONT DE RÉALISER CE RÊVE EN SE QUALIFIANT POUR LES JEUX DE PARIS. ET CELA POURRAIT ÊTRE N’IMPORTE QU’ILS. Personne n’y arrivera définitivement. C’EST LA BEAUTÉ DU MARATHON. Il y a tellement de facteurs que même si vous êtes vraiment bon, vous savez que la météo peut être un facteur. VOUS NE POUVEZ PAS VOUS SENTIR BIEN CE JOUR-LÀ. Hum, le rythme pourrait être, vous savez, le rythme de la course pourrait ne pas être celui auquel vous vous attendiez. ET AINSI ÇA POURRAIT ANNULER VOTRE PLAN DE COURSE. DIRECTEUR EXÉCUTIF DE RUNNING USA, JAY HOLDER DIT QUE LES MEILLEURS COUREURS DE DISTANCE DU PAYS SONT PRÊTS. NOUS N’AIMONS PAS QUE VOUS FAITES LEURS PLANS DE COURSE EN CE MOMENT, DANS L’ESPOIR D’OBTENIR UNE PLACE CONVOITÉE SUR L’ÉQUIPE USA. POUR ARRIVER ICI. ILS DOIVENT SE QUALIFIER POUR LE QUALIFIER, EN COURANT UN MARATHON OU UN SEMI-MARATHON CERTIFIÉ. VRAIMENT, VRAIMENT RAPIDEMENT. DU CÔTÉ DES FEMMES, VOUS DEVEZ COURIR UN MARATHON DE 237 OU PLUS RAPIDE, 237 OU PLUS RAPIDEMENT, DU CÔTÉ DES HOMMES, VOUS DEVEZ COURIR UN MARATHON DE 218 OU PLUS RAPIDE. CERTAINS ATHLÈTES PASSENT DES ANNÉES JUSTE À ESSAYER D’ATTAQUER CES TEMPS ET DE SE RENDRE AUX ESSAIS. AMY BEGLEY, ANCIENNE OLYMPIENNE DE PÉKIN 2008, CONNAÎT TROP BIEN LE MÉTIER. C’EST BEAUCOUP ET BEAUCOUP D’ATHLÈTES PARCOURENT N’IMPORTE OÙ DE 100 À 140 MILLES PAR SEMAINE, VOUS SAVEZ, C’EST BEAUCOUP DE TEMPS À L’EXTÉRIEUR ET SUR LEURS PIEDS. Et ceux qui ont des enfants et un boulot, c’est comme deux boulots à plein temps, c’est vrai. Hum, et puis comme je l’ai dit, il y en a d’autres, c’est tout ce qu’ils font. C’EST LEUR TRAVAIL. Alors, quand ils sont là-bas, dans la rue, c’est là qu’ils se trouvent, dans toute la gloire et toutes les choses qu’ils ont passé tout leur temps à faire. BEGLEY EST MAINTENANT DIRECTEUR DES PROGRAMMES DE COURSE DE LONGUE DISTANCE CHEZ USA TRACK AND FIELD. ELLE A AIDÉ LES ATHLÈTES À SE PRÉPARER DU MIEUX QU’ILS PEUVENT À CE QUI POURRAIT ÊTRE LA COURSE DE LEUR VIE, UNE COURSE QUI EST À PARTIE ÉGALE MENTALE ET PHYSIQUE. C’est excitant que les Jeux olympiques aient lieu tous les quatre ans, mais c’est aussi angoissant parce que, vous savez, si vous n’y arrivez pas cette fois, quatre ans, c’est une très longue période à attendre. Mais vous savez, si vous faites partie de l’équipe olympique, alors votre vie change en un instant. DÈS LA COURSE TERMINÉE, PLUS DE 350 COUREURS SE SONT QUALIFIÉS POUR LES TRIAL POUR SE RENDRE À PARIS, ILS DOIVENT COURIR 26,2 MILLES À TRAVERS LES RUES DU CENTRE-VILLE D’ORLANDO. LES HOMMES EN DEUX HEURES ET HUIT MINUTES, ET LES FEMMES EN DEUX HEURES ET 26. QUE CE SOIT LE PREMIER ESSAI OLYMPIQUE DE LEUR CARRIÈRE OU POTENTIELLEMENT LE DERNIER, C’EST STRESSANT ET ÉMOTIONNEL. ET AU FINAL, SEULEMENT TROIS FEMMES ET AU MAXIMUM TROIS HOMMES POURRONT REPRÉSENTER LEUR PAYS. CE SONT DES GENS RÉGULIERS QUI VIVENT LEUR RÊVE OLYMPIQUE, ET JE PENSE QUE C’EST LA BEAUTÉ DE CET ÉVÉNEMENT. ÉTAIENT EXCITÉS. Je veux dire, ça va être une diffusion en direct de trois heures pour montrer Orlando et montrer la Floride. CELA VA ÊTRE UNE GRANDE CHOSE POUR TOUT LE MONDE. C’est angoissant. REJOIGNEZ-NOUS VENDREDI SOIR POUR UN APERÇU DES COURSES D’ESSAIS DU MARATHON OLYMPIQUE AMÉRICAIN À PARIS EST EN DIRECT VENDREDI SOIR À 7H30 DU MÉDECIN. CENTRE PHILLIPS. D’OÙ REGARDER LA COURSE AU CENTRE-VILLE D’ORLANDO AUX COUREURS QUE VOUS VOULEZ REGARDER. NOUS AVONS TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR VENIR ENCOURAGER LES ESPOIRS OLYMPIQUES. QUE JE