Ce qu’il faut pour relocaliser une ville face à l’élévation du niveau de la mer

La nation indienne Quinault, située à environ 150 miles à l’ouest de Seattle, a subi de graves inondations en raison de l’élévation du niveau de la mer au cours des dernières années. Et cela ne fera qu’empirer, car le niveau de la mer le long de la côte de Washington est susceptible d’augmenter entre 2 pieds et 3 pieds d’ici la fin du siècle, selon le Washington Costal Resilience Projectfinancé principalement par une subvention de la National Oceanic and Atmospheric Administration, ou NOAA. « Je n’ai jamais vu ce type d’inondation de ma vie », a déclaré Lia Frenchman, dont la rue a été inondée deux fois ces dernières années. « Donc, quand il y a des inondations, malheureusement, mon bout de rue a un grand creux dans la route et l’eau restera jusqu’à une semaine à la fois. Et donc je suis fondamentalement soit pris au piège, soit incapable de rentrer à la maison. « Maintenant, la nation Quinault a un plan pour déplacer toute la ville de Taholah, où vit un Français, dans une zone d’un mile en amont sur des terres tribales. Une petite ville au nord de Taholah, appelée Queets, prévoit également de déménager. Quinault est l’une des trois communautés amérindiennes à recevoir une subvention de 25 millions de dollars du département américain de l’Intérieur pour les efforts de relocalisation liés au climat. « Nous n’avons jamais vraiment fait cela auparavant en tant que pays, relocalisant des communautés entières en réponse au changement climatique. Et nous avons donc beaucoup à apprendre sur la façon de coordonner ce travail dans un certain nombre d’agences fédérales », a déclaré Assistant Secrétaire aux Affaires indiennes Bryan Newland au ministère de l’Intérieur. Mais ces 25 millions de dollars ne sont que la pointe de l’iceberg. Ryan Hendricks, qui supervise la construction du haut du village de Quinault, estime qu’il en coûtera environ 450 millions de dollars pour construire toutes les infrastructures nécessaires dans la nouvelle ville, où il espère que tous les membres de la communauté finiront par vivre. Mais il ne peut pas forcer les gens à déménager, et de nombreuses questions subsistent sur la façon dont les membres de la tribu vont s’offrir de nouvelles maisons. « Si je veux déménager, je suppose que je vais être responsable du paiement d’une toute nouvelle maison et d’une toute nouvelle maison », a déclaré Frenchman. « Et je ne sais pas vraiment comment je suis censé faire ça. »

Le besoin se mesure en milliards de dollars

Partout aux États-Unis, les communautés sont confrontées à une myriade de dangers liés au climat, allant de l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes à l’élévation du niveau de la mer. Une étude a trouvé que d’ici 2050, près de 650 000 parcelles de terrain tomberont sous la ligne de marée, évaporant plus de 108 milliards de dollars du marché immobilier américain. Cependant, les communautés marginalisées telles que les tribus amérindiennes sont souvent particulièrement touchées, car le changement climatique menace des terres essentielles à l’identité et aux moyens de subsistance des tribus. C’est le cas des Quinault, dont la culture tourne autour de leur proximité avec la rivière Quinault et l’océan Pacifique. « Les besoins à travers le pays indien se mesurent en milliards parce que nous voyons beaucoup de communautés tribales vraiment confrontées aux défis des inondations, de l’érosion côtière, des incendies de forêt, de la sécheresse », a déclaré Newland. Jusqu’à présent, la loi bipartite sur les infrastructures et la loi sur la réduction de l’inflation ont alloué plus de 460 millions de dollars de financement pour aider les tribus à répondre à la menace du changement climatique. La Nation Quinault discute de la possibilité d’une relocalisation depuis près d’une décennie, depuis que l’océan a percé pour la première fois la digue de la communauté en 2014, causant d’importants dégâts d’eau. Le Corps of Engineers de l’armée américaine a aidé à réparer et à renforcer la digue, mais des inondations massives ont de nouveau inondé le village au début de 2021 et 2022.

Des vagues causées par des marées exceptionnellement hautes s’écrasent près des maisons de la Première Avenue à Taholah, Washington, en janvier 2022, entraînant de graves inondations. Larry Ouvrier

Frenchman vit sur la Première Avenue, la rue la plus proche de l’océan. « Quand ces inondations ont commencé à se produire chaque année, c’était un peu comme, d’accord, cette rue est vraiment finie. La Première Avenue est littéralement dans l’océan à ce stade. » Kaylah Mail vit juste à côté de la rivière, dans la même maison où vivaient autrefois ses grands-parents. « J’ai l’impression que la rivière devient plus haute qu’avant, comme si elle montait directement sur la rive et qu’elle érodait en quelque sorte la rive à côté. » En 2017, Quinault a adopté sa schéma directeur de déménagement. Cela implique de se déplacer à seulement un mile de distance, sur une colline adjacente qui se trouve à 120 pieds au-dessus du niveau de la mer, bien en dehors de la zone de risque de tsunami et d’inondation, mais toujours assez près de la rivière pour que la pêche et le canoë puissent continuer à jouer un rôle essentiel dans la vie tribale. . Maintenant, la première phase de construction dans le haut du village est presque terminée. Le terrain où les nouvelles maisons seront construites a été défriché et les équipes de construction étaient occupées lors de notre visite en juin. « En ce moment, nous les voyons installer le dernier de la conduite d’égout et de la conduite d’eau. La majorité de notre alimentation de phase trois a été installée. Toutes nos fibres optiques ont toutes été installées », a déclaré Hendricks. Il espère que d’ici une décennie, environ 75% des nouvelles maisons seront construites et que tous les services gouvernementaux seront déplacés. Les travaux de construction actuels ont été payés avec les fonds existants de la nation Quinault – dont 8 millions de dollars du plan de relance Covid 2021 et 500 000 $ du service de santé indien. Maintenant, la tribu étudie la meilleure façon d’allouer la subvention de 25 millions de dollars du ministère de l’Intérieur ainsi qu’environ 5 millions de dollars de l’Agence fédérale de gestion des urgences, ou FEMA. La nation Quinault s’est également récemment qualifiée pour une subvention supplémentaire de sécurité sismique de 50 millions de dollars fournie par l’État qui l’aidera à reconstruire son école K-12 dans le haut du village. « La seule chose qui va me manquer, c’est la vue sur la rivière », a déclaré Mail. « Mais à part ça, vous savez, je suis en haut de la colline pour le travail, et bientôt l’école sera là-haut. Alors j’espère que mon plus jeune enfant pourra probablement aller à la nouvelle école quand elle sera construite. »

« Je ne vais pas donner gratuitement des maisons aux gens »

Même si la construction dans le haut du village se poursuit à un rythme soutenu, la question reste ouverte de savoir comment les membres de la communauté de Quinault paieront pour le déménagement. « J’ai un bon travail. Mais je ne sais pas si j’ai un assez bon travail pour pouvoir me permettre, vous savez, une toute nouvelle maison comme celle-là », a déclaré Frenchman. « Mais en même temps, mon travail en tant que parent est de m’assurer que mon les enfants sont dans l’endroit le plus sûr possible. Et je pense qu’il est tout simplement très apparent et très évident que notre rue n’est plus si sûre. »

Lia Frenchman vit sur la Première Avenue, la rue la plus proche de l’océan, qui a connu de graves inondations ces dernières années. Frenchman espère déménager dans le haut du village, mais ne sait pas comment elle pourra s’offrir une nouvelle maison. Katie Brigham