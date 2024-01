Ce qu’il faut pour rediriger les plus gros cargos du monde

Par Chris BaraniukCorrespondant de fonctionnalités

Alamy

Les cargos sont détournés des voies de navigation passant par le canal de Suez et la mer Rouge (Crédit : Alamy)

Des centaines de cargos sont déroutés autour de la pointe sud de l’Afrique pour éviter les attaques des Houthis en mer Rouge. Mais est-il facile de détourner les plus gros navires du monde ?

Vous pouvez voir exactement où l’attaque du drone a frappé. Il suffit de chercher les horribles marques de brûlure noires tacher la peinture blanche du navire. Le 17 janvier, le MV Genco Picardie, un vraquier américain, est devenu la dernière victime des assauts des rebelles Houthis sur des navires commerciaux naviguant sur la mer Rouge. L’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde est aujourd’hui certainement la plus dangereuse.

Depuis novembre, le groupe rebelle Houthi du Yémen cible les navires qui traversent le détroit de Bab al-Mandab, un canal de 32 km de large qui sépare le nord-est de l’Afrique du Yémen, dans la péninsule arabique. Ils prétendent cibler les navires ayant des connexions avec Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza.

Ils ont tout utilisé, des pirates de l’air lourdement armés aux missiles et drones. Pour les marins pris dans le chaos, cela doit être terrifiant. Un pétrolier, par exemple, pourrait transporter environ un million de barils de pétrole hautement inflammable. L’équipage du MV Genco Picardie – qui transportait du phosphate naturel – est indemne et a pu éteindre l’incendie provoqué par le drone incendiaire.

Ce n’est pas une situation que quiconque pourrait envier, déclare Michelle Wiese Bockmann en décrivant pas moins de 300 navires entrant dans la partie la plus dangereuse de la mer Rouge un jour plus tôt cette semaine.

“Chacun de ces 300 navires a entre 15 et 25 personnes à bord”, explique l’analyste principal du cabinet d’experts maritimes mondiaux Lloyd’s List Intelligence. “C’est comme un bus transportant des passagers se dirigeant directement vers ce qui, pour eux, est une zone de guerre. Ils n’ont pas leur mot à dire sur ce qu’ils feront.”

UPI/Alay Live News

Le MV Genco Picardie a été attaqué par un drone en janvier alors qu’il naviguait de la mer Rouge vers le golfe d’Aden (Crédit : UPI/Alay Live News)

Environ 12% du commerce mondial traverse la mer Rouge chaque année, pour une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars (790 milliards de livres sterling). Mais de nombreuses compagnies maritimes ont commencé à éviter complètement la zone. Des centaines de porte-conteneurs géants, dont certains mesurent plus de 300 mètres de long, choisissent désormais un long détour autour du continent africain au lieu de remonter la mer Rouge et de traverser le canal de Suez pour des voyages de l’Asie vers l’Europe. Mais le réacheminement de navires aussi gros n’est pas une tâche facile : la logistique impliquée peut être énorme et prendre beaucoup de temps.

Ailleurs, la grave sécheresse affligeant le canal de Panama et la guerre en Ukraine – qui a réduit les expéditions de céréales via la mer Noire – étouffe également les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il est urgent de s’adapter et de réorienter le tracé, même si cela entraîne de graves conséquences financières et environnementales.

En novembre de l’année dernière, les Houthis détourné un transporteur de voitures et a publié une vidéo de l’incident dans le monde entier. Leurs armes explosives ont également touché des porte-conteneurs, des vraquiers et ont raté de peu un pétrolier russe – ce dernier étant apparemment visé. par erreur. Opérations militaires américaines et britanniques destinées à protéger les navires et à dissuader les Houthis sont également entrés dans la mêlée . (En savoir plus sur pourquoi les Houthis attaquent les navires de la mer Rouge.)

Outre la menace pour la vie et l’intégrité physique, naviguer dans un tel tourbillon signifie des primes d’assurance plus élevées, d’éventuels problèmes juridiques et des retards imprévisibles. La cargaison transportée par ces navires peut valoir des millions, voire des centaines de millions de dollars. Il n’est donc pas surprenant que les compagnies maritimes décident, dans de nombreux cas, d’envoyer leurs navires ailleurs. (Découvrir pourquoi il est si difficile de protéger les plus gros navires du monde.)

Cependant, en évitant la mer Rouge et en faisant un long détour par le cap de Bonne-Espérance, ajoute environ 3 500 milles marins (6 500 km) et 10 à 12 jours de navigation pour chaque voyage. Cela nécessite du carburant supplémentaire (un d’une valeur supplémentaire de 1 million de dollars/790 000 £ selon certaines estimations), éventuellement recherche d’escales alternatives, ajustement des délais de livraison et hausse des coûts. Mais de nombreuses entreprises font ce choix plutôt que de risquer une attaque par des missiles ou des pirates de l’air.

Les navires parcourant des milliers de kilomètres de plus qu’ils ne le feraient autrement consommeraient beaucoup plus de carburant et émettraient plus de carbone dans l’atmosphère pour livrer la même cargaison.

Les lignes de conteneurs ont été abandonnées se démenant pour louer suffisamment de navires en raison des longs voyages que leurs navires doivent désormais entreprendre pour éviter la mer Rouge, et l’on craint que la crise n’ait des répercussions économiques généraliséesfaisant grimper les prix des marchandises et retardant les livraisons de produits de grande valeur de plusieurs semaines, voire plus.

Wiese Bockmann, de Lloyd’s List Intelligence, affirme que les Houthis sont devenus de plus en plus aveugles, faisant écho aux commentaires des responsables du Conseil de sécurité nationale des États-Unis.

Anna Nagurney, économiste à l’Université du Massachusetts à Amherst, a également suivi l’évolution de la crise. Il existait déjà d’importants points d’étranglement dans le commerce mondial, notamment une réduction des flux traversant le canal de Panama, frappé par la sécheresse, qui relie l’océan Pacifique à l’Atlantique.

“Beaucoup de [China’s] les navires se réacheminaient et n’utilisaient pas le canal de Panama mais commençaient à utiliser le canal de Suez”, dit-elle. “Alors maintenant, ça va à l’envers.”

Vous pourriez également être intéressé à lire :

Faire un détour par le cap de Bonne-Espérance semble extrême mais les compagnies maritimes je l’ai déjà fait, pour différentes raisons . Dans ce cas, il n’y a pas vraiment d’alternative étant donné les énormes volumes de marchandises impliqués, explique Nagurney. Un porte-parole de Maersk, l’une des plus grandes compagnies maritimes au monde, insiste sur le fait qu’il existe des limites à la quantité de marchandises pouvant être déplacées du transport maritime vers le transport ferroviaire et aérien, en raison de la quantité considérable que les cargos peuvent transporter.

Cependant, les conditions météorologiques difficiles que rencontrent parfois les navires naviguant sur la pointe sud de l’Afrique font que cette option n’est pas en soi sans risque, ajoute Nagurney.

Alamy

Des milliards de dollars de commerce sont transportés chaque année dans le monde sur des cargos (Crédit : Alamy)

Les entreprises impliquées dans le transport maritime et la logistique sont très expérimentées pour acheminer les marchandises là où elles doivent aller, d’une manière ou d’une autre, et les chaînes d’approvisionnement mondiales sont en réalité très résilientes, explique Wiese Bockmann. Elle estime que la crise actuelle de la mer Rouge ne doit pas être considérée comme un « Armageddon » pour l’industrie du transport maritime.

Un bon exemple est la façon dont les Ukrainiens se sont adaptés à la menace que représente la marine russe en mer Noire pour leurs navires céréaliers. Nagurney et ses collègues ont étudié la réponse extraordinaire à ce problèmece qui a conduit l’Ukraine à déplacer des millions de tonnes de céréales le long de corridors alternatifs, comme le long du Danube ou par voie terrestre vers les ports maritimes de Roumanie, qui sont actuellement plus sûrs pour les navires en partance que les ports d’Ukraine.

Cela ne veut pas dire que tous ces déroutements d’énormes cargos n’ont pas de conséquences graves. Des rapports font déjà état d’une augmentation des coûts qui sera probablement répercutée sur les consommateurs. Eddie Anderson, professeur en gestion de la chaîne d’approvisionnement à l’Imperial College de Londres, suggère que le coût du transport des conteneurs, entre autres, n’atteindra probablement pas les niveaux extraordinaires qu’il a atteints au plus fort de la pandémie de Covid-19. Les frais élevés ne constituent certainement pas un obstacle au choix des fabricants de envoyer leurs produits et composants par fret aérien pour le moment, plutôt que de risquer des retards dans leurs lignes d’approvisionnement.

Une question clé est de savoir combien de temps durera la crise de la mer Rouge. Les compagnies maritimes et les experts ont déjà suggéré que cela pourrait durer des mois. Anderson est d’accord : “Vous parlez certainement de mois. Je n’imagine pas que cela va prendre des années – mais qui peut le dire.”

Il faut aussi penser à l’impact environnemental. Une augmentation soudaine du trafic maritime peut entraîner des changements spectaculaires dans le bruit sous-marin que peut affecter les stocks de poissons et les mammifères marins locaux .

De plus, les navires parcourant des milliers de kilomètres de plus consommeraient beaucoup plus de carburant et émettraient plus de carbone dans l’atmosphère pour livrer la même cargaison. En 2023, l’Organisation maritime internationale s’est fixé des objectifs de atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 et réduire les émissions d’au moins 20 % d’ici 2030.

“Si cela continue, l’expédition ne pourra pas parvenir à une réduction des émissions cette année“, explique Rico Luman, économiste des transports chez ING, société de services bancaires et financiers. Il souligne que les pétroliers parcourent beaucoup plus de kilomètres qu’avant la guerre en Ukraine, car les sanctions visant la Russie ont conduit à remodeler de nombreuses routes maritimes. Ainsi, les navires de certains types émettent déjà davantage, par unité de cargaison, qu’auparavant.

Ce qui est clair, cependant, c’est que l’attaque des Houthis contre le commerce mondial ne sapera pas les chaînes d’approvisionnement. Il s’agit néanmoins d’une menace grave – et d’autant plus pour les marins dont la vie reste en danger.

—

Si vous avez aimé cette histoire, inscrivez-vous à la newsletter The Essential List – une sélection triée sur le volet de fonctionnalités, de vidéos et d’actualités à ne pas manquer, livrées dans votre boîte de réception tous les vendredis.

Rejoignez le million de fans de Future en nous aimant sur Facebookou suivez-nous sur Twitter ou Instagram.